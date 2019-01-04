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ARM’nin yeni görüntü işlemcileri aksiyon kameraları ve dronelar için gelişmiş HDR özellikleri sunuyor

ARM tarafından açıklanan Mali-C52 ve Mali-C32 görüntü işlemcileri aksiyon kameraları ve dronelar için yüksek kalitede HDR çekim desteği sunacak. Yeni teknolojiye ait örnek resimler paylaşıldı.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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ARM’nin yeni görüntü işlemcileri aksiyon kameraları ve dronelar için gelişmiş HDR özellikleri sunuyor
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CES 2019’un başlamasına az bir süre kalmışken ARM tarafından yeni görüntü sinyali işlemcileri tanıtıldı. Mali-C52 ve Mali-C32 olarak isimlendirilen bu işlemciler, aksiyon kameraları, dronelar, akıllı ev cihazları ve robot teknolojileri için yüksek kalitede HDR video kaydetme desteği sunacak.

Saniyede 600 megapiksel işlem gücü

Yeni görüntü işlemciler saniyede 600 megapiksel işlem gerçekleştirme gücüne sahipler. Bu da 4K çözünürlükte 60 FPS videolar için yeterli oluyor. Hem Mali-C52 hem de Mali-C32 16 MP çözünürlüğe varan kameralara destek verebiliyorlar. Çekilen görüntü üzerindeki her piksele 25 farklı işlem uygulanacak. Bunlardan en önemlileri; HDR işleme, gürültü azaltma ve renk yönetimi olacak. Gürültü azaltma işlemi Mali-C52 isimli üst modelde çok daha iyi bir şekilde yapılıyor. Bu sayede daha kaliteli görüntülerin ortaya çıkması amaçlanmış. Mali-C32’nin hobi amaçlı dronelar gibi daha düşük güçteki cihazlara odaklanarak geliştirildiği belirtildi.

ARM’nin yeni görüntü işlemcileri aksiyon kameraları ve dronelar için gelişmiş HDR özellikleri sunuyor
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ARM, yeni görüntü işlemcilerinin güvenlik kameralarını da odakladığını söylüyor. Kısacası geleceğin akıllı cihazları dahil bir çok alet için geliştirilmiş. Son olarak teknolojinin kapalı ve açık durumdaki farkını göstermek amacıyla birkaç fotoğraf paylaşıldı.


https://www.gsmarena.com/arms_malic52_and_c32_isps_will_enable_high_quality_hdr_on_action_cams_drones-news-34916.php Yorum Yaz
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scorpion20 2 ay
2 resim arasındaki 5 farkı bulun
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mstdem 2 ay
Devir, hayat okyanusundan sazan avlama devri...
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erdem552 4 ay
2. örnekte soldaki resim kasıtlı karartılmış gibi duruyor.
Gökyüzü gayet açık. O zaman güneş var. Ayrıca kameraya direk ışık vurmuyor. Aydınlık ortamda direk güneş almazken neden karanlık çıksın resim?
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daytone1 4 ay erdem552
Alavere,Dalevere had safhada bir zamanda yaşıyoruz..Çokta şaşırmıyoruz.
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Greylights 4 ay erdem552
muhtemelen çok iyi olmayan bir kamera ile raw fotoğraf çekilmiş, pozlama iso felan yok.
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