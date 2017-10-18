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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ARM işlemcili Windows 10 dizüstü bilgisayarlar pil ömrü konusunda çağ atlatacak

Hong Kong'daki 5G zirvesinde konuşan Qualcomm ve Microsoft yetkilileri, ARM işlemcilerle güçlendirilmiş yeni Windows 10 dizüstü bilgisayarların günlerce sürecek bir pil ömrü sunacağını ifade etti.
1 yıl
3,4b
1
19
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft ve Qualcomm, ARM işlemcilerle güçlendirilmiş yeni Windows 10 dizüstü bilgisayarlarını yıl sonuna kadar piyasaya sürmeyi planlıyor. İki şirket de yeni bilgisayarların pil ömrü konusunda "oyunu değiştireceğini" söylüyor. Daima Bağlı (Always Connected) PC'ler" olarak bilinen dizüstü bilgisayarlar, Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisiyle çalışacak ve sahip oldukları ARM emülasyon katmanıyla x86 Windows 10 masaüstü uygulamalarını çalıştırabilecek.
Ayrıca Bkz. "Windows 10 Fall Creators Update indirmeye sunuldu"
Qualcomm, Hong Kong'daki yıllık 5G zirvesinde Microsoft'la birlikte geliştirdiği bilgisayarlar hakkında yeni detaylar verdi. Qualcomm Global Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Don McGuire, ARM işlemcili bilgisayarların günlerce sürecek bir pil ömrüne sahip olacağını açıkladı. Deneyimli yönetici yeni dizüstü bilgisayarlardaki pil ömrünün beklentilerin ötesinde olduğunu ve kullanıcıların yalnızca "iki günde bir" şarj etmek zorunda kalacaklarını iddia etti.

Pil ölçer mi bozuk?

Bir başka röportajda, Windows grup program yöneticisi Pete Bernard, inanılmaz bir pil ömrü sunduğu iddia edilen yeni dizüstü bilgisayarlarla ilgili enteresan bir anektod paylaştı. Bernard, test cihazlarını şirketteki geliştirme direktörlerine verdiklerini, bir süre sonra pil ölçerin çalışmadığını ve şarjın hala dolu olarak gösterildiğini belirten geri bildirim almaya başladıklarını belirtti. Yapılan kontrollerde ise bunun bir hata olmadığı, sadece cihazların mükemmel bir pil ömrü sunduğu ortaya çıkmış.
ARM işlemcili Windows 10 dizüstü bilgisayarların ilk olarak Asus, HP ve Lenovo tarafından piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak pek ucuz olmayacak. Qualcomm, portföyün genişlemesinin ardından tüketicilere daha uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarların sunulacağını söylüyor.

https://www.theverge.com/2017/10/18/16495010/microsoft-windows-10-arm-laptops-battery-life Yorum Yaz
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Hasan07-36 1 yıl en beğenilen
Microsoft önce bir Windows 10'u optimize etsin. İşletim sisteminin harddisk kullanımı %100'ün altına düşmüyor ya. Bu gün gelen bir Windows 10 PC'ye bir yazıcı tanıtıp birkaç yazılım kuracağım diye canım çıktı. O sürede aynı donanıma sahip Windows 7 PC'ye aynı işlemler en az üç kez yapılırdı. Ne kadar Windows 10 yüklü bilgisayar gördüysem hepsinde böyle. Anca SSD ile kullanılabilir hale geliyor. Bir tanıdığa 2300 TL'lik laptop önerdim ve aldı ama adam yavaş çalışıyor diye şikayet ediyor Windows 10 yüzünden.
Bir de yamalı bohça gibi. Bir tarafta Windows 10'un Ayarlar bölümü bir tarafta Windows 7'den kalma Denetim Masası. Böyle bir şey coğu şeyde de var. Microsoft tam işletim sistemi yapmayı da beceremez oldu. Biraz birinden, biraz öbüdünden. "Little little in to the middle" hesabı oldu. Değiştirceksen her yeri değiştir bari...
Microsoft önce bir Windows 10'u optimize etsin. İşletim sisteminin harddisk kullanımı %100'ün altına düşmüyor ya. Bu gün gelen bir Windows 10 PC'ye bir yazıcı ...
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4 Yanıt Yanıtla +7
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axesis 1 yıl
Microsoft artık son darbeyi indir bıktık android ios oyuncaklardan gerçek microsoft windwos u cebimizde istiyoruz. yap 5000 alalım sıkıntı yok
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FatihAsl 1 yıl
Snapdragon 835 işlemcili Adam Akıllı donanıma sahip Linux PC çıkarsınlar alalım.
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Rv370 1 yıl
Şarj 1 gün gitse yeter
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oktayakgoz 1 yıl
Arayüz sıkıntısını çözmek zorundalar. Bu arayüz ile olmaz.
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System32Deleted 1 yıl
windows hadi be aslan
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emregök 1 yıl
MacBook 12 leri görmüş olmalılar
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SEO-Uzmanı 1 yıl
nedir bu x86 sevdası !
donanımsal olarak yıllar öncesinde gelen donanım açıkları yüzünden
dünyanın en güçlü gizli servislerinin bunun açıklarını kullandığını bilmeyen yok gibi, dahası yazılım firmaları bu gizli servislerden örtülü ödenek aldıkları varsayımı da baya yüksek bir ihtimal !
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axesis 1 yıl
Microsoft artık son darbeyi indir bıktık android ios oyuncaklardan gerçek microsoft windwos u cebimizde istiyoruz. yap 5000 alalım sıkıntı yok
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lg02561 1 yıl
gelecek geliyor. bundan 30-40 yıl önce bir bilgisayarın fişe takılı olmadan çalışabileceği de kimsenin aklına gelmezdi. şimdi 2 gün diyorlar. yakın gelecekte belki ayda birkaç saatlik şarj yeterli olacak.
1 Yanıt Yanıtla +1
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St Batuhan 1 yıl lg02561
lg02561

gelecek geliyor. bundan 30-40 yıl önce bir bilgisayarın fişe takılı olmadan çalışabileceği de kimsenin aklına gelmezdi. şimdi 2 gün diyorlar. yakın gelecekte belki ayda birkaç saatlik şarj yeterli olacak.

Ya da batarya kapasitesinin küçültülüp kablosuz şarj imkanının standart halini alması ve böylece cihazların daha hafif daha kompakt olmasını sağlamak da mümkün. Bir cihazın bir kaç günü çıkarması güzel. Ofise gidersin ya da eve döndüğünde masaya koyarsın ve altında zaten kablosuz şarj pedi gömülüdür. Böylece cihaz rahatça şarj olur. Kablo ile uğraşmaya gerek kalmaz. Ayrıca büyük bataryaya da gerek kalmaz. En güzeli. Ama bu pil kullanımı acaba ağır işlerde nasıl ./
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myhotyro 1 yıl
Şirketin geliştirme direktörlerinden bu işin sonunun facia olduğu bile anlaşılıyor. Adamlara zaten üretilme amacı uzun pil önrü olan test cihazları vermişler, birkaç saat sonra pilleri bitmedi diye gösterge bozuk geri bildirimde bulunmuşlar. Şakası bile ciddiyetten uzak olduklarının göstergesi.
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Hasan07-36 1 yıl en beğenilen
Microsoft önce bir Windows 10'u optimize etsin. İşletim sisteminin harddisk kullanımı %100'ün altına düşmüyor ya. Bu gün gelen bir Windows 10 PC'ye bir yazıcı tanıtıp birkaç yazılım kuracağım diye canım çıktı. O sürede aynı donanıma sahip Windows 7 PC'ye aynı işlemler en az üç kez yapılırdı. Ne kadar Windows 10 yüklü bilgisayar gördüysem hepsinde böyle. Anca SSD ile kullanılabilir hale geliyor. Bir tanıdığa 2300 TL'lik laptop önerdim ve aldı ama adam yavaş çalışıyor diye şikayet ediyor Windows 10 yüzünden.
Bir de yamalı bohça gibi. Bir tarafta Windows 10'un Ayarlar bölümü bir tarafta Windows 7'den kalma Denetim Masası. Böyle bir şey coğu şeyde de var. Microsoft tam işletim sistemi yapmayı da beceremez oldu. Biraz birinden, biraz öbüdünden. "Little little in to the middle" hesabı oldu. Değiştirceksen her yeri değiştir bari...
4 Yanıt Yanıtla +7
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canguler917 1 yıl Hasan07-36
Hasan07-36

Microsoft önce bir Windows 10'u optimize etsin. İşletim sisteminin harddisk kullanımı %100'ün altına düşmüyor ya. Bu gün gelen bir Windows 10 PC'ye bir yazıcı tanıtıp birkaç yazılım kuracağım diye canım çıktı. O sürede aynı donanıma sahip Windows 7 PC'ye aynı işlemler en az üç kez yapılırdı. Ne kadar Windows 10 yüklü bilgisayar gördüysem hepsinde böyle. Anca SSD ile kullanılabilir hale geliyor. Bir tanıdığa 2300 TL'lik laptop önerdim ve aldı ama adam yavaş çalışıyor diye şikayet ediyor Windows 10 yüzünden.

Bir de yamalı bohça gibi. Bir tarafta Windows 10'un Ayarlar bölümü bir tarafta Windows 7'den kalma Denetim Masası. Böyle bir şey coğu şeyde de var. Microsoft tam işletim sistemi yapmayı da beceremez oldu. Biraz birinden, biraz öbüdünden. "Little little in to the middle" hesabı oldu. Değiştirceksen her yeri değiştir bari...

bilgisayar üreticileri klasik harddisk yerine sshd koysalar böyle bir problem kalmayacak ama nerde
1 Yanıt Yanıtla
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unununium 1 yıl Hasan07-36
Hdd li bir Windows 7 kullandım Windows 10 da aynı hızda açılışta Win 10 biraz daha hızlı gibi. Harddiskinizde sıkıntı olabilir. Windows 7'de disk kullanımına bakmak (birazcık) daha zor olduğundan kullanıcıların gözüne bakmıyor diğer dediğiniz şey aynen dediğiniz gibi.
Edit : bilgisayar boşta iken hiç %100 disk kullanımı olmadı. Ayrıca aynı bilgisayarda Win 7 Win 8, 8.1 Win 10 kullandım
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435 1 yıl Hasan07-36
asus ux31a touch vardı 3.5 sene kullandım. windows 10 çıktığından beri kullanıyordum "abartmıyorum" en fazla 3 saniyede açılıyordu windows.
cold boot'ta macbookumdan hızlı açılıyordu. sattım mac kaldı elimde bundan sonra windowsdan şaşmam. ayrıca desktop bilgisayar falan da var hiç %100 kullanılan bir şey yok. sizin sistemde bir sorun var driverları falan gözden geçirin. malware yemiş olabilirsiniz o da yapabilir.
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FatihAsl 1 yıl
Snapdragon 835 işlemcili Adam Akıllı donanıma sahip Linux PC çıkarsınlar alalım.
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