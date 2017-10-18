ARM işlemcili Windows 10 dizüstü bilgisayarlar pil ömrü konusunda çağ atlatacak

Microsoft ve Qualcomm, ARM işlemcilerle güçlendirilmiş yeni Windows 10 dizüstü bilgisayarlarını yıl sonuna kadar piyasaya sürmeyi planlıyor. İki şirket de yeni bilgisayarların pil ömrü konusunda "oyunu değiştireceğini" söylüyor. Daima Bağlı (Always Connected) PC'ler" olarak bilinen dizüstü bilgisayarlar, Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisiyle çalışacak ve sahip oldukları ARM emülasyon katmanıyla x86 Windows 10 masaüstü uygulamalarını çalıştırabilecek.

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Qualcomm, Hong Kong'daki yıllık 5G zirvesinde Microsoft'la birlikte geliştirdiği bilgisayarlar hakkında yeni detaylar verdi. Qualcomm Global Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Don McGuire, ARM işlemcili bilgisayarların günlerce sürecek bir pil ömrüne sahip olacağını açıkladı. Deneyimli yönetici yeni dizüstü bilgisayarlardaki pil ömrünün beklentilerin ötesinde olduğunu ve kullanıcıların yalnızca "iki günde bir" şarj etmek zorunda kalacaklarını iddia etti.

Pil ölçer mi bozuk?

Bir başka röportajda, Windows grup program yöneticisi Pete Bernard, inanılmaz bir pil ömrü sunduğu iddia edilen yeni dizüstü bilgisayarlarla ilgili enteresan bir anektod paylaştı. Bernard, test cihazlarını şirketteki geliştirme direktörlerine verdiklerini, bir süre sonra pil ölçerin çalışmadığını ve şarjın hala dolu olarak gösterildiğini belirten geri bildirim almaya başladıklarını belirtti. Yapılan kontrollerde ise bunun bir hata olmadığı, sadece cihazların mükemmel bir pil ömrü sunduğu ortaya çıkmış.

ARM işlemcili Windows 10 dizüstü bilgisayarların ilk olarak Asus, HP ve Lenovo tarafından piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak pek ucuz olmayacak. Qualcomm, portföyün genişlemesinin ardından tüketicilere daha uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarların sunulacağını söylüyor.

https://www.theverge.com/2017/10/18/16495010/microsoft-windows-10-arm-laptops-battery-life