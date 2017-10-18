Windows 10 Fall Creators Update indirmeye sunuldu

Windows 10 işletim sistemi için yılın ikinci büyük güncellemesi olacak Fall Creators Update dağıtıma başladı. Böylelikle ilk günden bu yana Windows 10 platformuna dördüncü büyük güncelleme gelmiş oldu.

Önemli yenilikler var

Yeni güncelleme ile birlikte yıllar sonra Windows 10 tasarımında değişiklikler görüyoruz. Modern bir tasarım diline geçiş yapan güncelleme şeffaflık, bulanıklık, geçiş animasyonları, ışık efektleri gibi unsurları arayüze entegre ediyor.

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Modern tasarım dili yavaş yavaş sistemin tüm bileşenlerine yayılacak. Her ne kadar Çin malı MacOS benzetmeleri yapılsa da son kararı elbette kullanıcı verecek.

Sonbahar güncellemesi ile gelecek en önemli yeniliklerden birisi Windows Story Remix adındaki uygulama. DotNET arayüzü ile geliştirilen uygulama, Microsoft Graph kullanarak fotoğraf ve videolarınızı 3 boyutlu olarak dönüştürmenizi sağlıyor. İçeriklerinizi otomatik olarak bir araya getiren uygulama soundtrack, tema ve sinematik geçişler ekliyor.

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Ayrıca Fotoğraflar uygulamasında artık videoları da düzenleyebiliyorsunuz. Yine yapay zekanın katkısıyla içerikler arasında belirli parametlere göre arama yapabileceksiniz. Hatta bir kişinin yüzünü barındıran tüm fotoğrafları bulabileceksiniz.

Güvenlik arttı

Son dönemin kabuslarından şantaj yazılımlarına yeni güncellemede bir çözüm getirilmiş. Bu çözüm Kontrollü Klasörler adını taşıyor. Windows Defender içerisinde yer alacak bu çözüm, kendisine göre bir beyaz liste belirliyor ve bunun haricindeki yazılımların erişimini engelliyor. Sonra da kullanıcıyı uyarıyor. Kullanıcı isterse manuel olarak bu engel listesini düzenleyebiliyor.

Kontrollü Klasörler kullanıcı tarafından aktif ediliyor ve sistem hangi klasörlerin korunacağını belirliyor. Dökümanlar, Resimler, Filmler, Masaüstü gibi önemli klasörler bunlar arasında. Ayrıca kullanıcı buraya klasör ekleyebiliyor ancak sistemin belirlediği klasörleri çıkaramıyor. İstenirse konuma göre de koruma eklenebiliyor. Sonrasında çözüm otomatik olarak klasörlere erişen yazılımları taramaya başlıyor.

Diğer detaylar

Yeniliklerden diğeri dokunmatik ekranlarla ilgili. Ekran kalemi ile çalışmayı kolaylaştıran Windows Ink özelliği PDF dosyaları üzerine doğrudan yazmayı kolaylaştırırken, bunları paylaşmanızı da hızlandırıyor. Smart Ink özelliği yapay zekanın da yardımıyla örneğin çizdiğiniz bir kareyi daha iyi hale getiriyor ve kutuyu bir tablo haline dönüştürüyor. Ayrıca Find My Pen özelliği ile nerede olduğunu unuttuğunuz ekran kalemini bulabiliyorsunuz.

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Diğer bir yenilik Timeline. Kullanıcılar geçmişte belirli bir zaman dilimine giderek hangi döküman veya uygulama üzerinde çalıştıklarını görebilecekler. Aslında Windows yedekleme özelliği sistem genelinde böyle bir imkan sunuyordu ancak Timeline işi görselleştirmiş ve daha ayrıntılı hale getirmiş.

Clipboard özelliği de bağlı cihazlarınız arasında kopyala-yapıştır yapmanıza olanak tanıyor. Metin, konum, görsel, video gibi herhangi bir içerik bulut tabanlı sistem ile bir cihazdan diğerine kopyalanabiliyor.

Oyun modu için yeni bir tuş geliştirilirken Cuphead, Forza Motorsport 7, Super Lucky’s Tale ve Middle-earth: Shadow of War oyunları da Xbox Play Anywhere platformuna geliyor.

Ayrıca Bkz.

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Diğer taraftan Microsoft Hololens gözlüğünün temel aldığı karma gerçeklik konsepti güncelleme ile yaygınlaşacak. Asus, Samsung, Acer, Dell, HP gibi pek çok firma karma gerçeklik kasklarını piyasaya sürmeye başladı.

Bunun haricinde OneDrive dosyalarınıza indirmeye gerek kalmadan Dosya Gezgini üzerinden erişebilme, enerji verimliliği, performans artışı gibi yenilikler yer alacak.

Ayrıca güncelleme ile bazı uygulamalar kullanımdan kaldırılıyor. Bunlar Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET), Trusted Platform Module (TPM) Owner Password Management, Outlook Express, Reader uygulaması şeklinde sıralanıyor.