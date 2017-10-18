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Windows 10 Fall Creators Update indirmeye sunuldu

Windows 10 işletim sistemi için önemli yenilikler getiren Fall Creators Update güncellemesi indirmeye sunuldu. Güncelleme yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak.
1 yıl
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 işletim sistemi için yılın ikinci büyük güncellemesi olacak Fall Creators Update dağıtıma başladı. Böylelikle ilk günden bu yana Windows 10 platformuna dördüncü büyük güncelleme gelmiş oldu.

Önemli yenilikler var

Yeni güncelleme ile birlikte yıllar sonra Windows 10 tasarımında değişiklikler görüyoruz. Modern bir tasarım diline geçiş yapan güncelleme şeffaflık, bulanıklık, geçiş animasyonları, ışık efektleri gibi unsurları arayüze entegre ediyor.

 

Windows 10 Fall Creators Update indirmeye sunuldu
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Modern tasarım dili yavaş yavaş sistemin tüm bileşenlerine yayılacak. Her ne kadar Çin malı MacOS benzetmeleri yapılsa da son kararı elbette kullanıcı verecek.

Sonbahar güncellemesi ile gelecek en önemli yeniliklerden birisi Windows Story Remix adındaki uygulama. DotNET arayüzü ile geliştirilen uygulama, Microsoft Graph kullanarak fotoğraf ve videolarınızı 3 boyutlu olarak dönüştürmenizi sağlıyor. İçeriklerinizi otomatik olarak bir araya getiren uygulama soundtrack, tema ve sinematik geçişler ekliyor.

 

Windows 10 Fall Creators Update indirmeye sunuldu
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Ayrıca Fotoğraflar uygulamasında artık videoları da düzenleyebiliyorsunuz. Yine yapay zekanın katkısıyla içerikler arasında belirli parametlere göre arama yapabileceksiniz. Hatta bir kişinin yüzünü barındıran tüm fotoğrafları bulabileceksiniz.

Güvenlik arttı

Son dönemin kabuslarından şantaj yazılımlarına yeni güncellemede bir çözüm getirilmiş. Bu çözüm Kontrollü Klasörler adını taşıyor. Windows Defender içerisinde yer alacak bu çözüm, kendisine göre bir beyaz liste belirliyor ve bunun haricindeki yazılımların erişimini engelliyor. Sonra da kullanıcıyı uyarıyor. Kullanıcı isterse manuel olarak bu engel listesini düzenleyebiliyor.

Windows 10 Fall Creators Update indirmeye sunuldu
 

Kontrollü Klasörler kullanıcı tarafından aktif ediliyor ve sistem hangi klasörlerin korunacağını belirliyor. Dökümanlar, Resimler, Filmler, Masaüstü gibi önemli klasörler bunlar arasında. Ayrıca kullanıcı buraya klasör ekleyebiliyor ancak sistemin belirlediği klasörleri çıkaramıyor. İstenirse konuma göre de koruma eklenebiliyor. Sonrasında çözüm otomatik olarak klasörlere erişen yazılımları taramaya başlıyor.

Diğer detaylar

Yeniliklerden diğeri dokunmatik ekranlarla ilgili. Ekran kalemi ile çalışmayı kolaylaştıran Windows Ink özelliği PDF dosyaları üzerine doğrudan yazmayı kolaylaştırırken, bunları paylaşmanızı da hızlandırıyor. Smart Ink özelliği yapay zekanın da yardımıyla örneğin çizdiğiniz bir kareyi daha iyi hale getiriyor ve kutuyu bir tablo haline dönüştürüyor. Ayrıca Find My Pen özelliği ile nerede olduğunu unuttuğunuz ekran kalemini bulabiliyorsunuz.

 

Windows 10 Fall Creators Update indirmeye sunuldu
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Diğer bir yenilik Timeline. Kullanıcılar geçmişte belirli bir zaman dilimine giderek hangi döküman veya uygulama üzerinde çalıştıklarını görebilecekler. Aslında Windows yedekleme özelliği sistem genelinde böyle bir imkan sunuyordu ancak Timeline işi görselleştirmiş ve daha ayrıntılı hale getirmiş.

Clipboard özelliği de bağlı cihazlarınız arasında kopyala-yapıştır yapmanıza olanak tanıyor. Metin, konum, görsel, video gibi herhangi bir içerik bulut tabanlı sistem ile bir cihazdan diğerine kopyalanabiliyor.

Oyun modu için yeni bir tuş geliştirilirken Cuphead, Forza Motorsport 7, Super Lucky’s Tale ve Middle-earth: Shadow of War oyunları da Xbox Play Anywhere platformuna geliyor.

Ayrıca Bkz. "OLED ekranlar LCD ekranlardan daha popüler hale gelecek"

Diğer taraftan Microsoft Hololens gözlüğünün temel aldığı karma gerçeklik konsepti güncelleme ile yaygınlaşacak. Asus, Samsung, Acer, Dell, HP gibi pek çok firma karma gerçeklik kasklarını piyasaya sürmeye başladı. 

Bunun haricinde OneDrive dosyalarınıza indirmeye gerek kalmadan Dosya Gezgini üzerinden erişebilme, enerji verimliliği, performans artışı gibi yenilikler yer alacak.

Ayrıca güncelleme ile bazı uygulamalar kullanımdan kaldırılıyor. Bunlar Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET), Trusted Platform Module (TPM) Owner Password Management, Outlook Express, Reader uygulaması şeklinde sıralanıyor.

 

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/10/17/get-windows-10-fall-creators-update/ Yorum Yaz
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kraix 1 yıl en beğenilen yavasic
yavasic

TR indirme linki de benden olsun

microsoft.com/...

Bence bu arkadaşı bu detaydan ötürü burda işe almalısınız. Burada ki editör arakdaşlara göre daha detaylı haberler yapar...
Teşekkürler dostum...
yavasicTR indirme linki de benden olsunmicrosoft.com/...Bence bu arkadaşı bu detaydan ötürü burda ...
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yavasic 1 yıl
TR indirme linki de benden olsun
microsoft.com/...
2 Yanıt Yanıtla +33
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interwap 1 yıl
Halen verilerimizi toplamaya devam ediyor mu?
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mhmettasdemir 1 yıl
Bu güncellemeden sonra cihaza hükmedemez oldum. Sürekli olarak kasma yaşıyorum. 1073 için geri dönüş yolları arıyorum. Bilenlerden de yardım istiyorum
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ardicli2000 1 yıl
Görsel arayüz güncellemesi ne zaman dağıtılmaya başlanacak bilen var mı?
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semih016 1 yıl
açılış hızı yavaşladı bende. yaşayan var mı?
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efebora06 1 yıl semih016
1703 de 3.6 saniye iken 1709 da 3.3
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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vozer 1 yıl
Sıfırdan indirip 5 defa silip silip yine kursan daha kısa sürerdi. 3 saati buldu güncellemenin tamamlanması. Kendi güncellemeleri hep uzun sürüyordu zaten ama bu kadarı da ilk defa geldi başıma.
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BekirTemel 1 yıl
Siteden dosya İndirmeden güncelleyemiyor muyuz güncelleştirmelerden?
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Batw0 1 yıl
Pascal GPU'lar için optimus yine cacık olmuş. nereye tıklasam sürekli gpu değiştirmeye çalışıyor ve 1/2 sn'lik donmalar oluyor. Creators update son sürümlerinde tamamen düzeltirmişti bu sorun, 2 3 ay daha bekleriz artık bununda düzelmesini Sonra yeni güncelleme ile geri bozarlar zaten.
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viper17 1 yıl Batw0
Batw0
Pascal GPU'lar için optimus yine cacık olmuş. nereye tıklasam sürekli gpu değiştirmeye çalışıyor ve 1/2 sn'lik donmalar oluyor. Creators update son sürümlerinde tamamen düzeltirmişti bu sorun, 2 3 ay daha bekleriz artık bununda düzelmesini Sonra yeni güncelleme ile geri bozarlar zaten.

optimus ne zaman düzgün çalıştı ki zaten.
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Amd64x2 1 yıl
O kadar övünlünce sanalda denedim bugün, şeffaflık normal pencerelere uygulanabiliyor mu? ben mi bulamadım ayarları? Bildirim ekranı haricinde bir saydamlık göremedim.
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bkaakco 1 yıl
Okudukça şaşırıyorum. Yazan sorunların hiçbirini görmedim. Windows 10 ilk çıktığından beri böyle. Microsoft bana kıyak geçmiş herhalde.
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fthkn 1 yıl
Windows'u bu kadar kısa süre içinde bu kadar çok evrime maruz bırakmaları hiç iyi olmadı. Windows 10 hala sorunlu. Deneyimlerime göre yanıt vermek isterim. Örneğin uygulama geçişlerinde ramden geri çağırma işlemi oldukça berbat. Masaüstü resmen ters yüz oluyor ramden bilgi gelene kadar. Windows 7'den Windows 8.1 'e kadar bu işlem iyileştirilerek mükemmel bir durum kazanmıştı. Windows 10 çıkınca sanki biri bu tür iyileştirmeleri sıfırladı yeni bir sürece soktu sistemi. Herşey sil baştan oldu gibi. O yüzden bir türlü kalıcı olması bende Windows 10. Şu an 8.1 kullanıyorum. Geçişler oyun ve yazılım uyumluluğu en üst düzeyde. İnternet Explorer bile daha hızlı çalışıyor. Edge bile sıkıntılı. O yüzden eğer millet hala Windows 7 kullanıyorsa haklılar. Ben de 10 yıl 8.1 kullansam herhalde hiçbir şey farketmez.
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_OlguN_ 1 yıl
PC 7 yıllık benim.
Vista ile aldım 7 ye geçiş yaptım. 7 de ücretsiz 8 e geçiş yaptım. 10 çıktığı hafta ücretsiz kota verdiler şans mı artık bilmiyorum ona da geçiş yaptım.
Malım eski ama w10 bence çok verimli. mac de kullandım. w10 kadar kullanışlısını xp de görmüştüm. xp de gerçekten zamanına göre herkesin pc yi kullanma durumunu arttıran kolaylıktaydı.
şimdi güncelledim. verimde sorun yok. keşke aktarma hakkım olsa. anakarta işlenmiş lisansım. dos lu sistem alıp ucuza mal edim diyordum ama lisans alacaz artık yeni pc de
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