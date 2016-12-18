ARM tabanlı Windows bilgisayarlar geliyor

Microsoft ve Qualcomm’un ARM üzerinde akıcı bir Windows 10 emülatörü üzerinde çalıştığının duyurulmasının ardından bilgisayar sektöründe yeni bir hareketlilik başladı. Klasik Windows uygulamalarını ARM üzerinde çalıştırabilen bu yeni çözüm üreticilerin dikkatini çekmiş durumda.
Bilgisayar Dünyasına Yeni Bir Soluk
Geçtiğimiz hafta yapılan etkinlikte, Snapdragon 820 yonga seti üzerinde Windows 10 emülatörü akıcı bir şekilde çalıştırılmıştı. Adobe Photoshop CC ve World of Tanks Blitz gibi x86 uygulamalarını da çalıştırabilen emülatör, Snapdragon 835 yonga seti üzerinde en iyi performansı verecek şekilde optimize ediliyor.
Sektörden gelen bilgilere göre pek çok üretici Snapdragon 835 tabanlı Windows 10 akıllı telefon ve tablet tasarımına başladı. Hatta bazı üreticilerin test aşamasına geçtiği ifade ediliyor. Yani aslında Microsoft ve Qualcomm duyuruyu yapmadan çok önce bilgisayar sektörü tarafından ön çalışmalar başlamış.
Microsoft yeni çözümün hücresel tabanlı bilgisayarları yaygın hale getireceğini belirtiyor. Yani mobil tarzda tasarlanmış ancak x86 uygulamaları çalıştırabilen bilgisayarlardan bahsediyoruz. Microsoft’un bugüne kadar yaptığı Surface RT ve Windows 10 mobil gibi hamleler hep eksik kalmış, kullanıcı tam bir Windows deneyimi yaşayamamıştı.Ayrıca Bkz. "Yine Yahoo: Tam 1 milyar kişinin verileri internette"
Uzmanlar bu sayede önümüzdeki yıl ilgi çekici ve yenilikçi bilgisayar tasarımlarının piyasaya çıkabileceğini düşünüyor. İlerleyen günlerde yapılacak yeni bir WinHEC etkinliğinde yeni çözüm ile ilgili daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor. Konseptin piyasaya çıkışı ise gelecek yıl ortalarını bulacak.
http://hexus.net/tech/news/cpu/100414-windows-hardware-partners-now-designing-arm-cellular-pcs/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arm sistemine uygun windows. Çok mu gerekli daha doğrusu hangi sıkıntıları aşacak neye yarayacak çözmek güç. Hâli hazırda tableti de var telefonu da microsoft'un.Üstelik piyasadaki tabletlerin bir çoğu hibrit sistem.Hepsinde intel işlemci var.
Tüketicilerin intelden bir şikâyeti yok performans açısından.Maksat ucuzluksa asya markaları bu işi sırtlıyor zaten orada bir sorun yok.Peki nedir bu hikâye?
Microsoft neden Arm'nin ayağına kadar gitmek zorunda kaldı? Telefonlarda windows uygulamalarını çalıştırmak çok mantıklı değil.Avuç içi kadar ekranda anlamsız.Açıkçası tüketicilerin de böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum. Tablet konusuna değinirsek. Alıyorsun 200 dolarlık bir tablet takıyorsun bir klavye alsana windows laptop.Bu iş kadar ucuz ve basitken saçma sapan anlamsız emülatör hikayesine ne gerek var. Asıl cevaplanması gereken soru bu. Editörümüz bu olayları yorumlayabilseydi bizlere ışık tutabilseydi ki yapması gerekirdi. İşte o zaman harika bir yazı olacaktı. Tarihi bir fırsatı kaçırdı bana göre.
Ben bu olayda bir kaç önemli noktaya yoğunlaşıyorum. Çünkü Microsot'un bu hamlesi sıradan bir hamle değil.
1-Microsoft-İntel arasında bizim bilmediğimiz bir sıkıntımı var?
2-Arm mimarisine yönelerek İntel'e vermek istediği bir mesaj mı var?
3- Yakın gelecekte chormebook pazarında arm mimarisini mi göreceğiz?
Bana göre esas mesele
4-Microsoft Google'nin android eko sisteminin gitgide büyümesinden dolayı çok tedirgin. Telefondan tablete akıllı tvler, tvboxlar
Yakın gelecekte akıllı tv pazarında windows'a merhaba diyebiliriz
Kısacası şu Microsoft Windows eko sistemini büyütmek istiyor.Yeni pazarlara girmek istiyor. Android dünyasına meydan okuyor. Ben öyle algılıyorum. Başlangıç olarak en büyük hamlesini yaptı. Bundan sonra bekleyip göreceğiz nasıl bir sonuç alacaklar istedikleri gibi olacak mı?