ARM tabanlı Windows bilgisayarlar geliyor

Microsoft ve Qualcomm’un ARM üzerinde akıcı bir Windows 10 emülatörü üzerinde çalıştığının duyurulmasının ardından bilgisayar sektöründe yeni bir hareketlilik başladı. Klasik Windows uygulamalarını ARM üzerinde çalıştırabilen bu yeni çözüm üreticilerin dikkatini çekmiş durumda.

Bilgisayar Dünyasına Yeni Bir Soluk

Geçtiğimiz hafta yapılan etkinlikte, Snapdragon 820 yonga seti üzerinde Windows 10 emülatörü akıcı bir şekilde çalıştırılmıştı. Adobe Photoshop CC ve World of Tanks Blitz gibi x86 uygulamalarını da çalıştırabilen emülatör, Snapdragon 835 yonga seti üzerinde en iyi performansı verecek şekilde optimize ediliyor.

Sektörden gelen bilgilere göre pek çok üretici Snapdragon 835 tabanlı Windows 10 akıllı telefon ve tablet tasarımına başladı. Hatta bazı üreticilerin test aşamasına geçtiği ifade ediliyor. Yani aslında Microsoft ve Qualcomm duyuruyu yapmadan çok önce bilgisayar sektörü tarafından ön çalışmalar başlamış.

Microsoft yeni çözümün hücresel tabanlı bilgisayarları yaygın hale getireceğini belirtiyor. Yani mobil tarzda tasarlanmış ancak x86 uygulamaları çalıştırabilen bilgisayarlardan bahsediyoruz. Microsoft’un bugüne kadar yaptığı Surface RT ve Windows 10 mobil gibi hamleler hep eksik kalmış, kullanıcı tam bir Windows deneyimi yaşayamamıştı.

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Uzmanlar bu sayede önümüzdeki yıl ilgi çekici ve yenilikçi bilgisayar tasarımlarının piyasaya çıkabileceğini düşünüyor. İlerleyen günlerde yapılacak yeni bir WinHEC etkinliğinde yeni çözüm ile ilgili daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor. Konseptin piyasaya çıkışı ise gelecek yıl ortalarını bulacak.