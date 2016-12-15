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Yine Yahoo: Tam 1 milyar kişinin verileri internette

Adı artık siber saldırılarla anılmaya başlayan Yahoo, tarihe geçmiş durumda. Bir siteden sızdırılan en fazla veri rekorunun Yahoo tarafından kırıldığı açıklandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Yine Yahoo: Tam 1 milyar kişinin verileri internette

Siber saldırı konusunda Yahoo’nun dosyası giderek kabarıyor. 2014 yılında yaşanan siber saldırıda 500 milyon kullanıcının verilerinin sızdırıldığı anlaşılmıştı. Şimdi ise 2013 yılındaki bir dosya açılıyor ve tam 1 milyar kullanıcı söz konusu.

Tarihin En Büyüğü

Tarihteki en büyük siber saldırı zincirine uğrama ünvanını elde eden Yahoo, 2013 yılı Ağustos ayında yaşanan bir siber saldırının izlerini araştırmaya başlamıştı. Kolluk kuvvetleri ile ortak yapılan bu araştırmalar sonucunda korkunç gerçek ortaya çıktı. Saldırganlar tam 1 milyar kullanıcının kişisel bilgilerini çalmış durumda.

Yahoo, saldırıyı 2014 yılında yapan kişiler olduğunu düşünüyor zira yöntemlerin aynı olduğu fark edilmiş. Saldırganlar tarayıcı çerezlerini modifiye ederek şifresiz tüm hesaplara sızmayı başarmış. 2014 yılındaki saldırı ile toplamda 1.5 milyar Yahoo kullanıcısı siber saldırılardan etkilenmiş oldu. Elbette her iki olayda da etkilenen aynı kişiler çoğunlukta olduğu için toplam sayı bir miktar azalacaktır.

Yahoo’nun uğradığı siber saldırılar diğer bir firmayı da doğrudan etkiliyor. Bu, satın alma aşamasında olan Verizon operatörü. Operatör 5 milyar dolar civarında bir bedelle Yahoo’yu satın almak için masaya oturmuştu ancak tabiri yerindeyse halen kalkamadı.

Ayrıca Bkz. "Google’ın sürücüsüz araç projesi yeni bir şirket doğurdu"

Dimyatta pirince giderken eldeki bulgurdan olmak misali, Verizon’un masada olduğu süre boyunca iki çok ciddi siber saldırı haberi gündeme geldi. Verizon ilk saldırı haberi sonrasında 4.83 milyar dolarlık bedel üzerinde indirim isteyeceklerini açıklamıştı. İkinci saldırı sonrasında da firma şartları yeniden görüşeceklerini açıkladı. Elbette büyük bir güvenlik zaafiyeti olduğu ortaya çıkan Yahoo’nun gelecekte aynı sıkıntıları yaşamayacağı garanti değil. Gelişmeler sonrasında Yahoo hisseleri yüzde 2.4 değer kaybetti.

 

https://www.thequint.com/technology/2016/12/15/verizon-deal-in-jeopardy-as-yahoo-discloses-data-breach-compromising-one-billion-accounts Yorum Yaz
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Batumatu 2 yıl en beğenilen musa_unsal2005
musa_unsal2005
Olur mu canım batılılar dürüst insanlar orada demokrasi var hukuk işliyor insan haklarına müdahale yokkkkkkk :)

Olur mu canım doğulular 12 yaşındaki kızları nikahına alıp hamile bırakıyor.
musa_unsal2005Olur mu canım batılılar dürüst insanlar orada demokrasi var hukuk işliyor insan haklarına müdahale yokkkkkkk :)O...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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santhora 2 yıl musa_unsal2005
musa_unsal2005
Olur mu canım batılılar dürüst insanlar orada demokrasi var hukuk işliyor insan haklarına müdahale yokkkkkkk :)

Bravo. Mantık tavan yapmış
musa_unsal2005Olur mu canım batılılar dürüst insanlar orada demokrasi var hukuk işliyor insan haklarına müdahale yokkkkkkk :)B...
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Yanıtla +15
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WB 2 yıl
Hic isim olmamistir yahoo servisleriyle, hic te sevememisimdir zaten..
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exterminant 2 yıl
yahoo veritabanı da suriye sınırı gibi gelen geçen belli değil
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dgo_cr7 2 yıl
Kim lan hala yahoo kullanan bu 1 milyar kişi?
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kadirirdem 2 yıl
benim işim yok Yahoo ile o yüzden benlik bir şey yok...
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Piêr Dé Sans 2 yıl kadirirdem
senin harbiden işin olmadığını düşünüyordum. Açıkladığın iyi olmuş.
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arel.gr 2 yıl
reklam kötümü olmuş hocam ?
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musa_unsal2005 2 yıl
Olur mu canım batılılar dürüst insanlar orada demokrasi var hukuk işliyor insan haklarına müdahale yokkkkkkk :)
3 Yanıt Yanıtla +4
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santhora 2 yıl musa_unsal2005
musa_unsal2005
Olur mu canım batılılar dürüst insanlar orada demokrasi var hukuk işliyor insan haklarına müdahale yokkkkkkk :)

Bravo. Mantık tavan yapmış
Yanıtla +15
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Batumatu 2 yıl musa_unsal2005
musa_unsal2005
Olur mu canım batılılar dürüst insanlar orada demokrasi var hukuk işliyor insan haklarına müdahale yokkkkkkk :)

Olur mu canım doğulular 12 yaşındaki kızları nikahına alıp hamile bırakıyor.
1 Yanıt Yanıtla +18
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herocem 2 yıl musa_unsal2005
musa_unsal2005
Olur mu canım batılılar dürüst insanlar orada demokrasi var hukuk işliyor insan haklarına müdahale yokkkkkkk :)

Devletin bir kurumu mu yapmis da insan haklarina mudahale olmus? Yada desteklemis mi? Korsanin teki hacklemis devlet de goz mu yummus?????

Sonra batililar niye bizi istemiyor. Zeka ortalamalarini dusurcez adamlarin.
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WB 2 yıl
Hic isim olmamistir yahoo servisleriyle, hic te sevememisimdir zaten..
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Mesudum 2 yıl
Halbuki benim her girişimde şifremi beğenmiyor, cep telefonumdan da giriş yapabilecek ayarlar yaptığımı fark edip "aman aman" diye kafa ütülüyor.
Yıllardır eposta hesaplarım içinde spam filtresi en zayıf olan firmadır kendileri. gmail hesabıma neredeyse spam gelmiyor, hotmail hesabım güzelce ilgili bölüme taşıyıveriyor. Diğer hesaplarımı dikkate bile almıyorum, onlar çöp (lycos vs)
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