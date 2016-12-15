Yine Yahoo: Tam 1 milyar kişinin verileri internette

Siber saldırı konusunda Yahoo’nun dosyası giderek kabarıyor. 2014 yılında yaşanan siber saldırıda 500 milyon kullanıcının verilerinin sızdırıldığı anlaşılmıştı. Şimdi ise 2013 yılındaki bir dosya açılıyor ve tam 1 milyar kullanıcı söz konusu.

Tarihin En Büyüğü

Tarihteki en büyük siber saldırı zincirine uğrama ünvanını elde eden Yahoo, 2013 yılı Ağustos ayında yaşanan bir siber saldırının izlerini araştırmaya başlamıştı. Kolluk kuvvetleri ile ortak yapılan bu araştırmalar sonucunda korkunç gerçek ortaya çıktı. Saldırganlar tam 1 milyar kullanıcının kişisel bilgilerini çalmış durumda.

Yahoo, saldırıyı 2014 yılında yapan kişiler olduğunu düşünüyor zira yöntemlerin aynı olduğu fark edilmiş. Saldırganlar tarayıcı çerezlerini modifiye ederek şifresiz tüm hesaplara sızmayı başarmış. 2014 yılındaki saldırı ile toplamda 1.5 milyar Yahoo kullanıcısı siber saldırılardan etkilenmiş oldu. Elbette her iki olayda da etkilenen aynı kişiler çoğunlukta olduğu için toplam sayı bir miktar azalacaktır.

Yahoo’nun uğradığı siber saldırılar diğer bir firmayı da doğrudan etkiliyor. Bu, satın alma aşamasında olan Verizon operatörü. Operatör 5 milyar dolar civarında bir bedelle Yahoo’yu satın almak için masaya oturmuştu ancak tabiri yerindeyse halen kalkamadı.

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Dimyatta pirince giderken eldeki bulgurdan olmak misali, Verizon’un masada olduğu süre boyunca iki çok ciddi siber saldırı haberi gündeme geldi. Verizon ilk saldırı haberi sonrasında 4.83 milyar dolarlık bedel üzerinde indirim isteyeceklerini açıklamıştı. İkinci saldırı sonrasında da firma şartları yeniden görüşeceklerini açıkladı. Elbette büyük bir güvenlik zaafiyeti olduğu ortaya çıkan Yahoo’nun gelecekte aynı sıkıntıları yaşamayacağı garanti değil. Gelişmeler sonrasında Yahoo hisseleri yüzde 2.4 değer kaybetti.