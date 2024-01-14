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    Anlık Bildirim

    Windows on ARM güçleniyor: Qualcomm ve Microsoft’un anlaşması çok yakında bitebilir

    Apple’ın M serisi işlemcisi ile ARM mimarisine olan güven iyice arttı. Bir süredir Windows tarafından da desteklenen bu platform yakında çok daha popüler hale gelebilir.
    Qualcomm - Windows on ARM Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Apple, Mac ailesi için Intel markasını bırakarak kendi ürettiği işlemcilere geçiş yapmıştı. Akıllı telefonlara ve tabletlere güç veren ARM mimarisini kullanan bu seri, bilgisayar sektörünü kökten etkilemeyi başarmıştı. Apple’ın bu hamlesi diğer üreticileri de ARM mimarisini kullanmaya itse de Microsoft’un Qualcomm ile olan özel lisans anlaşması bu durumu oldukça zorlaştırdı. Ancak görünüşe göre bahsi geçen anlaşma bu yıl bitecek.

    Nvidia, AMD ve MediaTek ARM tabanlı işlemciler üretecek

    Geçtiğimiz yıllarda Microsoft, Qualcomm ile bir anlaşma imzalayarak bütün hazır Windows on ARM bilgisayarların Qualcomm işlemcilerinden güç alacağını garanti etmişti. Microsoft’un bu kararı HP, Samsung ve Lenovo gibi üreticilerin Qualcomm dışında bir firma ile anlaşmasını engelledi ve haliyle Windows pazarında ARM işlemcileri yeteri kadar popüler olamadı. Ancak güvenilir kaynaklar, bu anlaşmanın yakında biteceğini gösteriyor.

    ARM’ın CEO’su Rene Haas, Stratechery ile yaptığı röportajda Windows on ARM hakkında konuştu. Haas, Microsoft ve Qualcomm’un yaptığı anlaşmanın muhtemelen bu yıl biteceğini belirtti. Eğer Haas haklı ise önümüzdeki yıldan itibaren Samsung, LG, Dell ve HP gibi firmalar AMD, Nvidia ve MediaTek’in ürettiği ARM çiplerini kullanan yeni Windows bilgisayarlarını tanıtabilir. AMD, Nvidia ve MediaTek’in önümüzdeki aylarda ARM tabanlı işlemcilerini tanıtması bekleniyor.


    Snapdragon X Elite yolda

    Snapdragon X Elite Tam Boyutta Gör
    Tüm bunlara rağmen Qualcomm, ARM işlemci pazarında oldukça başarılı bir firma olarak yer alıyor. Firmanın geçtiğimiz aylarda duyurduğu Snapdragon X Elite işlemcisi, Windows on ARM platformuna adeta bir umut ışığı olmayı başardı. Snapdragon X Elite hem performans hem de verimlilik konusunda Apple M işlemcileri ile yarışacak. Bu yonga setini kullanacak olan ilk bilgisayarların bu yıl tanıtılması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 4 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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