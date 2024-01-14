Windows on ARM güçleniyor: Qualcomm ve Microsoft’un anlaşması çok yakında bitebilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Apple, Mac ailesi için Intel markasını bırakarak kendi ürettiği işlemcilere geçiş yapmıştı. Akıllı telefonlara ve tabletlere güç veren ARM mimarisini kullanan bu seri, bilgisayar sektörünü kökten etkilemeyi başarmıştı. Apple’ın bu hamlesi diğer üreticileri de ARM mimarisini kullanmaya itse de Microsoft’un Qualcomm ile olan özel lisans anlaşması bu durumu oldukça zorlaştırdı. Ancak görünüşe göre bahsi geçen anlaşma bu yıl bitecek.

Şimdiye kadarki en büyük Starfield güncellemesi geliyor 5 sa. önce eklendi

Nvidia, AMD ve MediaTek ARM tabanlı işlemciler üretecek

Geçtiğimiz yıllarda Microsoft, Qualcomm ile bir anlaşma imzalayarak bütün hazır Windows on ARM bilgisayarların Qualcomm işlemcilerinden güç alacağını garanti etmişti. Microsoft’un bu kararı HP, Samsung ve Lenovo gibi üreticilerin Qualcomm dışında bir firma ile anlaşmasını engelledi ve haliyle Windows pazarında ARM işlemcileri yeteri kadar popüler olamadı. Ancak güvenilir kaynaklar, bu anlaşmanın yakında biteceğini gösteriyor.

ARM’ın CEO’su Rene Haas, Stratechery ile yaptığı röportajda Windows on ARM hakkında konuştu. Haas, Microsoft ve Qualcomm’un yaptığı anlaşmanın muhtemelen bu yıl biteceğini belirtti. Eğer Haas haklı ise önümüzdeki yıldan itibaren Samsung, LG, Dell ve HP gibi firmalar AMD, Nvidia ve MediaTek’in ürettiği ARM çiplerini kullanan yeni Windows bilgisayarlarını tanıtabilir. AMD, Nvidia ve MediaTek’in önümüzdeki aylarda ARM tabanlı işlemcilerini tanıtması bekleniyor.



Snapdragon X Elite yolda

Tam Boyutta Gör Tüm bunlara rağmen Qualcomm, ARM işlemci pazarında oldukça başarılı bir firma olarak yer alıyor. Firmanın geçtiğimiz aylarda duyurduğu Snapdragon X Elite işlemcisi, Windows on ARM platformuna adeta bir umut ışığı olmayı başardı. Snapdragon X Elite hem performans hem de verimlilik konusunda Apple M işlemcileri ile yarışacak. Bu yonga setini kullanacak olan ilk bilgisayarların bu yıl tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Qualcomm ve Microsoft'un Windows anlaşması yakında bitecek