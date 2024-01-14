Windows on ARM güçleniyor: Qualcomm ve Microsoft’un anlaşması çok yakında bitebilir

Nvidia, AMD ve MediaTek ARM tabanlı işlemciler üretecek
Geçtiğimiz yıllarda Microsoft, Qualcomm ile bir anlaşma imzalayarak bütün hazır Windows on ARM bilgisayarların Qualcomm işlemcilerinden güç alacağını garanti etmişti. Microsoft’un bu kararı HP, Samsung ve Lenovo gibi üreticilerin Qualcomm dışında bir firma ile anlaşmasını engelledi ve haliyle Windows pazarında ARM işlemcileri yeteri kadar popüler olamadı. Ancak güvenilir kaynaklar, bu anlaşmanın yakında biteceğini gösteriyor.
ARM’ın CEO’su Rene Haas, Stratechery ile yaptığı röportajda Windows on ARM hakkında konuştu. Haas, Microsoft ve Qualcomm’un yaptığı anlaşmanın muhtemelen bu yıl biteceğini belirtti. Eğer Haas haklı ise önümüzdeki yıldan itibaren Samsung, LG, Dell ve HP gibi firmalar AMD, Nvidia ve MediaTek’in ürettiği ARM çiplerini kullanan yeni Windows bilgisayarlarını tanıtabilir. AMD, Nvidia ve MediaTek’in önümüzdeki aylarda ARM tabanlı işlemcilerini tanıtması bekleniyor.
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.