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ARM tabanlı yeni işlemci 10 yıl pil ömrü vaad ediyor

4 yıl
6,2b
1
15
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM tabanlı yeni işlemci 10 yıl pil ömrü vaad ediyor
 
Teknoloji dünyasının son dönemdeki en popüler başlıklarından biri de "Nesnelerin İnterneti". Yeni nesil sensörler ve üretim tarafındaki yeni teknikler sayesinde, hayatımıza dokunan hemen her nesnenin çeşitli görevleri üstlenebildiği, veriler toplayabildiği ve internet üzerinden bağlantı kurabildiği ekosistem çok uzağımızda değil. 
Fikir vermesi açısından örneğin giydiğimiz bir kıyafet üzerindeki sensör yardımıyla vücut sıcaklığımızı, nabız ve tansiyonumuzu düzenli olarak takip edip, güncel durumu akıllı telefonumuz ile paylaşabilecek. Yalnız bu gibi gelişmelerin gerçeğe dönüşebilmesi adına, kullanılacak mikroçiplerin ultra-düşük güç tüketimiyle çalışması gerekiyor. 2020 ve sonrası için milyonlarca insanın Nesnelerin İnterneti ile tanışması beklenirken, bu pazardan pay kapma yarışında olan çip üreticiler, "çok verimli" silikonlar üzerinde çalışıyor.
Tüketici Elektroniği ürünlerinde doğrudan bilinmese de, endüstriyel ihtiyaçlara karşılık veren mikroişlemciler, EEPROM ve bellekler geliştiren Atmel, 30 yıllık geçmişi ile yarıiletken sektörünün en tecrübeli firmaları arasında yer alıyor. Şirketin yeni geliştirdiği SAM L21 işlemcisi, ARM'ın en küçük çekirdeği olan Cortex M0+'ı baz alıyor. 256 Kilobyte'a kadar flaş bellek, 32 Kilobyte'a kadar statik RAM ve 8 Kilobyte düşük güç tüketimli static RAM gibi bileşenleri bünyesinde barındıran çip, 42MHz hızında görev yapıyor.
İşlemci aktif durumdayken, her bir MHz için 35 microamp güç tüketen işlemci enerhi verimliliğinden en yakın rakibinin neredeyse 5'te 1'i kadar güç çekiyor. Hatta Gömülü Mikroişlemci Benchmark Konsorsiyumu'nunun ULPbench uygulamasına göre Atmel L21, şu ana kadar üretilmiş en düşük güç tüketimli mikroişlemci  konumunda. En yakın rakibi olan STMicro'nun STM32L4 işlemcisine kıyasla ULPBench'te  185 puan ile %50 civarında fark atan mikroişlemcinin kritik özelliklerinin başında, farklı aktivite durumlarına yani farklı yük koşulları için çoklu güç modlarına sahip olması.
Çipler için geleneksel uyku modlarının 5 farklı güç çalışma alanı ile kullanılmayan modüllerin sebep olduğu enerji kaçağının önüne geçiyor. Bu modda bile çevre bileşenlerin kendi aralarında işlemci çekirdeği uyku modundayken bile haberleşmesini sağlayan özel bir teknolojiyi de bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla sadece kullanım ihtiyacı olan özellik için güç tüketen çip, daha yüksek verimlilik ve buna bağlı olarak daha uzun pil ömrü sağlamak için iddialı.
Bu işlemci Ubuntu gibi güncel Linux dağıtımları veya diğer büyük işletim sistemleri için belki çok yeterli görünmeyebilir ama gerçek dünya işletim sistemleri ve bazı çoklu görevler ile çevre bileşenlerin yönetimi için gerekli gücü sağlayabiliyor. Atmel'in iddiasına göre SAM L21 mikroişlemcisi, 10 yılın ötesinde pil ömrü sunabilecek. Giyilebilir teknolojiler için potansiyel platformlardan biri gibi görünen yeni işlemci, vaad ettiği uzun pil ömrü ile ultra düşük güç tüketimli çiplerin ölçümlenmesi ve kıyaslanmasına yeni bir kriter getirecek gibi.

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Mc_Leopard 4 yıl en beğenilen
Fx57 mikroişlemci değilde mikrodenetleyici olmasın o ?
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DH Misafiri 4 yıl
"gerçek dünya işletim sistemleri" değil Gerçek Zamanlı İşletim Sistemleri. Linux ve Bsd çekirdeği için yeterli olabilir.
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alexcelik 4 yıl
Gerçekten teknolojik gelişmeler dudak uçuklatıyor artık daha bilmediğimiz ne teknolojiler vardır sağlık sektöründe hızlı gelişmeler bekliyorum insanlık için en hayırlısı sağlık sektöründe kullanılacak yüksek teknoloji silahlara harcanan paranın yarısı sağlık sektörüne ayrılsa dünyada hasta kimse kalmaz
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1BilimAdamı 4 yıl
1 nisanda bu habere yav he he derler
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burakk, 4 yıl
Chipsetin tanıtımı dün yapılmış yani şaka filan değil;
Bunu kablosuz şarj edicen
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muuzoo 4 yıl
Taşınabilir cihazlar için çok güzel bir MCU. Elektronikçi arkadaşlar için MCU'nun özellikleri:

* ARM Cortex-M0+ based MCU running up to 48MHz
* Up to 256KB embedded Flash and 40KB SRAM
* Low power consumption at <35µA/MHz
* DMA, Sleepwalking and Event system
* Up to 6 flexible serial communication modules (SERCOM)
* Up to 8 timers/counters
* Full-Speed USB Device and embedded Host
* 12-bit ADC (SAM L21J: 20 channels; SAM L21G: 14 channels; SAM L21E: 10 channels); 12-bit 2ch DAC
* 3 opAmps, 2 analog comparators and programmable logic block
* Hardware touch support
* QFP and QFN package options (SAM L21J: 64 pins; SAM L21G: 48 pins; SAM L21E: 32 pins)
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halitozbasli 4 yıl
İşlemci gücü Apollo 11in işlemcisinde fazla. Teknolojinin geldiği son nokta.
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mehmet4428 4 yıl
10 gün deseydi inandırıcı olurdu da 10 yıl nedir arkadaş. :D
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SEO-Uzmanı 4 yıl
gene AKP nin yeni bir kasetimi çıkmış yoksa !
şu an youtube çok çok yavaş açılıyor
anormal bir şekilde yavaş çalışmıyor neredeyse ! :(
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Mr.ED 4 yıl
10 saat elektrik kesintisinden sonra 10 yıl pil ömrü diyorsun üstüne üstük 1 nisan. Hu beybi hu...
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infom@n 4 yıl
Her şakanın altında bir ciddiyet vardır :p
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OverClocK1ng 4 yıl
1 Nisan şakası olabilir. Dikkat@mek lazım...
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donanımcı123 4 yıl
Yemedik erdi, daha yaratıcı birşey beklerdim, technopatta falan ancak bunlar tutar
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