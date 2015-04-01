ARM tabanlı yeni işlemci 10 yıl pil ömrü vaad ediyor

Teknoloji dünyasının son dönemdeki en popüler başlıklarından biri de "Nesnelerin İnterneti". Yeni nesil sensörler ve üretim tarafındaki yeni teknikler sayesinde, hayatımıza dokunan hemen her nesnenin çeşitli görevleri üstlenebildiği, veriler toplayabildiği ve internet üzerinden bağlantı kurabildiği ekosistem çok uzağımızda değil.

Fikir vermesi açısından örneğin giydiğimiz bir kıyafet üzerindeki sensör yardımıyla vücut sıcaklığımızı, nabız ve tansiyonumuzu düzenli olarak takip edip, güncel durumu akıllı telefonumuz ile paylaşabilecek. Yalnız bu gibi gelişmelerin gerçeğe dönüşebilmesi adına, kullanılacak mikroçiplerin ultra-düşük güç tüketimiyle çalışması gerekiyor. 2020 ve sonrası için milyonlarca insanın Nesnelerin İnterneti ile tanışması beklenirken, bu pazardan pay kapma yarışında olan çip üreticiler, "çok verimli" silikonlar üzerinde çalışıyor.

Tüketici Elektroniği ürünlerinde doğrudan bilinmese de, endüstriyel ihtiyaçlara karşılık veren mikroişlemciler, EEPROM ve bellekler geliştiren Atmel, 30 yıllık geçmişi ile yarıiletken sektörünün en tecrübeli firmaları arasında yer alıyor. Şirketin yeni geliştirdiği SAM L21 işlemcisi, ARM'ın en küçük çekirdeği olan Cortex M0+'ı baz alıyor. 256 Kilobyte'a kadar flaş bellek, 32 Kilobyte'a kadar statik RAM ve 8 Kilobyte düşük güç tüketimli static RAM gibi bileşenleri bünyesinde barındıran çip, 42MHz hızında görev yapıyor.

İşlemci aktif durumdayken, her bir MHz için 35 microamp güç tüketen işlemci enerhi verimliliğinden en yakın rakibinin neredeyse 5'te 1'i kadar güç çekiyor. Hatta Gömülü Mikroişlemci Benchmark Konsorsiyumu'nunun ULPbench uygulamasına göre Atmel L21, şu ana kadar üretilmiş en düşük güç tüketimli mikroişlemci konumunda. En yakın rakibi olan STMicro'nun STM32L4 işlemcisine kıyasla ULPBench'te 185 puan ile %50 civarında fark atan mikroişlemcinin kritik özelliklerinin başında, farklı aktivite durumlarına yani farklı yük koşulları için çoklu güç modlarına sahip olması.

Çipler için geleneksel uyku modlarının 5 farklı güç çalışma alanı ile kullanılmayan modüllerin sebep olduğu enerji kaçağının önüne geçiyor. Bu modda bile çevre bileşenlerin kendi aralarında işlemci çekirdeği uyku modundayken bile haberleşmesini sağlayan özel bir teknolojiyi de bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla sadece kullanım ihtiyacı olan özellik için güç tüketen çip, daha yüksek verimlilik ve buna bağlı olarak daha uzun pil ömrü sağlamak için iddialı.

Bu işlemci Ubuntu gibi güncel Linux dağıtımları veya diğer büyük işletim sistemleri için belki çok yeterli görünmeyebilir ama gerçek dünya işletim sistemleri ve bazı çoklu görevler ile çevre bileşenlerin yönetimi için gerekli gücü sağlayabiliyor. Atmel'in iddiasına göre SAM L21 mikroişlemcisi, 10 yılın ötesinde pil ömrü sunabilecek. Giyilebilir teknolojiler için potansiyel platformlardan biri gibi görünen yeni işlemci, vaad ettiği uzun pil ömrü ile ultra düşük güç tüketimli çiplerin ölçümlenmesi ve kıyaslanmasına yeni bir kriter getirecek gibi.