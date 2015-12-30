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ARM'dan giyilebilir cihazlara yönelik Mali-470 grafik birimi

Giyilebilir cihaz pazarının sürekli büyümesi, bileşen tarafında da hareketliliğe yol açıyor. Samsung'un Bio-Processor yongasından sonra, ARM da Mali-470 grafik birimini duyurdu.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM'dan giyilebilir cihazlara yönelik Mali-470 grafik birimi


Giyilebilir cihazlardaki uygulama işlemcilerin tamamında kendisine yer bulan ARM, grafik tarafında ise biraz zayıf kalıyor. Genelde yonga seti tarzındaki sistemlerde farklı grafik birimleri entegre olarak geldiği için, Mali grafik birimi ikinci plana düşüyor. 

Örneğin Moto 360 yeni nesilde Snapdragon 400 yonga seti içerisinde Adreno grafik birimi yer alırken, Apple Watch tarafında da PowerVR serisine yer veriliyor. Mali grafik birimi ise daha çok Samsung akıllı saatlerinde karşımıza çıkıyor. Pazardaki bu durumu gören ARM, yeni bir grafik birimi tasarladı. 

Mali-470 grafik birimi adından da anlaşılacağı üzere, firmanın belki de en çok kullanılan grafik birimi serisi Mali-4xx'i temel alıyor. OpenGL ES 2.0 standardına destek sunan grafik biriminde odak noktası enerji verimliliği. Grafik birimine çeşitli optimizasyonlar yapan ARM, Mali-400 grafik birimine göre herhangi bir performans kaybı yaşamadan yüzde 50 enerji tasarrufu sağlamayı başarmış. Bu da giyilebilir cihazlara ekstra batarya süresi olarak yansıyacak. 

Grafik birimi, 640x640 piksel çözünürlüklerden, Full HD çözünürlüklere kadar destek sunabilecek. Dinamik yapısı sayesinde performans ve enerji tüketimi ihtiyaca göre ayarlanabilecek. Sadece giyilebilir cihazlar değil; akıllı termostat, endüstriyel kontrol panelleri gibi pek çok farklı segment için de Mali-470 grafik birimi alternatif bir yonga olmaya çalışacak. 

Mali-470 grafik birimi şüphesiz giyilebilir pazardaki en güçlü tasarımlardan birisi olacak zira grafik tarafında genelde eski tasarımlara itibar ediliyor. Güçlü bir grafik birimi sayesinde giyilebilir cihazlarda daha akıcı ve hızlı arayüzler mümkün hale gelecek. Ayrıca geliştiricilerin arayüz programlamlası da kolaylaşacak. Bununla birlikte Mali-470 grafik biriminin gelecek yıl sonuna yetişecek olması bir dezavantaj olarak karşımıza çıkabilir.  

http://www.androidheadlines.com/2015/12/ah-techtalk-arms-intros-low-power-mali-470-gpu-for-wearables.html Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl
Yenilenmiş grafik birimi ile daha uzun kullanım süresi sunabilen 2016 model Moto360 yolda desenize...
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psicik96 3 yıl
Giyilebilir teknoloji işi yakında patlar . Şarj teknolojisi gelişmeden hiçbir mantığı yok .
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*siteci* 3 yıl
Giyilebilir akıllı cihazlar için erken olduğu telefondaki işlemcileri kullanmalarıyla belliydi zaten. Snapdragon 400 telefon için tasarlanmış bir chipset. Düşük enerji tüketimi odaklı chipsetlerin gelmesi, akıllı cihazlara entegrasyonu, yazılımla beraber olgunlaşmasıyla beraber 3 yıla kadar anca gerçekten kullanmaya değer cihazlar görürüz. O zamana kadar Pebble
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