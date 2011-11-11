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ARM'ın efsane ismi Tudor Brown emekli oluyor

7 yıl
6,5b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarındaki patlama sayesinde son yıllarda en çok konuşulan teknoloji şirketlerinden biri haline gelen ARM cephesinde, şirketin bugünlere gelmesinde büyük rol oynayan Tudor Brown'ın emekli olacağı açıklandı. 
ARM'ın 12 eş kurucusundan biri olan ve ağırlıklı olarak mühendislik yönetimi olmak üzere 21 yıldır aralıksız bir şekilde şirket içerisinde görev yapan Tudor Brown, 2008 yılından bu yana başkan olarak çalışıyor.
Geçtiğimiz günlerde üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan ve gelirlerini iki kat arttırdığını duyuran ARM'ın finansal olarak daha da güçleneceği tahmin edilirken, Tudor Brown'ın 600 binden fazla hisse ile şirketin %0.5'ine sahip olduğu bildiriliyor. 
3 Mayıs 2012'de emekli olacak Tudor Brown'ın yerine kimin geçeceği ise şu an için bilinmiyor. Brown'ın da ayrılmasıyla birlikte ARM'ın 12 eş kurucusundan, şirket içerisindeki aktif görevini sürdüren sadece 4 kişi kalmış olacak. 
Merak edenler için ARM (Advanced RISC Machines Ltd), 1990 yılında Acorn Computers, Apple (o zamanki adıyla Apple Computers) ve VLSI Technology firmalarının katılımıyla 12 ortak tarafından RISC tabanlı işlemciler geliştirmek üzere kurulmuştu.

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zakazuka 7 yıl
Hayırlısı olsun
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