ARM'nin yeni hedefi insan beyni

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk'ın Neuralink isimli bir şirket kurduğunu ve bu şirketin insan beynine yapay sinir ağları yerleştirerek beyin-bilgisayar arayüzü geliştirmeyi hedeflediğini sizlerle paylaşmıştık. Neuralink kendisine koyduğu zaman çizelgesi ile beyin-bilgisayar bağlantısı sağlayabilecek bir şirket olarak öne çıkıyor olsa da görünen o ki bu alanda tek başına faaliyet göstermeyecek. İngiliz çip devi ARM de insan beynine çipler yerleştirerek insanların doğrudan bilgisayarla bağlantıya geçebileceği bir teknolojinin hazırlığını yapıyor.





Çalışmaları hakkında bilgi veren şirket, Washington Üniversitesi'ndeki Sinir Mühendisliği Merkezi (CSNE) ile birlikte insan beynine yerleştirilebilen sistemler geliştirdiğini açıkladı. ARM'nin kendisine ait olan Cortex-M0 işlemcisinin temel alınacağı sistemlerin bazı erken dönem prototripleri bile hazırlanmış durumda ancak şirketin nihai hedefi bu sistemlerin beyinden gelen karmaşık sinyalleri çözüp dijital sinyallere dönüştürerek bilgisayara aktarmak ve yine aynı şekilde bilgisayardan gelen sinyalleri de beyne ulaştırmak olacak ve prototipler henüz bu amacı tam olarak karşılayamıyor.





Tabi teknoloji sadece bilim kurgu filmlerinde görebildiğimiz bilgisayar bağlantılı daha gelişmiş bir insan beyni sunmakla kalmayacak aynı zamanda nörolojik hastalıklara sahip kişilerin de tedavisinde kullanılabilecek. Kişilerin beynine yerleştirilecek olan çipler kişilerin sağlık ve hastalıklarına ilişkin verileri analiz ederek tedavide önemli bir rol oynayacak.





ARM yapmak istediği şeyleri açıklasa da bunlarla ilgili bir zaman çizelgesi ya da net tarih belirtmiş değil ancak işin uzmanlarına göre günümüzdeki teknolojilerle kıyaslandığında hayallerin bile ötesinde olan bu sistemleri günlük hayatta görmek için uzun bir süre beklememiz gerekecek.