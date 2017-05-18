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ARM'nin yeni hedefi insan beyni

İngiliz çip üreticisi ARM, Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılarla birlikte insan beynine yerkeştirilecek ve bilgisayar ile beyin arasında iletişim sağlayacak çipler geliştirdiğini duyurdu.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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ARM'nin yeni hedefi insan beyni
 

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk'ın Neuralink isimli bir şirket kurduğunu ve bu şirketin insan beynine yapay sinir ağları yerleştirerek beyin-bilgisayar arayüzü geliştirmeyi hedeflediğini sizlerle paylaşmıştık. Neuralink kendisine koyduğu zaman çizelgesi ile beyin-bilgisayar bağlantısı sağlayabilecek bir şirket olarak öne çıkıyor olsa da görünen o ki bu alanda tek başına faaliyet göstermeyecek. İngiliz çip devi ARM de insan beynine çipler yerleştirerek insanların doğrudan bilgisayarla bağlantıya geçebileceği bir teknolojinin hazırlığını yapıyor.


Çalışmaları hakkında bilgi veren şirket, Washington Üniversitesi'ndeki Sinir Mühendisliği Merkezi (CSNE) ile birlikte insan beynine yerleştirilebilen sistemler geliştirdiğini açıkladı. ARM'nin kendisine ait olan Cortex-M0 işlemcisinin temel alınacağı sistemlerin bazı erken dönem prototripleri bile hazırlanmış durumda ancak şirketin nihai hedefi bu sistemlerin beyinden gelen karmaşık sinyalleri çözüp dijital sinyallere dönüştürerek bilgisayara aktarmak ve yine aynı şekilde bilgisayardan gelen sinyalleri de beyne ulaştırmak olacak ve prototipler henüz bu amacı tam olarak karşılayamıyor.


Tabi teknoloji sadece bilim kurgu filmlerinde görebildiğimiz bilgisayar bağlantılı daha gelişmiş bir insan beyni sunmakla kalmayacak aynı zamanda nörolojik hastalıklara sahip kişilerin de tedavisinde kullanılabilecek. Kişilerin beynine yerleştirilecek olan çipler kişilerin sağlık ve hastalıklarına ilişkin verileri analiz ederek tedavide önemli bir rol oynayacak.


ARM yapmak istediği şeyleri açıklasa da bunlarla ilgili bir zaman çizelgesi ya da net tarih belirtmiş değil ancak işin uzmanlarına göre günümüzdeki teknolojilerle kıyaslandığında hayallerin bile ötesinde olan bu sistemleri günlük hayatta görmek için uzun bir süre beklememiz gerekecek. 

https://www.engadget.com/2017/05/17/arm-targets-your-brain-with-new-implantable-chips/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DoubleDragon 2 yıl en beğenilen
Daha önce de tüm çalışanlarına çip takan şirket haberini okumuştuk. İsveçli şirket tüm çalışanlarına çip takmaya başladı
Bu haberde de nörolojik hastalıklara sahip kişilerin de tedavisinde kullanılacağı iddia edilen çip geliştirme haberi...
İşin görünen yüzünde güvenlik gerekçesi, kimlik tanımlama bilgileri, nörolojik hastalıklara çare bulma ayakları cart curt... Resmen insanları doğrudan kontrol edebilecekleri yöntem üzerinde çalışıyorlar. Açık ve net.
Demek ki basın yayın, medya, sosyal ağ,... şunla bunla insanları kontrol etmek eskide kaldı. Artık doğrudan çiple kontrol etmek istiyorlar.
Edit: Linki düzelttim.
Daha önce de tüm çalışanlarına çip takan şirket haberini okumuştuk.İsveçli şirket tüm çalışanlarına çip takmaya başladıBu haberde de nörolojik h...
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axaxa 2 yıl
Oy bizi ele geçirecekler komple 🙃
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kadirirdem 2 yıl
Bir insan beyni kalmıştı ellenmedik orası da olacak.Kendi sonumuzu Kendimiz getiriyoruz.
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MrKerberoS 2 yıl kadirirdem
Orijinalden alıntı: kadirirdem
Bir insan beyni kalmıştı ellenmedik orası da olacak.Kendi sonumuzu Kendimiz getiriyoruz.

nörolojik hastalıklara sahip kişilerin de tedavisinde kullanılabilecek
tabiki ellenicek, sonumuzu falan getirmiyoruz
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aozgec 2 yıl
son yaklaşıyor...
Son = insan beynine hd gibi veri yazıp okuyabilmek. eğer bu bir gün gerçek olursa ...
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hacı.basat 2 yıl
Bahsettikleri teknik cerrahi işlem gerektirmeden wifi'ye benzer alıcılarla donatılmış şapkalarla da uygulanabiliyor, tekniğin temeli beyinden çıkan her bir akson (aksettirici) için şapkada bir wifi alıcısı bulunması üzerine dayanıyor. Aksondaki elektriksel dalgalanmaların hepsi o aksonla görevli olan wifi tarafından yazılıma gönderiliyor. Eski bir tarihteki deneyde en az 300 wifi kullanılan bir şapka hazırlamışlardı, beyinden gerçekte kaç akson çıkışı olduğunu bilmiyorum, deneyi yapanlar için en önemlileri sırasıyla konuşma, duyma, görme aksonları.
2 sene kadar önce görmeyle ilgili aksonlardan gelen verileri çok aşırı bulanık ta olsa kısmen görüntüye çevirdiler. Bu çalışmanın hedefe tam olarak ulaşması gerekmiyor, görme ile ilgili aksonları tespit edip, diğer akson çalışmalarında bunları elemiş olması bile şu an yeterli gelişme kabul ediliyor.
Vücudun kol,bacak,el,ayak, bel gibi uzuvlarının aksonlarıyla ilgili veriler tamamlandı ve bunlar satışta olmasa da halihazırda implant görevini yapabiliyorlar.
Konuşmayla ilgili sonuçlar karmaşık, şöyleki söylenmek istenen cümleleri yazdırabiliyorlar ama bunu dil kasının hareketlerine dökmek için kaç aksonun görevi çözülecek bu belli değil. Dil için beyinden sonraki en anlaşılmaz organ olduğu söyleniyor.
Duyma içinse mevcutta kullanılan işitme cihazlarının aksonları algılayan wifi teknolojisine uyarlanması sorunu var.
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lapatid 2 yıl
isveçli şirketin dövmeciye çip taktırmasına benzemez bu işi ancak beyin ve sinir cerrahı yapabilir.Hastaları bilemem ama sağlıklı bir insana çip takacağım diye opere etmek hipokrat yeminine,hekimlik etiğine,hasta menfaatine uymaz.Umarım bu işlemi yapacak olan (hastaların menfaati doğrultusunda yapanları tenzih ediyorum) bütün hekimlerin lisansları ve yetkileri elinden alınır.
Eğer beyindeki elektriksel faaliyetleri yazılımsal komut satırlarına dökebilecek algoritmalarınız varsa EEG elektrotları ile invaziv işlemler olmadan monitorize edilebilir.
Lütfen beni teknoloji düşmanlığı yahut gericilik ile itham etmeyin henüz protez ve implant teknolojilerinin dahi vücut tarafından reddedilebildiği,ilkel sayılabilecek yöntemlerin alternatifleri bulunamamışken böyle uç adımlar gönüllü denekleri çok pişman edebilir.
Sağlık ve sıhhat ile kalın.
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javaprof 2 yıl
armı japonların eline vermiyecektiniz japon yağı fazla bulunca makine yağı yaparmış.
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DoubleDragon 2 yıl en beğenilen
Daha önce de tüm çalışanlarına çip takan şirket haberini okumuştuk. İsveçli şirket tüm çalışanlarına çip takmaya başladı
Bu haberde de nörolojik hastalıklara sahip kişilerin de tedavisinde kullanılacağı iddia edilen çip geliştirme haberi...
İşin görünen yüzünde güvenlik gerekçesi, kimlik tanımlama bilgileri, nörolojik hastalıklara çare bulma ayakları cart curt... Resmen insanları doğrudan kontrol edebilecekleri yöntem üzerinde çalışıyorlar. Açık ve net.
Demek ki basın yayın, medya, sosyal ağ,... şunla bunla insanları kontrol etmek eskide kaldı. Artık doğrudan çiple kontrol etmek istiyorlar.
Edit: Linki düzelttim.
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