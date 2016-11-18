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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6 sızdırıldı

İntel’in 200 serisi Kaby Lake uyumlu çipsetlerinin özelliklerinin netleşmeye başladığı şu günlerde anakart üreticilerinin kartları yavaş yavaş detaylanmaya başladı.
2 yıl
2,8b
1
6
Anakart
Metehan Göktaş
Yazar
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ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6 sızdırıldı
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Geçtiğimiz günlerde sızdırılan bilgilere göre Uzakdoğulu anakart üreticisi ASRock, Z270 yongaseti tabanlı yeni bir anakart hazırlığında. Anakartta oyuncu bileşenlerinin çoğunluğunda gördüğümüz siyah-kırmızı renk tercih edilmiş. Ürün, DDR4 tip 2400 MHz’de çalışan bellekleri desteklerken hız aşırtmayla bu değer 3666 MHz ve yukarısına çıkarılabiliyor.

Üst seviye ses yongası


Anakartta Creative Sound Blaster Cinema 3 üst seviye entegre ses yongasına yer verilirken yonganın üzerinde büyük bir plastik kaplama kullanılmış. Öte yandan 3 adet PCI-e 3.0 x16, 2 adet de PCI-e 3.0 x1 konfigrasyonunda çalışabilen PCI-e slotuna yer verilen modelde depolama tarafında ise 2 adet M.2 slotu dikkat çekiyor. Yonga setinin hemen yanında da 8 adet SATA 3.0 destekli yuva konumlandırılmış.

Intel Optane Technology

Bununla anakartın çipseti tarafında ise şu ana dek sızan bilgilere göre SkyLake’in yongasetinin üzerine pek bir şey eklenmemiş gibi görünüyor. Dikkate değer bir özellik olarak Intel’in geliştirdiği 3D Xpoint Memory özelliğini desteklemesini sağlayan Optane Technology özelliğinin eklenmesi söylenebilir.


Son olarak anakartın I/O bölümünde 4 adet USB 3.0, 1 tane Type-C formatında, 1 tane de Type-A formatında olmak üzere iki adet USB 3.1 portuna yer verilmiş. Ayrıca VGA, DVI ve HDMI görüntü arayüzlerine yer verilen anakartta 2 adet ethernet portu ve 7.1 kanal HD ses jackları bulunuyor. Anakartın fiyatının ise 250 dolar civarında olması bekleniyor.

http://wccftech.com/asrock-z270-gaming-k6-motherboard-leak/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Glorfindel1907 2 yıl
Bir daha sistem toplarsam bu asrock olacak sanırım gerçekten çok kaliteli modeller üretiyor.
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Tihilu 2 yıl
Asrock anakartların o.c performansının çok iyi olduğu söyleniyor. Kullanan arkadaşlar biraz bilgilendirebilir mi ? Yazılım desteği nasıldır ?
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CoreXXX 2 yıl
asrockun bi kaç anakartını tanıma fırsatı buldum o yüzden ağzıyla kuş tutsa ve uzay çağı kart yapsa yinede almam
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
ASRock iyidir severiz kendisini.
Z68/Z77 zamanlarında üst seviye modelleri bulunabiliyordu. Özellikle Formula modeli çok iyiydi.
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muaz1984 2 yıl
Asrock gerçekten çok sevdiğim bir marka fakat Türkiye de satışı malesef yok .Bazı yerli sitelerde giriş seviye birkaç anakartı dışında orta ve üst seviye anakartlarını yurt dışından temin edebiliyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla +2
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ahmetsaid_ak 2 yıl muaz1984
muaz1984

Asrock gerçekten çok sevdiğim bir marka fakat Türkiye de satışı malesef yok .Bazı yerli sitelerde giriş seviye birkaç anakartı dışında orta ve üst seviye anakartlarını yurt dışından temin edebiliyorsunuz.


Teknobiyotik'te güzel modeller var.
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