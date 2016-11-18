ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6 sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde sızdırılan bilgilere göre Uzakdoğulu anakart üreticisi ASRock, Z270 yongaseti tabanlı yeni bir anakart hazırlığında. Anakartta oyuncu bileşenlerinin çoğunluğunda gördüğümüz siyah-kırmızı renk tercih edilmiş. Ürün, DDR4 tip 2400 MHz’de çalışan bellekleri desteklerken hız aşırtmayla bu değer 3666 MHz ve yukarısına çıkarılabiliyor.

Üst seviye ses yongası





Anakartta Creative Sound Blaster Cinema 3 üst seviye entegre ses yongasına yer verilirken yonganın üzerinde büyük bir plastik kaplama kullanılmış. Öte yandan 3 adet PCI-e 3.0 x16, 2 adet de PCI-e 3.0 x1 konfigrasyonunda çalışabilen PCI-e slotuna yer verilen modelde depolama tarafında ise 2 adet M.2 slotu dikkat çekiyor. Yonga setinin hemen yanında da 8 adet SATA 3.0 destekli yuva konumlandırılmış.

Intel Optane Technology

Bununla anakartın çipseti tarafında ise şu ana dek sızan bilgilere göre SkyLake’in yongasetinin üzerine pek bir şey eklenmemiş gibi görünüyor. Dikkate değer bir özellik olarak Intel’in geliştirdiği 3D Xpoint Memory özelliğini desteklemesini sağlayan Optane Technology özelliğinin eklenmesi söylenebilir.





Son olarak anakartın I/O bölümünde 4 adet USB 3.0, 1 tane Type-C formatında, 1 tane de Type-A formatında olmak üzere iki adet USB 3.1 portuna yer verilmiş. Ayrıca VGA, DVI ve HDMI görüntü arayüzlerine yer verilen anakartta 2 adet ethernet portu ve 7.1 kanal HD ses jackları bulunuyor. Anakartın fiyatının ise 250 dolar civarında olması bekleniyor.

http://wccftech.com/asrock-z270-gaming-k6-motherboard-leak/