Nvidia’nın son driverlarında bir çok sorun baş gösterdi

En son 375.95 numaralı Hotfix sürücüyü kullanıma sunan Nvidia, görünüşe göre son zamanlarda yaşanan kötü gidişata dur demeye karar vermiş. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 375.86'daki hata sebebiyle GTX 1060, 1070 ve 1080 kartlarında VRAM hızının bir hatadan ötürü 810 MHz’lik üst sınıra takılı kalıyordu. Son yayınlanan Hotfix sürücüsü de bu duruma yönelik yayınlandı.

Kullanıcıların rapor ettiği diğer bilgilere de göre 375.06’dan bu yana oyunlarda ani fps düşüşleri, düşük fps sorunları ve SLI köprüsü sorunları gibi bir çok sorunları ile boğuşan firmanın son yayınladığı güncelleme en azından bir sorunun düzelmesiyle umut vadediyor.

Battlefield 1'de fps kayıpları

Ayrıca Bkz.

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Windows 10

[GM 204] Tom Clany’s The Division Survival DLC’sinde tam ekrandan pencere moduna alındığında çökme.

[SLI, Ansel, Dishonored 2 ] şiddetli titreme sorunu ve farenin giriş ekranında hareketi esnasında ekranda belirmesi.

[GM204, ShadowPlay] İntro videosu anlık replay açıkken atlandığında çökme.

[SLI] [GeForce GTX 970M] Bölüm yüklemesi Gear of Wars 4’te asılı kalıyor.

[GeForce GTX 1070][Alienware Graphics Amplifier] Sürücünün kurulması üzerine ekran kartını görmeme.

[367.77, WDDM 2.1] Sürücünün kurulumu veya yeniden kurulumu yeniden başlatma gerektiriyor.

[SLI, GP104] 372.54’ün üzerine 372.69 kurulmaya çalışıldığında kurulum yazılımının yeniden başlatmaya zorlaması.

[GM204] Quantum Break oyunun pencere modunda donması veya bomboş görünmesi.

Assassins Creed - Syndicate oyununda aralıklarla karakter yüzünde siyah veya beyaz parçalar görünmesi.

Surround Display ikonunun ekran çevirme modunun portre olduğu durumda kaybolması.

[SLI] Street Fighter V’te SLI açıkken 4K çözünürlükte oyununu durdurduktan sonra performans düşüşü.

[Luxmark 3.0] Benchmark yapılırken sürücünün yanıt vermeyi kesmesi.

[347.09, GM204] Asus Tiled monitöründe BİOS’ta fast boot açık olduğunda sistemi hazırda bekletten veya kapalı konumdan açıldığında ekranın simsiyah olması.

Windows 8.1

[3DVision] 3D stereoskop aktif haldeyken 3D stereoskop uyumlu bir video oynatılırken Windows’un çözünürlüğü değiştirme uygulamsı üzerinden çözünürlük değiştirildiğinde monitörün tazeleme hızının 60 Hz’ee sabitlenmesi.

Windows 8

[Video, Notebook] Nvidia kontrol panel üzerinden renk ayarı değiştirilmesinin Internet Explorer üzerinde YouTube’dan oynatılan bir videodaki renklere etki etmemesi.

Windows 7

[SLI] Street Fighter V’te SLI açıkken 4K çözünürlükte oyununu durdurduktan sonra performans düşüşü.

[3DVision] 3D stereoskop aktif haldeyken 3D stereoskop uyumlu bir video oynatılırken Windows’un çözünürlüğü değiştirme uygulamsı üzerinden çözünürlük değiştirildiğinde monitörün tazeleme hızının 60 Hz’ee sabitlenmesi.

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Öte yandan soruna çözüm olarak 375.06’da kalmayı deneyen kullanıcılar ise oyunların yeni driverları istemesi nedeniyle Örneğin son dönemin popüler oyunlarından BF1’de ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldılar.Nvidia’nın 375.06 numaralı sürücüden bu yana toplamda 5 sürücü yayınlamasına karşın bu sürücülerden 4’ünde çeşitli sorunlarla karşı karşılaşılması kullanıcıları huzursuz ederken, Nvidia 375.86 sürücüsünün hemen ardından bir Hotfix sürümüyle bir önceki sürümde oluşan ciddi sorunu çözmeye çalıştı. Bununla birlikte son sürücüdeki tek değişiklik pascal tabanlı kartların bazılarında meydana gelen 810 MHz'lık bellek hızı kısıtlmasının düzeltilmesi olarak belirtilirken bilinen hatalar ise aynen devam ediyor.Nvidia’nın son sürümde yayınladığı bilinen hataları ise şöyle