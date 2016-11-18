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Nvidia’nın son driverlarında bir çok sorun baş gösterdi

GPU yongası devi Nvidia’nın şu sıralar başı driverlarla dertte. Son yayınladığı driverlarda çeşitli stabilite sorunları baş gösteren firma, kullanıcılar tarafından hata raporu yağmuruna tutuluyor.
2 yıl
3,9b
1
32
Sürücüler
Metehan Göktaş
Yazar
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Nvidia’nın son driverlarında bir çok sorun baş gösterdi
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En son 375.95 numaralı Hotfix sürücüyü kullanıma sunan Nvidia, görünüşe göre son zamanlarda yaşanan kötü gidişata dur demeye karar vermiş. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 375.86'daki hata sebebiyle GTX 1060, 1070 ve 1080 kartlarında VRAM hızının bir hatadan ötürü 810 MHz’lik üst sınıra takılı kalıyordu. Son yayınlanan Hotfix sürücüsü de bu duruma yönelik yayınlandı.
Kullanıcıların rapor ettiği diğer bilgilere de göre 375.06’dan bu yana oyunlarda ani fps düşüşleri, düşük fps sorunları ve SLI köprüsü sorunları gibi bir çok sorunları ile boğuşan firmanın son yayınladığı güncelleme en azından bir sorunun düzelmesiyle umut vadediyor.

Battlefield 1'de fps kayıpları

Öte yandan soruna çözüm olarak 375.06’da kalmayı deneyen kullanıcılar ise oyunların yeni driverları istemesi nedeniyle Örneğin son dönemin popüler oyunlarından BF1’de ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldılar.

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Nvidia’nın 375.06 numaralı sürücüden bu yana toplamda 5 sürücü yayınlamasına karşın bu sürücülerden 4’ünde çeşitli sorunlarla karşı karşılaşılması kullanıcıları huzursuz ederken, Nvidia 375.86 sürücüsünün hemen ardından bir Hotfix sürümüyle bir önceki sürümde oluşan ciddi sorunu çözmeye çalıştı. Bununla birlikte son sürücüdeki tek değişiklik pascal tabanlı kartların bazılarında meydana gelen 810 MHz'lık bellek hızı kısıtlmasının düzeltilmesi olarak belirtilirken bilinen hatalar ise aynen devam ediyor.

Nvidia’nın son sürümde yayınladığı bilinen hataları ise şöyle

Windows 10

  • [GM 204] Tom Clany’s The Division Survival DLC’sinde tam ekrandan pencere moduna alındığında çökme.
  • [SLI, Ansel, Dishonored 2 ] şiddetli titreme sorunu ve farenin giriş ekranında hareketi esnasında ekranda belirmesi.
  • [GM204, ShadowPlay] İntro videosu anlık replay açıkken atlandığında çökme.
  • [SLI] [GeForce GTX 970M] Bölüm yüklemesi Gear of Wars 4’te asılı kalıyor.
  • [GeForce GTX 1070][Alienware Graphics Amplifier] Sürücünün kurulması üzerine ekran kartını görmeme.
  • [367.77, WDDM 2.1] Sürücünün kurulumu veya yeniden kurulumu yeniden başlatma gerektiriyor.
  • [SLI, GP104] 372.54’ün üzerine 372.69 kurulmaya çalışıldığında kurulum yazılımının yeniden başlatmaya zorlaması.
  • [GM204] Quantum Break oyunun pencere modunda donması veya bomboş görünmesi.
  • Assassins Creed - Syndicate oyununda aralıklarla karakter yüzünde siyah veya beyaz parçalar görünmesi.
  • Surround Display ikonunun ekran çevirme modunun portre olduğu durumda kaybolması.
  • [SLI] Street Fighter V’te SLI açıkken 4K çözünürlükte oyununu durdurduktan sonra performans düşüşü.
  • [Luxmark 3.0] Benchmark yapılırken sürücünün yanıt vermeyi kesmesi.
  • [347.09, GM204] Asus Tiled monitöründe BİOS’ta fast boot açık olduğunda sistemi hazırda bekletten veya kapalı konumdan açıldığında ekranın simsiyah olması.

Windows 8.1

  • [3DVision] 3D stereoskop aktif haldeyken 3D stereoskop uyumlu bir video oynatılırken Windows’un çözünürlüğü değiştirme uygulamsı üzerinden çözünürlük değiştirildiğinde monitörün tazeleme hızının 60 Hz’ee sabitlenmesi.

Windows 8

  • [Video, Notebook] Nvidia kontrol panel üzerinden renk ayarı değiştirilmesinin Internet Explorer üzerinde YouTube’dan oynatılan bir videodaki renklere etki etmemesi.

Windows 7

  • [SLI] Street Fighter V’te SLI açıkken 4K çözünürlükte oyununu durdurduktan sonra performans düşüşü.
  • [3DVision] 3D stereoskop aktif haldeyken 3D stereoskop uyumlu bir video oynatılırken Windows’un çözünürlüğü değiştirme uygulamsı üzerinden çözünürlük değiştirildiğinde monitörün tazeleme hızının 60 Hz’ee sabitlenmesi.


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Team NINJA 2 yıl en beğenilen
kullanıcılar resmen deneme tahtası oldu.bunlar birde onaylı sürücü olacak.
eski sistem gayet güzeldi.her sürücüde oyunlarda artış vardı şimdi tam tersi.
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CagriErcan 2 yıl BekirTemel
Amd'nin ahı tuttu desek reis :)
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BekirTemel 2 yıl CagriErcan
Sonunda tutturdular diyorsun, nvidia fun klap üzgün ama bakalım toparlanır belki :D
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ömr0681 2 yıl
Arkadaşlar özellikle 1070 kullanicilari Asus gtx 1070 strix icin en stabil surucu hangisi hergun bi surucu cikartiyolar hangi surucude fark var onu yukliycem tesekkurler
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ChiefMeister 2 yıl ömr0681
ben 375.63 te kaldım en stabili o cunki bundan sonrakiler gpu kullanımı yuzde 35 40 lara dusuruyor cunki
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BlackEagle 2 yıl
Sorunlu driver haberlerinden sonra en son güncellediğim 375.70 sürümde kalmıştım. Gtx970 ekran kartım ile birlikte kendimce sorunsuz diye kullanıyorum fakat benim fark edemediğim bir sorun olabilir mi diye de tereddüt ediyorum. Sizce 375.70 sürümde devam etmeli miyim? Yoksa daha sonra yayınlananlar içerisinde güncellenmesi gerekli bir sürüm var mı?
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KaleyDeskop 2 yıl
bf1'de gpu kaynaklı 2 defa çökme yaşadım, eski sürüme dönmek daha iyi
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MHEC 2 yıl
amd de durum tam tersi yazılım güncelledikçe performans artıyor.
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DigitalWorld 2 yıl MHEC
En başından beri diyoruz.
Millet NVidia yok her gün güncelleme veriyor vb diyordu. Ya diyorduk ki. Tamam iyi güzel de. Her gün verip süründürmesinden AKN yi yemesindense. Ayda ya da 2-3 ayda bir verip adam gibi vermesi ve rahat ettirmesi daha iyidir diyorduk.
Bakını İPhone da sürekli güncelleme alıyordu. Ne oldu? Her güncellemede bir şeyi düzeltip diğerini bozuyorlar.
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ChiefMeister 2 yıl
notebook için gtx 1070 kullanıyorum. 375.63 driver 'a kadar sorunum yoktu fakat bundan sonraki tüm driverlar sorunlu. bu surumden sonraki tum driverlar 375.95 dahil oyunlar içinde gpu kullanımı % 40 larda seyır etmekte bi kac kere alt tab yapınca 1 2 dk duzelıyor fakat sonra geri gpu kullanımı % 40 lara dusuyor eski driver a 375.63 e donunce hıcbır sorun kalmıyor kullanım %100 oluyor berbat ettiler driverları.
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homebird 2 yıl
"375.06" diye bir driver yok. "373.06" olacak.
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Mutlak.Sıfır 2 yıl
Bu Amd sürücü ana konusunda birisi Whql sürücü çıkarmadığı için baya sallamıştı Amd'ye. Bu kafada şahısları bu konularda göremeyiz, arkadaş sorunsuz sürücün varsa yeni çıkan oyunları da oynuyorsan değiştirme yenisini yükleme yani bu kadar basit. Ha baktın ciddi performans artışları var, stabilitesi iyiyse, kullanıcı yorumlarını da okuduktan sonra yükle gitsin.
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expressimo 2 yıl
Desenize amd 2
. Şaka bir yana amd crimson ile adam oldu.
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hector_1990 2 yıl
nvidia dx 12 beri adam olmadı gerçi eskiden de çok iyi değildi ama iş yapıyordu
şimdi artık yenilenen maxwell mimarisi ancak bu kadar dx 12 ile uyumlu oluyor (pascal serisi) çıkardıkları yazılım araçları bildiğin performans katili saçma sapan kıl tüy ile uğraşacağına adam gibi yaz sürücünü bırak diğer yazılım geliştiriciler yapsın sanane yani ama yok nasıl insanlara işkence edecekler
geçen sene gtx 970 aldım yeşil olarak açılıyordu reset atınca kendine geliyordu gtx 980 aldım evga markasının mosfet ve güç bileşenlerinde sorun çıktı kart stabil çalışmıyordu oyundan atıyordu sonra amd asus r9 390 aldım seri komple sorunlu çıktı ama aşırı ısınma sorunu olmasaydı kart birçok oyunda fps dalgalanması falan yapmıyordu yağ gibi akıyordu şans diyelim
ama şu gerçek şu aralar nvidia sadece balon alırsın 700 usd kart sonraki yıllar performans düşüşü yaşamaya başlarsın kendi kartını bombalıyor nvidia
kart alıcak arkadaşlar biraz daha beklesin vega serileri gelince nvidia serisileri fiyatlar düşücektir tabi amd kartlarda hbm 2 ile gelicek 8-16 gb kartlar olucak rekabet olucak bu fiyat durumu bize yarıyacak
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Norrec_ 2 yıl
başlık ta özellikle tıklansın diye özel seçilmiş
40 yılda bir nvidia 3-4 kötü sürücü çıkardı millete malzeme verdi neyse ki amd nin senelerce yaşattığı sorunları düşününce buda neymiş diyorum.
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