ASRock USB 3.1 kart ve anakartlarını duyurdu

CES fuarında bir çok üreticinin USB 3.1 modellerini içeren anakart ve kartlarını görmüştük. Tayvan menşeili ASRock firması ise bugün USB 3.1 bağlantı kartlarını ve USB 3.1 bağlantı bulunduran anakartlarını duyurdu.

Kartların fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi verilmezken önümüzdeki aydan itibaren raflarda olması bekleniyor.

PCI express 2.0 bağlantı yolu ile anakarta bağlanan USB 3.1 kartlarının kullandığı bağlantı teknolojisi nedeniyle iki port aynı anda çalıştırıldığında ikisinin de maksimum hıza çıkması olası gözükmüyor. 10 Gbps bağlantı hızı sağlayabilen kartların yalnızca birisi çalıştığında PCIe 2.0 üzerinden tam verime ulaşabiliyor. Paylaşılan fotoğraflarda iki kartın da güç bağlantısı gerektirdiği görülüyor. Kartlar çalışabilmek 3 Amper akım içeren 5 voltluk bir gerilime ihtiyaç duyuyor ve 15W güç tüketimine sahip.Kartların farkılaştığı konu ise üzerindeki bağlantı portlarında ortaya çıkıyor. ASRock Z97 Extreme6 serisine entegre edilen USB portu ile Z97 Extreme6/3.1 adıyla anılan kart birer adet A ve C tipi USB 3.1 port barındırıyor. C tipi USB portlarının tıpkı Apple Lightning kabloları gibi iki yönlü olarak kullanılabiliyor. Diğer USB kartı ise ASRock X99 Extreme6 anakartı ile birlikte X99 Extreme6/3.1 şeklinde isimlendiriliyor. Bu kartta ise 2 adet A tipi USb 3.1 portu bulunuyor.