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ASRock USB 3.1 kart ve anakartlarını duyurdu

4 yıl
2,7b
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Anakart
Oğuz Avcı
Editör
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ASRock USB 3.1 kart ve anakartlarını duyurdu
CES fuarında bir çok üreticinin USB 3.1 modellerini içeren anakart ve kartlarını görmüştük. Tayvan menşeili ASRock firması ise bugün USB 3.1 bağlantı kartlarını ve USB 3.1 bağlantı bulunduran anakartlarını duyurdu.
PCI express 2.0 bağlantı yolu ile anakarta bağlanan USB 3.1 kartlarının kullandığı bağlantı teknolojisi nedeniyle iki port aynı anda çalıştırıldığında ikisinin de maksimum hıza çıkması olası gözükmüyor. 10 Gbps bağlantı hızı sağlayabilen kartların yalnızca birisi çalıştığında PCIe 2.0 üzerinden tam verime ulaşabiliyor. Paylaşılan fotoğraflarda iki kartın da güç bağlantısı gerektirdiği görülüyor. Kartlar çalışabilmek 3 Amper akım içeren 5 voltluk bir gerilime ihtiyaç duyuyor ve  15W güç tüketimine sahip.

Kartların farkılaştığı konu ise üzerindeki bağlantı portlarında ortaya çıkıyor. ASRock Z97 Extreme6 serisine entegre edilen USB portu ile Z97 Extreme6/3.1 adıyla anılan kart birer adet A ve C tipi USB 3.1 port barındırıyor. C tipi USB portlarının tıpkı Apple Lightning kabloları gibi iki yönlü olarak kullanılabiliyor. Diğer USB kartı ise ASRock X99 Extreme6 anakartı ile birlikte X99 Extreme6/3.1 şeklinde isimlendiriliyor. Bu kartta ise 2 adet A tipi USb 3.1 portu bulunuyor.

Kartların fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi verilmezken önümüzdeki aydan itibaren raflarda olması bekleniyor.

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doctor_bey 4 yıl
Ben usb 4.0 bekliyorum şu an, sistemi ancak o zaman yenileyebilirim zaten


Birde fiyatların uçuk olacağını düşünmüyorum, belirtmek istedim
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Master_Evil 4 yıl
çift taraflı usbler çıktı demek ki, önce kasasını almak lazım
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bestofMd 4 yıl
USB 3.1 portu, kasanın önüne alınmadığı sürece bence hiçbir espirisi yok. Ben kasanın arkasına eğilip, eziyete girip kabloyu taktıktan sonra ister ters takılabilsin, ister düz takılabilsin bir anlamı kalmıyor.

bencede
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Gece772 4 yıl
Test sonuçları nasıl ?
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alito 4 yıl
USB 3.1 portu, kasanın önüne alınmadığı sürece bence hiçbir espirisi yok. Ben kasanın arkasına eğilip, eziyete girip kabloyu taktıktan sonra ister ters takılabilsin, ister düz takılabilsin bir anlamı kalmıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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alcatraz_tr 4 yıl alito
O zaman bir tane de USB uzatıcı alıp kasanın arkadından çıkararak önüne kadar uzatabilirsiz. Demokraside çare tükenmez
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OverClocK1ng 4 yıl
Intel'in yeni çıkacak olan 1xx serisi anakartlarındaki PCI Express 3.0 Northbridge bağlantısı ile birden fazla bağlantıda bile tam verime ulaşır her halde...
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infom@n 4 yıl
Sata 2 'ye gerek kalmayacak :)
En güzeli çift yönlü olması

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alperen_69 4 yıl
beklediğim gelişmelerden biri hatta intel z170 chipset ailesinin doğal usb 3.1 desteği ile gelmesini umardım
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