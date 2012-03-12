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ASRock Z77 Extreme4 anakartıyla görücüye çıktı

7 yıl
19,2b
1
36
Anakart
enderc
Haber Editörü
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Intel’in Nisan ayının sonlarına doğru piyasaya sunacağı Ivy Bridge işlemci ailesiyle beraber yeni nesil 7 serisi yongasetlerini taşıyan anakartlar da birer birer görünmeye başladı. 7 serisi yongasetleriyle beraber Intel’in uzun zamandır eleştirildiği doğal USB 3.0 desteğini de kazanan anakartlar geriye doğru uyumluluklarıyla sandy bridge işlemcilerle de kullanılabiliyor.
ASRock Z77 Extreme4 anakartıyla görücüye çıktı
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Ülkemizde daha çok giriş ve orta seviye anakartlarıyla tanınan Asrock da Z77 yongasetine sahip anakartlarını duyuran firmalar arasında yer alıyor. Firma, Z77 Extreme4 modeliyle bu genellemenin aksine üst segmente hitap eden anakartıyla Ivy Bridge işlemcilerin piyasaya sunulmadan önce rakipleri arasındaki yerini alıyor. 1155 pin Sandy Bridge ve Ivy Bridge işlemcilerle çalışan anakart artık resmi olarak 1600 MHz DDR3 bellekleri destekliyor. Siyah baskı devresinin kullanıldığı Z77 Extreme4 modelinde anakart üstünde yer alan bileşenler ve soğutucular ürünün ileri seviye bir anakart olduğunu gösterirken görsel açıdan da anakartı oldukça çekici kılıyor.
ASRock Z77 Extreme4 anakartıyla görücüye çıktı
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2 adet PCI express 16x 3.0 portuna ve 2 adet de 1x PCI express genişleme yuvasının yanı sıra eski kartların da kullanılabilmesi için 2 adet PCI slotunun bulunduğu anakartla AMD Crossfire ve Nvidia SLI gibi teknolojileri kullanmanın yanı sıra Sandy Bridge ve Ivy Bridge işlemcilerin içerisinde yer alan ekran kartının kullanılabiliyor. Z77 yongaseti doğal olarak SATA 6 Gb/s arayüzünü de desteklerken 3. Jenerasyon SATA arabirimi 2 adet ile sınırlandırılmış. 4 adet doğal USB 3.0 bağlantısı anakartın arka bağlantıları arasında yer alırken ön panel için sunulan 2 adet USB 3.0 bağlantısı anakart üstünde yer alan AsMedia yongasıyla gerçekleştiriliyor.

http://www.xfastest.com/cms/tid-72910/ Yorum Yaz
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kurunc 6 yıl
Açıklamada sata3 ara birimi 2 adet ile sınırlandırılmış demişsiniz ama 4 adet var! gri renkli olanlar! 330 tl fiyatıyla alınası bir kart olmuş! Bence tek eksiği ön panel için usb3 soketinin olmaması ama oda çok dert değil hani!
Çizgi elektronik mi getirtiyor bu kartları acaba???
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KimdenAlacan 7 yıl
Valla ben bir sitenin stoklarına girdiğini gördüm.18 mayısta stoklarda yazıyordu.Burda yazmak yasak mı degil mi bilmedigimden yazmıyorum.İsteyen pm atsın.
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DemirAtlı 7 yıl
Anakart sonunda Türkiye semalarında göründü 18 martta teknobiyotik te satışa sunulacak.
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alpa07 7 yıl
Asrock türkiyeye gelse kimse almaz.Donanımhaber kullanıcıları dışında.Piyasadaki bilgisayarcıların çoğu asus gigabyte foxconn marka anakart alıyorlar
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TrMhMt 7 yıl
Ben Tayland'tayim. Burada Asrock baya bir tutulan marka. Giga almadan once Asrock alacaktima ama Sata 3 Usb 3 desdekli ilk giga oldugun icin gigayi tercih etmistim.
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mutercim 7 yıl
Chris Brown
Z68 lerde bios güncellemesi ile ivy kullanılacak söylentisi vardı sanırım onlar hikaye oldu. Z77 ile kullanıcıları yine bir soket değişikliği bekliyor ama şimdiki i5/i7 soket 1155 cpu ların fiyatları göz önünde bulundurulursa , ivy lerin minimum %25 daha pahalı geleceğini düşünüyorum , ivy bridgeye geçmek için herhangi bir gereklilik olmayacaktır ilk etapta. Asrock a gelirsek Tr piyasasında oldukça yaygın olmasına rağmen oda distürbütör firmalar dolayısı ile elini eteğini çekmiş durumda. Piyasada F/P anakartları üreten Asrock,Biostar gibi firmalar kalmadı artık. Asus,Gigabyte,Msı dan ibaret piyasa.. F/P ürünler firmaların TR ye getirilip yeni nesillerde kullanıcılara daha fazla seçenek sunulması lazım.

Bildiğim kadarıyla ivy bridge ile sandy bridge anakartlar arasında uyumluluk var, yani soket değişikliği söz konusu değil. Siz bu bilgiyi nereden duydunuz?
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Chris Brown 7 yıl
Uyumluluk olduğu uzun zaman önce açıklanmıştı zaten bios ile destek verileceği ama sonradan da pcı ex 3.0 ın sadece ıvyler ile kullanılabileceği konuşulmaya başlandı diye hatırlıyorum. ivy anakartlar Tr ye hızla giriş yapmaya başladı asrock gelmeyecek ama diğer kartların haberleriniz bekliyoruz. İlk etapta ivy stoğundada sıkıntı olacağını düşünüyorum zira intelde daha soket 2011 in yeri konumlandırılamamış durumda. İvy ler gelirken onların fiyatlarıda düşmeye başkadı. bakalım,bekliyoruz.

@mutercim, birçok yabancı forumda konuşuluyordu. Tabi onlarında bizim gibi olduğunu düşünmek lazım. Avrupalı olunca daha bilgili olunmuyor,Onların içindede bileni var bilmeyeni var tabiki.
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enderc 7 yıl
Z68'lere olan Ivy Bridge desteği konusunda sıkıntı yok, yakın zamanda anakartlara ilgili bioslar gelecektir.
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Chris Brown 7 yıl
Z68 lerde bios güncellemesi ile ivy kullanılacak söylentisi vardı sanırım onlar hikaye oldu. Z77 ile kullanıcıları yine bir soket değişikliği bekliyor ama şimdiki i5/i7 soket 1155 cpu ların fiyatları göz önünde bulundurulursa , ivy lerin minimum %25 daha pahalı geleceğini düşünüyorum , ivy bridgeye geçmek için herhangi bir gereklilik olmayacaktır ilk etapta. Asrock a gelirsek Tr piyasasında oldukça yaygın olmasına rağmen oda distürbütör firmalar dolayısı ile elini eteğini çekmiş durumda. Piyasada F/P anakartları üreten Asrock,Biostar gibi firmalar kalmadı artık. Asus,Gigabyte,Msı dan ibaret piyasa.. F/P ürünler firmaların TR ye getirilip yeni nesillerde kullanıcılara daha fazla seçenek sunulması lazım.

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