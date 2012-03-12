ASRock Z77 Extreme4 anakartıyla görücüye çıktı

Haber Editörü
Intel’in Nisan ayının sonlarına doğru piyasaya sunacağı Ivy Bridge işlemci ailesiyle beraber yeni nesil 7 serisi yongasetlerini taşıyan anakartlar da birer birer görünmeye başladı. 7 serisi yongasetleriyle beraber Intel’in uzun zamandır eleştirildiği doğal USB 3.0 desteğini de kazanan anakartlar geriye doğru uyumluluklarıyla sandy bridge işlemcilerle de kullanılabiliyor.
Ülkemizde daha
çok giriş ve orta seviye anakartlarıyla tanınan Asrock da Z77 yongasetine sahip
anakartlarını duyuran firmalar arasında yer alıyor. Firma, Z77 Extreme4
modeliyle bu genellemenin aksine üst segmente hitap eden anakartıyla Ivy Bridge
işlemcilerin piyasaya sunulmadan önce rakipleri arasındaki yerini alıyor.
1155 pin Sandy
Bridge ve Ivy Bridge işlemcilerle çalışan anakart artık resmi olarak 1600 MHz
DDR3 bellekleri destekliyor. Siyah baskı
devresinin kullanıldığı Z77 Extreme4 modelinde anakart üstünde yer alan bileşenler
ve soğutucular ürünün ileri seviye bir anakart olduğunu gösterirken görsel
açıdan da anakartı oldukça çekici kılıyor.
2 adet PCI
express 16x 3.0 portuna ve 2 adet de 1x PCI express genişleme yuvasının yanı
sıra eski kartların da kullanılabilmesi için 2 adet PCI slotunun bulunduğu
anakartla AMD Crossfire ve Nvidia SLI gibi teknolojileri kullanmanın yanı sıra
Sandy Bridge ve Ivy Bridge işlemcilerin içerisinde yer alan ekran kartının
kullanılabiliyor. Z77 yongaseti doğal olarak SATA 6 Gb/s arayüzünü de desteklerken 3. Jenerasyon
SATA arabirimi 2 adet ile sınırlandırılmış. 4 adet doğal USB 3.0 bağlantısı
anakartın arka bağlantıları arasında yer alırken ön panel için sunulan 2 adet
USB 3.0 bağlantısı anakart üstünde yer alan AsMedia yongasıyla
gerçekleştiriliyor.
http://www.xfastest.com/cms/tid-72910/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
http://www.xfastest.com/cms/tid-72910/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çizgi elektronik mi getirtiyor bu kartları acaba???
Bildiğim kadarıyla ivy bridge ile sandy bridge anakartlar arasında uyumluluk var, yani soket değişikliği söz konusu değil. Siz bu bilgiyi nereden duydunuz?
@mutercim, birçok yabancı forumda konuşuluyordu. Tabi onlarında bizim gibi olduğunu düşünmek lazım. Avrupalı olunca daha bilgili olunmuyor,Onların içindede bileni var bilmeyeni var tabiki.