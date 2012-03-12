ASRock Z77 Extreme4 anakartıyla görücüye çıktı

http://www.xfastest.com/cms/tid-72910/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Intel’in Nisan ayının sonlarına doğru piyasaya sunacağı Ivy Bridge işlemci ailesiyle beraber yeni nesil 7 serisi yongasetlerini taşıyan anakartlar da birer birer görünmeye başladı. 7 serisi yongasetleriyle beraber Intel’in uzun zamandır eleştirildiği doğal USB 3.0 desteğini de kazanan anakartlar geriye doğru uyumluluklarıyla sandy bridge işlemcilerle de kullanılabiliyor.Ülkemizde daha çok giriş ve orta seviye anakartlarıyla tanınan Asrock da Z77 yongasetine sahip anakartlarını duyuran firmalar arasında yer alıyor. Firma, Z77 Extreme4 modeliyle bu genellemenin aksine üst segmente hitap eden anakartıyla Ivy Bridge işlemcilerin piyasaya sunulmadan önce rakipleri arasındaki yerini alıyor. 1155 pin Sandy Bridge ve Ivy Bridge işlemcilerle çalışan anakart artık resmi olarak 1600 MHz DDR3 bellekleri destekliyor. Siyah baskı devresinin kullanıldığı Z77 Extreme4 modelinde anakart üstünde yer alan bileşenler ve soğutucular ürünün ileri seviye bir anakart olduğunu gösterirken görsel açıdan da anakartı oldukça çekici kılıyor.2 adet PCI express 16x 3.0 portuna ve 2 adet de 1x PCI express genişleme yuvasının yanı sıra eski kartların da kullanılabilmesi için 2 adet PCI slotunun bulunduğu anakartla AMD Crossfire ve Nvidia SLI gibi teknolojileri kullanmanın yanı sıra Sandy Bridge ve Ivy Bridge işlemcilerin içerisinde yer alan ekran kartının kullanılabiliyor. Z77 yongaseti doğal olarak SATA 6 Gb/s arayüzünü de desteklerken 3. Jenerasyon SATA arabirimi 2 adet ile sınırlandırılmış. 4 adet doğal USB 3.0 bağlantısı anakartın arka bağlantıları arasında yer alırken ön panel için sunulan 2 adet USB 3.0 bağlantısı anakart üstünde yer alan AsMedia yongasıyla gerçekleştiriliyor.