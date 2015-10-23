Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASRock oyuncuların bağlantı hızını artırıyor

Agresif tasarımı ile geçtiğimiz Computex 2015 fuarının gözdelerinden olan ASRock G10 kablosuz yönlendirici, çevrimiçi oyunlara ilgi duyan oyunculara hitap ediyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,4b
1
5
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir dönem sadece bilgisayar ve çevre birimlerini kapsayan oyuncu donanımları artık ağ ekipmanları tarafına da el atmış durumda. Standart köşeli tasarımları ile hatırladığımız ekipmanlar oyun söz konusu olunca agresifleşiyor. 

ASRock'un ilk ağ ekipmanı konumundaki G10 kablosuz yönlendirici Computex 2015 fuarındaki gövde gösterisinin ardından satışa sunuluyor. G10 modeli MU-MIMO desteği ile dikkat çekiyor. Hali hazırdaki yönlendirici ürünlerinde aynı anda tek bir cihazın ağa erişimine imkan veriliyordu. MU-MIMO teknolojisi ise simültane olarak mobil cihaz, bilgisayar veya ağ ürünlerinin ağa bağlanmasını sağlıyor. 

Yönlendirici WiFi AC standardı üzerinden toplamda 2333Mbps veri transfer hızlarına ulaşabiliyor. 8 adet anten ile çift bant WiFi desteği sunan yönlendiricide 2.4GHz bandı ile 800Mbps hızları, 5GHz bandı ile 1733Mbps hızları mümkün oluyor. Yönlendiricide 4 adet güçlendirici 2.4GHz bandı için, 4 adet güçlendirici de 5GHz bandı için ayrılmış. 

Oyuncuların internet bağlantısının yavaşlamaması gerektiğini bilen ASRock, Gaming Boost özelliği ile belirli bir porta daha fazla bantgenişliği sağlayarak akıcı bir çevrimiçi oyun tecrübesi sunuyor. Bantgenişliği ayarları uyumlu uygulama üzerinden yapılabiliyor. 

ASRock G10 Gaming Router Qualcomm'un 1.4GHz saat hızında çalışan 2 çekirdekli bir işlemcisini kullanıyor. RAM boyutu ise 512MB. Ürünün üst kısmında bir HDMI adaptörü mevcut. Bu adaptörü dilerseniz harici bir ekrana takarak Miracast ve Airplay standardı üzerinden kablosuz görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Dilerseniz de taşınabilir bir mini 2x2 Wireless N yönlendirici olarak seyahatlerinizde yanınızda taşıyabiliyorsunuz. 

Üründe ayrıca 5 adet Gb Ethernet portu, 2 adet USB 3.0 portu, 8 adet dahili çok yönlü anten, ev uygulamalarını yönetebilmeniz için dahili IR portu şeklinde diğer özellikler mevcut. Uyumlu mobil uygulaması ile uygulamaların ne kadar bant genişliği kullanacağını ayarlayabiliyorsunuz. Ürün 14 Kasım itibariyle 300$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://www.guru3d.com/news-story/asrock-outs-1733mbps-g10-dual-band-wifi-router-for-gamers.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Patren 4 yıl en beğenilen
oyuncu adam wifi le uğraşmaz direk ethernet kablosunu takar öyle oynar
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 4 yıl
Tasarımı çok güzelmiş ya.
Ben de katılıyorum, oyun oynuyorsan o ethernet kablosu takılacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 4 yıl
TR'de buna gerek yok. TTnet var.
2000'li yıllar'da 128k dialup internetim daha hızlıydı şahsen. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
Direk ethernet ile oynuyacaksin wifi ile olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirAtlı 4 yıl
Asrock yalan bir firma herkese Asrock tan uzak durmasını tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 4 yıl en beğenilen
oyuncu adam wifi le uğraşmaz direk ethernet kablosunu takar öyle oynar
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Sohbeti güzel SS'li" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Sony ile Hi-Res Audio ürünlerini konuştuk "Müzik tutkunlarına özel donanımlar" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim