ASRock oyuncuların bağlantı hızını artırıyor





Bir dönem sadece bilgisayar ve çevre birimlerini kapsayan oyuncu donanımları artık ağ ekipmanları tarafına da el atmış durumda. Standart köşeli tasarımları ile hatırladığımız ekipmanlar oyun söz konusu olunca agresifleşiyor.





ASRock'un ilk ağ ekipmanı konumundaki G10 kablosuz yönlendirici Computex 2015 fuarındaki gövde gösterisinin ardından satışa sunuluyor. G10 modeli MU-MIMO desteği ile dikkat çekiyor. Hali hazırdaki yönlendirici ürünlerinde aynı anda tek bir cihazın ağa erişimine imkan veriliyordu. MU-MIMO teknolojisi ise simültane olarak mobil cihaz, bilgisayar veya ağ ürünlerinin ağa bağlanmasını sağlıyor.





Yönlendirici WiFi AC standardı üzerinden toplamda 2333Mbps veri transfer hızlarına ulaşabiliyor. 8 adet anten ile çift bant WiFi desteği sunan yönlendiricide 2.4GHz bandı ile 800Mbps hızları, 5GHz bandı ile 1733Mbps hızları mümkün oluyor. Yönlendiricide 4 adet güçlendirici 2.4GHz bandı için, 4 adet güçlendirici de 5GHz bandı için ayrılmış.





Oyuncuların internet bağlantısının yavaşlamaması gerektiğini bilen ASRock, Gaming Boost özelliği ile belirli bir porta daha fazla bantgenişliği sağlayarak akıcı bir çevrimiçi oyun tecrübesi sunuyor. Bantgenişliği ayarları uyumlu uygulama üzerinden yapılabiliyor.





ASRock G10 Gaming Router Qualcomm'un 1.4GHz saat hızında çalışan 2 çekirdekli bir işlemcisini kullanıyor. RAM boyutu ise 512MB. Ürünün üst kısmında bir HDMI adaptörü mevcut. Bu adaptörü dilerseniz harici bir ekrana takarak Miracast ve Airplay standardı üzerinden kablosuz görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Dilerseniz de taşınabilir bir mini 2x2 Wireless N yönlendirici olarak seyahatlerinizde yanınızda taşıyabiliyorsunuz.





Üründe ayrıca 5 adet Gb Ethernet portu, 2 adet USB 3.0 portu, 8 adet dahili çok yönlü anten, ev uygulamalarını yönetebilmeniz için dahili IR portu şeklinde diğer özellikler mevcut. Uyumlu mobil uygulaması ile uygulamaların ne kadar bant genişliği kullanacağını ayarlayabiliyorsunuz. Ürün 14 Kasım itibariyle 300$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.guru3d.com/news-story/asrock-outs-1733mbps-g10-dual-band-wifi-router-for-gamers.html