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ASRock, tüm X99 anakartlarını Broadwell-E işlemciler için güncelliyor

Intel’in yeni lanse ettiği Broadwell-E serisi işlemcileri için anakart üreticilerinin hazırlıkları başladı. Bunlardan birisi olan ASRock, kullanıcılarına müjdeyi verdi.
3 yıl
5,2b
1
18
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in profesyonellere yönelik olarak tanıttığı Broadwell-E serisi işlemciler yakın zamanda piyasaya çıkacak. Bu işlemcileri satın almak isteyen tüketicilerin ise, anakartlarının uyumlu olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. ASRock, güncellemeye başladı.

Firma tarafından yapılan duyuruda, tüm X99 çipsetli anakartların Broadlwell-E işlemcileri için güncelleneceği açıklandı. BIOS güncellemesi ile birlikte, kullanıcılar Broadwell-E işlemcilerine hazır hale gelecek. Kaynak linkinde, ilgili anakartı tıkladıktan sonra indirme kısmına geçebilirsiniz.

Broadwell-E

Üst seviye bilgisayar sistemlerine yönelik olarak hazırlanan Broadwell-E serisi, yine 14nm mimarisini temel alıyor. Seride 4 üye var ve en güçlüsü Intel Core i7-6950X olacak. Diğer modeller; 6900K, 6850K ve 6800K şeklinde sıralanıyor.

Intel Core i7-6950X modeli 10 çekirdekli ve toplamda 20 izlek birimi barındırıyor. Taban hızı 3GHz seviyesinde iken, artırılmış hız 3.5GHz seviyesine kadar çıkıyor. X99 çipset ve LGA 2011-3 soketleri ile uyumlu model, tam hız aşırtma imkanı sunuyor.

Intel’in son kullanıcıya yönelik ilk 10 çekirdekli işlemcisi olarak görülen Core i7-6950X, 25MB Seviye 3 önbellek ve 140Watt ısıl tasarım gücüne sahip. Fiyat olarak da 1500$ seviyeleri konuşuluyor.

 

http://www.asrock.com.tw/mb/index.asp?s=2011-3 Yorum Yaz
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keskin53 3 yıl en beğenilen
ahmed(amd) koş koş ibram(intel) işlemciye 1500 gayrimüslim parası istiyo
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selahattın ısık 3 yıl
Biri hala "o paraya öküz alırık" diye yazmamış...



İntel e y.h o.a mı ç.ş ne demeli..Şimdi bilemedim...
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huseyincarnege 3 yıl
oo intelin yeni tuzlanmışları gelmiş :)
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nothingtodeclare 3 yıl
bu işlemci acaba ne zaman piyasaya cıkar
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javaprof 3 yıl
adamlar pazarda tek tüm pcler x86 kullanıyor tekel durumunda kim olursa olsun acımaz amd sadece intelin kölesi gibi bişey işlemci üretmek için x86 izni alması lazım intelden.
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V4LKyR 3 yıl
1500$ fazla be.
20 gr ağırlığındaki bir çipe 1500$... Kilosu kaça geliyor?
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Sertan-57 3 yıl V4LKyR
intel O Parayi Hak Etmiyor Hem Gereksiz Pahali Hemde Cok Kazik.
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Guest-F8946C419 3 yıl V4LKyR
V4LKyR
1500$ fazla be.
20 gr ağırlığındaki bir çipe 1500$... Kilosu kaça geliyor?

75.000$
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fatihburak95 3 yıl
Iyi analiz etmek lazim. Mishal 5820 ile 6700k kiyaslayinca 6700k ile fark yok gibi bir sey idi. Orada x99 anakartlarin pahaliligina dusmemek gerekti. Adam profesyoneldir isi icabi gerekir amenna. Ama para bile m*csa wc de oyun pc ye takilmaz gerek yok yani
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rcpdrnc 3 yıl
Pascal bekle broadwell e bekle...
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keskin53 3 yıl en beğenilen
ahmed(amd) koş koş ibram(intel) işlemciye 1500 gayrimüslim parası istiyo
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No Way Out 3 yıl
Adam gitcek X99 anakart ve broadwell-e alacak. Eve gelip montajı bir yapcak, pc açılmayacak. BIOS guncellemesi gerekecek bu işe bir çare bulunmalı. Neyseki Asus anakartlarda bios flashback işlemi mevcut. Çoğu kişi bu yüzden asus tercih etmek zorunda kalacak.
2 Yanıt Yanıtla +1
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selahattın ısık 3 yıl
Biri hala "o paraya öküz alırık" diye yazmamış...



İntel e y.h o.a mı ç.ş ne demeli..Şimdi bilemedim...
Yanıtla +5
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_Dominic_Toretto_ 3 yıl No Way Out
En azından BIOS'a girecek kadar PC'nin açılıp, BIOS update yapılmasına izin verilmesi gerek.
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***Leopard*** 3 yıl No Way Out
No Way Out
Adam gitcek X99 anakart ve broadwell-e alacak. Eve gelip montajı bir yapcak, pc açılmayacak. BIOS guncellemesi gerekecek bu işe bir çare bulunmalı. Neyseki Asus anakartlarda bios flashback işlemi mevcut. Çoğu kişi bu yüzden asus tercih etmek zorunda kalacak.

Bu anakarta sahip olan adam zaten bu islemciler yeni ciktigi icin hali hazirdaki islemcisini upgrade edecektir,yani yeni islemciyi takmadan once yapar bios guncellemesini

Ha su an satilmakta olan X99 anakartlar ise zaten en son bios update i ile gelir

Herhangi bir sorun yok

Zaten X99 chipset kullanan biri tongaya dusmez,isini bilir
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