ASRock, tüm X99 anakartlarını Broadwell-E işlemciler için güncelliyor

Intel’in profesyonellere yönelik olarak tanıttığı Broadwell-E serisi işlemciler yakın zamanda piyasaya çıkacak. Bu işlemcileri satın almak isteyen tüketicilerin ise, anakartlarının uyumlu olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. ASRock, güncellemeye başladı.

Firma tarafından yapılan duyuruda, tüm X99 çipsetli anakartların Broadlwell-E işlemcileri için güncelleneceği açıklandı. BIOS güncellemesi ile birlikte, kullanıcılar Broadwell-E işlemcilerine hazır hale gelecek. Kaynak linkinde, ilgili anakartı tıkladıktan sonra indirme kısmına geçebilirsiniz.

Broadwell-E

Üst seviye bilgisayar sistemlerine yönelik olarak hazırlanan Broadwell-E serisi, yine 14nm mimarisini temel alıyor. Seride 4 üye var ve en güçlüsü Intel Core i7-6950X olacak. Diğer modeller; 6900K, 6850K ve 6800K şeklinde sıralanıyor.

Intel Core i7-6950X modeli 10 çekirdekli ve toplamda 20 izlek birimi barındırıyor. Taban hızı 3GHz seviyesinde iken, artırılmış hız 3.5GHz seviyesine kadar çıkıyor. X99 çipset ve LGA 2011-3 soketleri ile uyumlu model, tam hız aşırtma imkanı sunuyor.

Intel’in son kullanıcıya yönelik ilk 10 çekirdekli işlemcisi olarak görülen Core i7-6950X, 25MB Seviye 3 önbellek ve 140Watt ısıl tasarım gücüne sahip. Fiyat olarak da 1500$ seviyeleri konuşuluyor.