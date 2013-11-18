ASRock'dan Bitcoin madencilerine özel anakartlar

Haber Editörü
Bir Japon hacker'ın geliştirdiği ve kısa sürede sanal bir para birimi olarak kabul edilir hale gelen Bitcoin, madenci adı verilen güçlü bilgisayarlarda çalışan yazılımlarla üretiliyor.
Bitcoin üretimi için gerekli olan algoritmanın çözülmesi büyük bir grafik gücü gerektiriyor ve madenciler üç veya dört adet ekran kartını birarada çalıştırmak zorunda kalabiliyor.
Bitcoin birimi değerlenmeye başladıkça üreticilerin madencilere yönelik yatırımları göze çarpmaya başladı. Dünyanın sayılı üreticilerinden ASRock, çok sayıda PCIe slotu sunduğu yeni anakartlarını lanse etti.
Anakartlarda 1 adet PCIe 3.0x16 slotu ve 5 adet PCIe 2.0x1 slotu yer alıyor. ASRock ayrıca kartlarda daha fazla güç için iki adet ek 4 pin konnektör de yer alıyor.
Kartlardan H81 Pro BTC Haswell tabanlı işlemciler için tasarlandı. Kartta çift kanal DDR3 1600MHz bellek modülü yer alırken, Realtek'in Gigabit Ethernet kontrolcüsü ve 5.1 kanal ALC662 ses kontrolcüsü bulunuyor.
Kartta ayrıca 2 adet USB 3.0 portu, 6 adet USB 2.0 portu, 2 adet SATA3 portu, 2 adet SATA2 portu ve HDMI çıkışı mevcut.
H61 Pro BTC ise Sandy Bridge ve Ivy Bridge işlemciler için tasarlandı. H81 modelinden çok fazla farkı olmasa da SATA3 ve USB 3.0 portları bulundurmaması dikkat çekiyor. Kartlar önümüzdeki aylarda piyasada olacak.
http://vr-zone.com/articles/asrock-announces-two-new-motherboards-geared-bitcoin-miners/63994.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bitcoin, Türk Lirası, Dolar gibi bildiğimiz paraların aksine merkezi bir kurum tarafından üretilmez.
Bitcoin’ler sizin de bilgisayarınıza indirip çalıştırabileceğiniz ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım olan Bitcoin Madenci uygulamasını kullanan kişiler tarafından üretilir.
Bu uygulama matematiksel bir problem çözmek için bilgisayarınızın kaynaklarını kullanır. Her uygulama, çalışan diğer uygulamalar ile bağlantıdadır, yani aynı ağ içindedir.
Eğer ilgiliyseniz, Bitcoin’i BitTorrent’e benzetebilirsiniz.
Bütün ağ aynı anda aynı problemi çözmek için uğraşır ve problemi ilk çözen, çözümünü diğerlerine yayar ve herkes o madencinin belli bir miktar Bitcoin’i hak ettiğini kabul eder. Böylece Bitcoin’ler oluşmuş olur.
Bir problem çözülmeden önce bir sonraki problemi çözmek imkansızdır. Her problem kendinden önceki problemden daha zordur.
Problemin matematiksel doğası ile ilgili bilimsel bir anlatıma burada girmeyeceğiz. Fakat ilgilenenler için bu sayfa faydalı olabilir. Her ne kadar benzemese de, aklınızda bir fikir oluşması için her madencinin bir sonraki asal sayıyı tahmin etmeye çalıştığını ve bir asal sayının bulunması için bir öncekinin bulunmuş olması gerektiğini (bu doğru değil tabii ki) hayal edebilirsiniz.
Problem çözümü başına ağın madenciye verdiği Bitcoin miktarı belirli aralıklarla azalmaktadır.
Bitcoin’in nihai olarak sınırlı sayıda üretilebilecek olmasının sebebi budur. Toplamda yaklaşık 21 milyon Bitcoin üretilecektir. Henüz yaklaşık 11 milyon Bitcoin üretilmiştir.
Total_bitcoins_over_time
Teknik açıdan Bitcoin üretimi
Bitcoin üretimi için kullanılan çözüm metodu herkes için tek ve aynıdır. Farklı bir metod kullanarak -yani madenci yazılımını değiştirerek avantaj sağlayamazsınız. Yapabileceğiniz tek şey madenci uygulamasını çalıştırdığınız bilgisayarın performansını arttırmaktır. Yani daha güçlü bir bilgisayar kullanmaktır.
Zorluğun sürekli artması, madencilerin öncelikle daha güçlü işlemcileri, daha sonra ekran kartlarını, son olarak da Bitcoin üretimi için özel olarak geliştirilmiş donanımları kullanmasına sebep olmuştur.
butterfly
ButterflyLabs tarafından üretilen ASIC Miner’lar Bitcoin üretimi için tasarlanmış özel donanımların en iyi örneklerini oluşturuyor.
Günümüzde kullanılan ve geçmişte kullanılmış donanımların karşılaştırmalı tabloları için bu sayfaya başvurabilirsiniz.
Farklı Bitcoin mining yazılımları için ise bu sayfaya başvurabilirsiniz.
Karlılık hesabı
Peki siz de Bitcoin üretimine başlamalı mısınız? Bitcoin üretimi sırasında kullandığınız cihazlar yoğun olarak elektrik tüketecektir. Ayrıca günümüzde birçoğumuzun evinde bulunan normal bilgisayarlarla neredeyse hiç Bitcoin üretilemiyor. Yani çoğu kişi için özel donanımlara yatırım yapmak gerekli olacaktır. Bunlar dışında Bitcoin üretiminin karlılığına etkisi olan bir diğer etken ise Bitcoin fiyatı.
Dolayısıyla göz önünde bulundurmanız gereken üç temel etken elektrik fiyatı, donanım yatırımı ve Bitcoin fiyatıdır.
Bunların yanı sıra, Bitcoin madenciliğine gelecekte ne kadar yatırım yapılacağını ve zorluğun ne kadar artacağını da düşünmeniz gerekecektir. Bu değişkenleri ve kullanacağınız donanımın özelliklerini girerek karlılık hesabı yapmanızı sağlayan birçok web sitesi ve uygulama mevcuttur. Örn: bitcoinx.com/...
Önemli dip not 1: Bu yazıda bazı konseptler yazının anlaşılır olması için basitleştirilmiş ve bazı detaylar göz ardı edilmiştir.
Önemli dip not 2: Bitcoin üretimi ile ilgili herhangi bir yatırım yapmadan önce bir uzmana danışmanız ve bu yazıdaki hiçbir bilgiyi referans kabul etmemeniz tavsiye olunur.