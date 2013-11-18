ASRock'dan Bitcoin madencilerine özel anakartlar





Bir Japon hacker'ın geliştirdiği ve kısa sürede sanal bir para birimi olarak kabul edilir hale gelen Bitcoin, madenci adı verilen güçlü bilgisayarlarda çalışan yazılımlarla üretiliyor.





Bitcoin üretimi için gerekli olan algoritmanın çözülmesi büyük bir grafik gücü gerektiriyor ve madenciler üç veya dört adet ekran kartını birarada çalıştırmak zorunda kalabiliyor.





Bitcoin birimi değerlenmeye başladıkça üreticilerin madencilere yönelik yatırımları göze çarpmaya başladı. Dünyanın sayılı üreticilerinden ASRock, çok sayıda PCIe slotu sunduğu yeni anakartlarını lanse etti.





Anakartlarda 1 adet PCIe 3.0x16 slotu ve 5 adet PCIe 2.0x1 slotu yer alıyor. ASRock ayrıca kartlarda daha fazla güç için iki adet ek 4 pin konnektör de yer alıyor.





Kartlardan H81 Pro BTC Haswell tabanlı işlemciler için tasarlandı. Kartta çift kanal DDR3 1600MHz bellek modülü yer alırken, Realtek'in Gigabit Ethernet kontrolcüsü ve 5.1 kanal ALC662 ses kontrolcüsü bulunuyor.





Kartta ayrıca 2 adet USB 3.0 portu, 6 adet USB 2.0 portu, 2 adet SATA3 portu, 2 adet SATA2 portu ve HDMI çıkışı mevcut.





H61 Pro BTC ise Sandy Bridge ve Ivy Bridge işlemciler için tasarlandı. H81 modelinden çok fazla farkı olmasa da SATA3 ve USB 3.0 portları bulundurmaması dikkat çekiyor. Kartlar önümüzdeki aylarda piyasada olacak.

http://vr-zone.com/articles/asrock-announces-two-new-motherboards-geared-bitcoin-miners/63994.html