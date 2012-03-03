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ASUS, Android 5.0 sürümünü ilk sunan firma olmayı planlıyor

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl Eee Pad Transformer serisiyle tablet pazarında önemli bir satış rakamı yakalayan ASUS, Google'ın tabletlere özel Android 3.0 Honeycomb sürümünü yayınlamasından sonra ilk desteği veren firmalardan birisi olmuştu. Ice Cream Sandwich sürümü çıktığında da tablet pazarında yine ilk destek ASUS firmasından gelmişti.

ASUS, Google ile olan bu işbirliğinin ileride tanıtılacak Android 5.0 Jelly Bean ile de devam etmesini ümit ediyor.

ASUS başkan yardımcısı Benson Lin, verdiği bir demeçte Google ile olan sıkı işbirliği neticesinde Jelly Bean güncellemesini sunan ilk dalga tabletlerin firması tarafından üretilmesi ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

ASUS, MWC 2012'de güncelleyerek tekrar tüketicinin beğenisine sunduğu Padfone modeli ile mobil pazarda güçlü bir yer edinmek istiyor. Devamında pazara kaliteli akıllı telefonlar sunarsa Jelly Bean sürümüne geçişi de çok hızlı bir biçimde sağlayacak. 

Güney Koreli teknoloji devi LG de MWC 2012 fuarında bu yıl çıkardığı akıllı telefon serisini Android işletim sisteminin yeni sürümüne güncelleyeceğini açıklamıştı. Bu yıl yeni Android sürümüne güncelleme konusunda bir yarış olacağı görülüyor. Ancak ICS güncellemesinin üretici firmaların pek çok modeline henüz yayınlanmadığını hatırlatalım.

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DH Misafiri 7 yıl
Tegra 3 yoksa almam.
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E_Aydin35 7 yıl
Doğrusu iyi haber iki irma, daha doğrusu iki güçlü ve dev firmalar alanlarındaki çok iyi iki isimde birleşmeleri düzeltiyorum birlikte iş yapmaları kaliteyi gösterir ..
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Rainbow6 7 yıl
Cok iyi haber Asus gercekten update konusunda hic bir korkusu yok, diger firmalar yeni urunleri satamayiz korkusuyla buzusup kaliyor update cikarmiyolar ama Asus boyle bi firma degil hem kisa surede yeni updateleri cikariyor hemde bunu yaparken firmwareler de ozenli calisiyor .. yeni cikardigi tablette bazi problemler cikti ama ekibi iyi oldugundan bunlari kisa surede asacaktir .. bende eski tableti tf101 var Android 4.0 ice cream sandwich geldi bu tablete ve oldukca iyi calisiyor
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aziz77 7 yıl
asus iyi işler yapıyor.
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DH Misafiri 7 yıl
bu kadar hızlı güncelleme iyi bir şey değil milleti androidten soğutcaksınız yha
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majesteleri_mj 7 yıl
Eger windows phone uzun sureli guncel kalacak ve uygulma acisindan zengin olan cihazlar cikarisa ve Google da boyle giderse mobil pazarda windows androidi gecerken android dibe vuracak.
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Erreguay 7 yıl
4.0 ve 5.0 in iki versyonu olmalarii gerektigini dusunuyorum biri normal versyon guclu telefonlar icin diyeri hafif kirpilmis lite versyon eski modeller icin. Boylece eski kullanicilar kusturip baska plartforma yonlenmeleri onlenir. Ama adamlar direk "yeni tel alin eskisini atin" diyolar...
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Azumi 7 yıl
@DemirKipi sonuna kadar katılıyorum ama donanımında bu denli gelişmesini biraz Android sistem canavarı olmasına borçuluyuz diye düşünüyorum zira iOS, WP 800mhz işlemci 256mb ramde stabil çalışabiliyor
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DemirKipi 7 yıl
Şöyle IOS gibi Windows Phone gibi adam gibi bir tane güncelleme yapıp da sağlam bir şey yapsalar ya. Bu Google ne zaman rayına oturtacak bu işletim sistemi olayını. Hala becerebildiğini düşünmüyorum. Windows Phone 1 GHZ tek çekirdekli işlemci ile daha hızlı çalıştıyor. Koskoca Google bir haltı beceremedi hala.
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join 7 yıl
Daha 4.0 tam yayılmazken 5.0 bu kadar sık güncelleme de gereksiz değil mi?
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söny 7 yıl
Güclü bir cihaz geliyor gibi
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