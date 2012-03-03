ASUS, Android 5.0 sürümünü ilk sunan firma olmayı planlıyor

Geçtiğimiz yıl Eee Pad Transformer serisiyle tablet pazarında önemli bir satış rakamı yakalayan ASUS, Google'ın tabletlere özel Android 3.0 Honeycomb sürümünü yayınlamasından sonra ilk desteği veren firmalardan birisi olmuştu. Ice Cream Sandwich sürümü çıktığında da tablet pazarında yine ilk destek ASUS firmasından gelmişti.





ASUS, Google ile olan bu işbirliğinin ileride tanıtılacak Android 5.0 Jelly Bean ile de devam etmesini ümit ediyor.





ASUS başkan yardımcısı Benson Lin, verdiği bir demeçte Google ile olan sıkı işbirliği neticesinde Jelly Bean güncellemesini sunan ilk dalga tabletlerin firması tarafından üretilmesi ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.





ASUS, MWC 2012'de güncelleyerek tekrar tüketicinin beğenisine sunduğu Padfone modeli ile mobil pazarda güçlü bir yer edinmek istiyor. Devamında pazara kaliteli akıllı telefonlar sunarsa Jelly Bean sürümüne geçişi de çok hızlı bir biçimde sağlayacak.





Güney Koreli teknoloji devi LG de MWC 2012 fuarında bu yıl çıkardığı akıllı telefon serisini Android işletim sisteminin yeni sürümüne güncelleyeceğini açıklamıştı. Bu yıl yeni Android sürümüne güncelleme konusunda bir yarış olacağı görülüyor. Ancak ICS güncellemesinin üretici firmaların pek çok modeline henüz yayınlanmadığını hatırlatalım.