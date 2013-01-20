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ASUS MeMO Pad 10 ortaya çıktı

6 yıl
663
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google markalı Nexus 7 başta olmak üzere son dönemde piyasaya sürdüğü bütçe dostu tablet bilgisayarlarıyla kayda değer bir satış başarısı elde eden ASUS, geçen hafta resmen duyurduğu MeMO Pad ME172V ile 150$ fiyat seviyesi için rekabetçi bir ürünün yakında satışa çıkacağını müjdelemişti. Bu gelişmenin ardından çok geçmeden firmanın 2013 yılı tablet portföyünde yer alan MeMO Pad serisine mensup bir diğer tablet daha gün yüzüne çıktı. Tabletsmagazine.nl tarafından ilk basın görseli sızdırılan ve ilk inceleme videosu Mobilarena.hu aracılığıyla paylaşılan ME301T model numaralı cihaz, ASUS'un önümüzdeki aylarda tüketicilerinin beğenisine sunacağı Tegra 3'lü bir diğer ekonomik çözümü olacak.
10.1 inç büyüklüğünde 16:10 en-boy oranına sahip LED aydınlatmalı WXGA (1280 x 800 piksel) IPS LCD ekrana sahip MeMO Pad 10, 1MB L2 önbellekli 1.2GHz hızındaki dört çekirdekli NVIDIA Tegra 3 T30L çipset, 1GB DDR3 1333MHz sistem belleği, 16GB dahili bellek, 5MP arka, 1.2MP ön kamera, Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, microSD kart slotu, microHDMI, microUSB, SonicMaster ses teknolojisini bünyesinde barındıracak, cihazı satın alan her kullanıcıya 3GB ücretsiz ASUS WebStorage bulut depolama alanı sunulacak. 580 gram ağırlığa ve 10.5mm kalınlığa sahip tablet, 8 saat 30 dakikaya kadar çıkabilen bir kullanım süresi vaat edecek. Aygıtın Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi versiyonuyla çıkış yapması beklenirken, Android 4.2 sürüm güncellemesini en kısa süre içerisinde alacağı tahmin ediliyor.
Tanıtımının Şubat ayı sonunda düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi 2013'te yapılacağı ileri sürülen ASUS'un en ucuz 10 inçlik tablet bilgisayarı ME301T, 299€ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak. MeMO Pad 10'a resmi tanıtımı sırasında NVIDIA Tegra 4 ve Intel Atom çipsetli birkaç tabletin eşlik etme olasılığı yüksek. Bütçe dostu tabletin kutu içeriği ve inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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http://www.tabletsmagazine.nl/2013/01/specificaties-goedkope-asus-memo-pad-10-me301t-tablet-gelekt/ Yorum Yaz
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Bilal Akgündüz 6 yıl
Dört çekirdekli, Bluetooth 3.0, SIm kart slotu yok.
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nocen 6 yıl
Kaç çekirdekli
Blootouth var mı
Simkart girişi var mı...
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