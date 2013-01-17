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ASUS, PadFone konseptini Windows 8 ekosistemine getirmek istiyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Transformer ve PadFone modelleri ile Android dünyasında önemli bir konsepte imza atan ve sonrasında bazılarını Windows 8 ekosistemine taşıyan Tayvanlı ASUS, Windows Phone 8 için de bazı planları olduğunu açıkladı.

ASUS mobil iletişim bölümü başkan yardımcısı Benson Lin, Microsoft ile mobil işletim sistemi lisanslaması konusunda görüşme halinde olduklarını ve PadFone konseptini Windows 8'e de getirme konusunu firmaya sunduklarını açıkladı. 

Geçen yıl popüler Nexus 7 tabletine imza atan ASUS, bununla birlikte Samsung, Apple gibi rakiplerine oranla global pazarda güçlü bir varlık gösteremiyor. Windows Mobile çatısı altında pek çok modelini gördüğümüz firma, Garmin işbirliği ile Garmin-Asus Android akıllı telefonlarını da pazara sunmuştu.

Konsepti ne zaman Windows 8'e sunacakları konusunda birşey söylemenin mümkün olmadığını dile getiren Lin, Windows 8 için oldukça önemli bir konsept olacağının altını çizdi. Lin ayrıca Windows Phone 8 cihazları üretmek için istekli olduklarını da belirtti.

Akıllı telefon konusunda pek başarılı olamayan ve PadFone konsepti ile bu engeli aşmayı isteyen ASUS, telefon ve tablet birleşimi bir ürüne pazarın hazır olmaması nedeniyle beklediği rakamlara ulaşabilmiş değil. Firma hali hazırda Avrupa ve Asya Pasifik bölgesindeki 20 ülkede satış noktasına sahip.

Android işletim sisteminde PadFone konsepti problemsiz çalışırken Windows 8 ekosistemine uyarlamak oldukça zor olabilir. Her ne kadar çekirdek seviyesinde aynı olsa da Windows 8 ve Windows Phone 8 ekosistemleri birbirinden farklı ve telefonu docka yerleştirdiğiniz zaman WP8 sisteminden Windows 8'e geçmek mümkün değil. 

Bu bakımdan WP8 sistemli bir akıllı telefon ve Windows 8 sistemli bir tablet docku mümkün olabilir ancak iki farklı ürün ortaya çıkacağı için hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Kaldı ki PadFone ürünlerinin fiyatı ile hem bir akıllı telefon hem de bir tablet satın alınabileceği eleştirileri sıkça yapılıyor. ASUS'un Windows 8 ekosistemine nasıl bir değişiklik getireceğini ilerleyen zamanlarda görebiliriz. 

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323468604578246833153699650.html?mod=rss_Asia_Technology Yorum Yaz
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cank1981 6 yıl en beğenilen
Zaten DH da WP şunu yapar deseniz dişimi kıracağım.İşiniz Engadget ve The Vergeden ingilizce haberleri türkçeye çevirip altınada WP bunu yapamaz yazmak bırakın allah aşkına ya
Zaten DH da WP şunu yapar deseniz dişimi kıracağım.İşiniz Engadget ve The Vergeden ingilizce haberleri türkçeye çevirip altınada WP bunu yapamaz yazmak bırakın ...
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@CAN@ 6 yıl
Asus bence ürünleriyle yeni konseptler çıkartıyor.Bunu hem bu modelinden hemde Transformer ve Slider modeli tabletlerine dayanarak söylüyorum.Gerçekten tebrik edilecek bir frima.
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tolgatelli 6 yıl
önce imkansız olabilir diyor sonra iştahlanıyor mümkün değil diyor, sen bekle, adamlar Windows phone düşmanı,haberi verirken bile tarafszı olamıyorlar, bu kadar güzel emek veriliyor ne güzel haberleri getiriyorsunuz önümüze ama tarafınızı belli etmeyi bu kadar abartmayın lütfen
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MxFxOx 6 yıl
telefonu tablete monte etmeden kablosuz aktarım varken ayrıca tablet modu için yanımda fazladan ekran taşımak mantıksız
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cank1981 6 yıl en beğenilen
Zaten DH da WP şunu yapar deseniz dişimi kıracağım.İşiniz Engadget ve The Vergeden ingilizce haberleri türkçeye çevirip altınada WP bunu yapamaz yazmak bırakın allah aşkına ya
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SystemApps 6 yıl
şahsen yapılabilirlik konusunda herhangi bir sıkını görmüyorum.ekran çözünürlüğü aynı olduğu sürece tablet olarak window phone kullılabilir.illa windows olacak diye bir şey yok.(windows daha iyi olur orası ayrı)
ama androiddeki fiyatını düşünürsek :) ....
aslında düşünmesek daha iyi olur diyelim :))
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KalemKolik 6 yıl
O fiyatlarla padfone tutmaz Asus efendi. Önce fiyatları düşür padfone fiyatına zaten iyi bir telefon ve tablet alınabiliyor.
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