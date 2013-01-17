ASUS, PadFone konseptini Windows 8 ekosistemine getirmek istiyor





Transformer ve PadFone modelleri ile Android dünyasında önemli bir konsepte imza atan ve sonrasında bazılarını Windows 8 ekosistemine taşıyan Tayvanlı ASUS, Windows Phone 8 için de bazı planları olduğunu açıkladı.





ASUS mobil iletişim bölümü başkan yardımcısı Benson Lin, Microsoft ile mobil işletim sistemi lisanslaması konusunda görüşme halinde olduklarını ve PadFone konseptini Windows 8'e de getirme konusunu firmaya sunduklarını açıkladı.





Geçen yıl popüler Nexus 7 tabletine imza atan ASUS, bununla birlikte Samsung, Apple gibi rakiplerine oranla global pazarda güçlü bir varlık gösteremiyor. Windows Mobile çatısı altında pek çok modelini gördüğümüz firma, Garmin işbirliği ile Garmin-Asus Android akıllı telefonlarını da pazara sunmuştu.





Konsepti ne zaman Windows 8'e sunacakları konusunda birşey söylemenin mümkün olmadığını dile getiren Lin, Windows 8 için oldukça önemli bir konsept olacağının altını çizdi. Lin ayrıca Windows Phone 8 cihazları üretmek için istekli olduklarını da belirtti.





Akıllı telefon konusunda pek başarılı olamayan ve PadFone konsepti ile bu engeli aşmayı isteyen ASUS, telefon ve tablet birleşimi bir ürüne pazarın hazır olmaması nedeniyle beklediği rakamlara ulaşabilmiş değil. Firma hali hazırda Avrupa ve Asya Pasifik bölgesindeki 20 ülkede satış noktasına sahip.





Android işletim sisteminde PadFone konsepti problemsiz çalışırken Windows 8 ekosistemine uyarlamak oldukça zor olabilir. Her ne kadar çekirdek seviyesinde aynı olsa da Windows 8 ve Windows Phone 8 ekosistemleri birbirinden farklı ve telefonu docka yerleştirdiğiniz zaman WP8 sisteminden Windows 8'e geçmek mümkün değil.





Bu bakımdan WP8 sistemli bir akıllı telefon ve Windows 8 sistemli bir tablet docku mümkün olabilir ancak iki farklı ürün ortaya çıkacağı için hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Kaldı ki PadFone ürünlerinin fiyatı ile hem bir akıllı telefon hem de bir tablet satın alınabileceği eleştirileri sıkça yapılıyor. ASUS'un Windows 8 ekosistemine nasıl bir değişiklik getireceğini ilerleyen zamanlarda görebiliriz.

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323468604578246833153699650.html?mod=rss_Asia_Technology