ASUS Transformer Prime ön siparişlere Kuzey Amerika'da başladı

Dünyanın ilk Tegra 3'lü tableti olarak lanse edilen ASUS Transformer Prime için resmi tanıtım sayfası açıldı ve geri sayım başladı. Kesin çıkış tarihi tam olarak bilinmese de Kuzey Amerika kıtası için ön siparişler başladı bile.

ASUS'un ultrabook serisi Zenbook'tan ilham alan Transformer Prime 1.3GHz hızında 4 çekirdekli Tegra 3 işlemci, 8MP arka / 1.2MP ön kamera, 1080p kayıt, 1GB DDR2 RAM, 32GB/64GB depolama seçenekleri ile piyasaya sürülecek.





Android Honeycomb 3.2 sürümü ile gelmesi kesinleşen model daha sonra Ice Cream Sandwich güncellemesini alacak. ABD pazarında klavye docku olmayan model satılırken Avrupa'lı tüketiciler klavye docku ile birlikte almak zorunda.





ABD'de GameStop, Amazon, B&H Photo, Tiger Direct ve Best Buy ön siparişlere başladı. Kanada'da ise Future Shop ve NCIX firmaları ön sipariş alıyor.





Transformer Prime modelinin 32GB versiyonu 500$, 64GB versiyonu 600$ olarak ön siparişe başladı. Avrupa fiyatı ise henüz bilinmiyor ancak 500Avro /600 Avro şeklinde olacağı tahmin ediliyor.