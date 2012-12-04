ASUS, gelecek yıl 12 milyon tablet satışı bekliyor





Hem Android tarafında hem de Windows 8 tarafında iddialı ürünlerle 2012 yılını geride bırakmaya hazırlanan ASUS, gelecek yıl ürün satışlarında önemli artışlar bekliyor.





Dünki küresel satış toplantısında beklentilerini açıklayan firma, 2012 yılında 22 milyon ünite anakart, 19 milyon dizüstü modeli, 3.3 milyon netbook modeli, 6.3 milyon da tablet modeli sevkiyatı beklediklerini açıkladı.





Firmanın gelecek yıl ki beklentileri ise dizüstü pazarında 24 milyon ünite sevkiyatı, tablet pazarında 12 milyon ünite sevkiyatı, anakart pazarında ise bu yıl ile aynı ancak dengeli ünite sevkiyatı.





Güçlü marka imajı ve genişletilmiş perakende kanal ağı ile ASUS, dizüstü ve tablet sevkiyatı bir arada düşünüldüğünde, gelecek yıl dünyanın iki numaralı satıcısı olmayı planlıyor. Bu alanda bir numaralı satıcı ise Apple.





İlk nesil Padfone modelinin satışlarının üretim sıkıntıları nedeniyle beklenen rakamların altında kalmasına rağmen, ASUS, Padfone 2 modelinin gelecek yıl bir milyon sevkiyat gerçekleştirmesini bekliyor.





Pazar analizleri de dizüstü ve tablet pazarındaki güçlü büyüme ile ASUS'un gelecek yıl yüzde 15-20 oranında gelirlerini artıracağını tahmin ediyor.

http://www.digitimes.com/news/a20121203PD221.html