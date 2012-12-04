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ASUS, gelecek yıl 12 milyon tablet satışı bekliyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Hem Android tarafında hem de Windows 8 tarafında iddialı ürünlerle 2012 yılını geride bırakmaya hazırlanan ASUS, gelecek yıl ürün satışlarında önemli artışlar bekliyor.

Dünki küresel satış toplantısında beklentilerini açıklayan firma, 2012 yılında 22 milyon ünite anakart, 19 milyon dizüstü modeli, 3.3 milyon netbook modeli, 6.3 milyon da tablet modeli sevkiyatı beklediklerini açıkladı. 

Firmanın gelecek yıl ki beklentileri ise dizüstü pazarında 24 milyon ünite sevkiyatı, tablet pazarında 12 milyon ünite sevkiyatı, anakart pazarında ise bu yıl ile aynı ancak dengeli ünite sevkiyatı.

Güçlü marka imajı ve genişletilmiş perakende kanal ağı ile ASUS, dizüstü ve tablet sevkiyatı bir arada düşünüldüğünde, gelecek yıl dünyanın iki numaralı satıcısı olmayı planlıyor. Bu alanda bir numaralı satıcı ise Apple.

İlk nesil Padfone modelinin satışlarının üretim sıkıntıları nedeniyle beklenen rakamların altında kalmasına rağmen, ASUS, Padfone 2 modelinin gelecek yıl bir milyon sevkiyat gerçekleştirmesini bekliyor.

Pazar analizleri de dizüstü ve tablet pazarındaki güçlü büyüme ile ASUS'un gelecek yıl yüzde 15-20 oranında gelirlerini artıracağını tahmin ediyor.

http://www.digitimes.com/news/a20121203PD221.html Yorum Yaz
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itachi237 6 yıl
ekran kartlarınıda yazsalardı iyiydi. DC2TOP mollerleri hiçbiryerde bulunmuyor biraz üretimi arttırsalar iyi olur.yada kart ülkemize girse.
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mesona 6 yıl
nexus 7'nin fiyatlandırması ve ülkemize resmi olarak gelmesi konularından sonra bu marka bana itici gelmeye başladı.
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kimi_raikonen 6 yıl
asus dünya sıralamasına ilk sıralarda olmayı sonuna kadar hakediyor
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zeona 6 yıl
asus kalitedir istedigi basariya eminim ulasir.
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Amedra 6 yıl
Telefondaki başarı her ne kadar orta derecede olsa da bilgisayar tasarımda mutlaka Asus'un önde olacağına inanıyorum. Hiç Asus kullanmadım ama uzaktan yakından şimdiden hangi planlar içerisinde olduklarını anlayabiliyorum.

Telefon konusunda bile Padfone ile büyük ilgi topladılar, yakında Padfone 3 çıkartıp bunu da Windows işletim sistemli Tablet-Telefon modellerini bile görebiliriz, belli mi olur?
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