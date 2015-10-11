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ASUS'dan ROG Maximus VIII Impact anakart

3 yıl
3,6b
1
12
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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ASUS'dan ROG Maximus VIII Impact anakart

Oyunculara yönelik ROG donanım ailesini genişletmeye devam eden Asus, hassas hız aşırtma işlemlerine imkan tanıyan mini-ITX formunda ROG Maximus VIII Impact anakartını lanse etti. 

Intel Z170 Express çipset ve LGA 1151 soket tabanlı anakartta bazı bileşenler öne çıkıyor. Bunlardan birisi karta da ismini veren tamamen dijital ve tam boy voltaj regülatörü Impact Power III. Karta dikey olarak entegre edilen Impact Power III ile kullanıcılar akıcı bir güç yönetimi ve dengeli bir hız aşırtma imkanına kavuşuyor. Anakarttaki 5 yönlü optimizasyon özelliği gerçek zamanlı kullanımı takip ederek en iyi işlemci performansı, en iyi enerji tasarrufu, dengeli enerji akışı, fan, ağ ve ses yönetimini dinamik olarak sunmaya çalışıyor. 

Pro Clock teknolojisi ise Skylake işlemciler için geliştirilmiş özel bir taban saat hızı oluşturma mekaniği barındırıyor ve 400MHz'den başlayarak daha da ilerisine hız aşırtma yapabilmenizi sağlıyor. Ayrıca ağır hız aşırtma durumlarında başlangıç zamanları düşürülüyor, titreşimler azaltılıyor ve denge artırılıyor. WiFi AC teknolojisini 2x2 anten dizilimi ile destekleyen anakartta USB 3.1, USB Type-C, NVM Express, U.2 32Gb/s,1 adet PCIe 3.0 x16 gibi bağlantılar bulunurken, fan genişleme kartı ile daha fazla fan entegre edebilmeniz mümkün.

Anakartta ayrıca ES9023P DAC, otomatik olarak kulaklığı algılayarak ses dengelemesi yapan Sonic SenseAmp, 2VRMS kulaklık amplifikatörü ve Nichicon kapasitörler barındıran SupremeFX Impact III ses teknolojisi ile gecikmesiz veri akışını ve kontrolünü sağlayan Intel Gigabit Ethernet ve LANGuard/GameFirst teknolojileri bulunuyor. Kartın fiyatı henüz açıklanmadı. 

http://www.guru3d.com/news-story/asus-releases-rog-announces-rog-maximus-viii-impact.html Yorum Yaz
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WB 3 yıl en beğenilen
**kunu cikarmak boyle birsey demek..
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black_flood 3 yıl
@_Dominic_Toretto_
ITX platforma bu kadar büyük yatırım yapmanın gerekliliğini anlatacak bir açıklama yaparsan seviniriz. ITX sistemde Nasa analizi yapacak halin yoktur herhalde günlük film internet vs 100 dolarlık işlemci ve 60 dolarlık ana kart fazlası ile yetiyor. sanırım İ7 ve İ5 artık çok zayıf işlemciler o yüzden ITX forma kadar düştü zaten İ7 yada İ5 kullanacak kişi ne yapsın bu platformu.
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orhanyor 3 yıl
newegg.com/...

amerikada 248 dolar ustune kdv ve kar falan eklenirse en iyi ihtimalde 330 dolar oda 965tl yapar
anakart cok guzelde fiyati icin ayni seyi soyleyemeyecegim. guzel kart ama alternatifleri var ve fiyatlari cok daha ucuz. amac gaming serisi bir itx almaksa msi z170i gaming pro anakart suanda 740tl civarina bulunabiliyor.


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alemburda34 3 yıl
Adamlar bir yerden sonra anakart yapmıyorlar sanat eseri yapıyorlar. Kartın asıl bölümlerini oturtmuslar adamlar artık internet bağlantı hızı yoksa ses kartı vs bunlarla ilgileniyorlar.
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black_flood 3 yıl
bu ürünü 50 dolara verirseler düşünülebilir 1 ton para dök ondan sonra yok o sığmıyor karta yok değmez boş ürün.
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_Dominic_Toretto_ 3 yıl
Her zamanki gibi saçma yorumlar. Bu anakart ROG serisine ait, fiyatının ucuz olmasını beklemeyin. Ayrıca ITX platformunu kullanıyor, bu sınıfta üst seviyede kaç tane kart var zaten.

Fiyatı pahalı olacak zaten kuşkusuz.
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emre1393 3 yıl
Mini itx de bu kadar oyuncak gereksiz,matx olsa neyse.
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umut_baris 3 yıl
Tam istediğim anakart. Hell yeaaaah!


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Delikli Nane 3 yıl
skaylake desteği varmış yok o varmış bu varmış
bunlada gta5-lol-csgo-dota felan oynayacan i3 sistemlede, quadlada, phenomlada gereksiz la bu kart
bu kadar para verilmez, skylake a para yatırmaya değmez


özet: Ç-Ö-P
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WB 3 yıl en beğenilen
**kunu cikarmak boyle birsey demek..
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