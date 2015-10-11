ASUS'dan ROG Maximus VIII Impact anakart

Oyunculara yönelik ROG donanım ailesini genişletmeye devam eden Asus, hassas hız aşırtma işlemlerine imkan tanıyan mini-ITX formunda ROG Maximus VIII Impact anakartını lanse etti.





Intel Z170 Express çipset ve LGA 1151 soket tabanlı anakartta bazı bileşenler öne çıkıyor. Bunlardan birisi karta da ismini veren tamamen dijital ve tam boy voltaj regülatörü Impact Power III. Karta dikey olarak entegre edilen Impact Power III ile kullanıcılar akıcı bir güç yönetimi ve dengeli bir hız aşırtma imkanına kavuşuyor. Anakarttaki 5 yönlü optimizasyon özelliği gerçek zamanlı kullanımı takip ederek en iyi işlemci performansı, en iyi enerji tasarrufu, dengeli enerji akışı, fan, ağ ve ses yönetimini dinamik olarak sunmaya çalışıyor.





Pro Clock teknolojisi ise Skylake işlemciler için geliştirilmiş özel bir taban saat hızı oluşturma mekaniği barındırıyor ve 400MHz'den başlayarak daha da ilerisine hız aşırtma yapabilmenizi sağlıyor. Ayrıca ağır hız aşırtma durumlarında başlangıç zamanları düşürülüyor, titreşimler azaltılıyor ve denge artırılıyor. WiFi AC teknolojisini 2x2 anten dizilimi ile destekleyen anakartta USB 3.1, USB Type-C, NVM Express, U.2 32Gb/s,1 adet PCIe 3.0 x16 gibi bağlantılar bulunurken, fan genişleme kartı ile daha fazla fan entegre edebilmeniz mümkün.





Anakartta ayrıca ES9023P DAC, otomatik olarak kulaklığı algılayarak ses dengelemesi yapan Sonic SenseAmp, 2VRMS kulaklık amplifikatörü ve Nichicon kapasitörler barındıran SupremeFX Impact III ses teknolojisi ile gecikmesiz veri akışını ve kontrolünü sağlayan Intel Gigabit Ethernet ve LANGuard/GameFirst teknolojileri bulunuyor. Kartın fiyatı henüz açıklanmadı.

http://www.guru3d.com/news-story/asus-releases-rog-announces-rog-maximus-viii-impact.html