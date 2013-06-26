AT&T, Goal Zero ve Pensa ortaklığı ile New York sokaklarına ücretsiz şarj istasyonları kuruluyor









Hali hazırda dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonları, gelecekte ise akıllı saatler ya da gözlük modelleriyle insanların kullandıkları kişisel teknolojik cihazların sayısı artmaya devam ediyor. Şarj konularında çok fazla gelişme gösteremeyen akıllı cihazlar için AT&T, Goal Zero ve Pensa ortaklığı ile New York sokaklarına eklenen ücretsiz şarj istasyonları, güneş enerjisinden yararlanıyor.

Üzerinde yer alan güneş panelleri ile topladığı enerjiyi dahili bataryası içerisine depolayan ve USB, microUSB, Apple 30-pin ya da Lightning gibi bağlantılar üzerinden ücretsiz şarj imkanı sağlayan istasyonlar, New York genelinde 25 farklı mekana konumlandırılacak. Acil şarj ihtiyacı duyan kişiler için oldukça faydalı olduğu belirtilen, daha sonra kablosuz internet özelliğinin eklenebileceği belirtilen ve modern tasarımları ile dikkat çekici görünen şarj istasyonlarının, bulutlu havalarda bile enerji depolayabileceği söyleniyor.

http://www.fastcodesign.com/1672835/nyc-to-install-free-cellphone-charging-stations#7