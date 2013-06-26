AT&T, Goal Zero ve Pensa ortaklığı ile New York sokaklarına ücretsiz şarj istasyonları kuruluyor

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Hali hazırda dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonları, gelecekte ise akıllı saatler ya da gözlük modelleriyle insanların kullandıkları kişisel teknolojik cihazların sayısı artmaya devam ediyor. Şarj konularında çok fazla gelişme gösteremeyen akıllı cihazlar için AT&T, Goal Zero ve Pensa ortaklığı ile New York sokaklarına eklenen ücretsiz şarj istasyonları, güneş enerjisinden yararlanıyor.
Üzerinde yer alan güneş panelleri ile topladığı enerjiyi dahili bataryası içerisine depolayan ve USB, microUSB, Apple 30-pin ya da Lightning gibi bağlantılar üzerinden ücretsiz şarj imkanı sağlayan istasyonlar, New York genelinde 25 farklı mekana konumlandırılacak. Acil şarj ihtiyacı duyan kişiler için oldukça faydalı olduğu belirtilen, daha sonra kablosuz internet özelliğinin eklenebileceği belirtilen ve modern tasarımları ile dikkat çekici görünen şarj istasyonlarının, bulutlu havalarda bile enerji depolayabileceği söyleniyor.
http://www.fastcodesign.com/1672835/nyc-to-install-free-cellphone-charging-stations#7 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benim de dikkatimi çekiyor. Sokaklarda, ortalıkta kullanılacak bir haberinin hemen altına "bizim burada olsa şöyle yaparlar" "şöyle sökerler" "böyle ederler" yazıyorlar. Nasıl bir psikolojidir bu arkadaş. "Devrim arabaları" filmindeki gibi "biz yapamayız" psikolojisi bize öyle bir aşılanmış ki, son hali bu olsa gerek.
Halkımızın bu kadar hırsız olduğunu düşünen kişinin dönüp önce bir kendine bakması gerekli. Hep olumsuzlukları gören kişinin içi bir süre sonra kararır gider. Ne demişler:
"Güzel bakan güzel görür, güzel gören hayatından lezzet alır." Vesselam.
Tamami soyle olacak; guzel bakan guzel gorur, guzel goren guzel dusunur, guzel dusunen hayatindan lezzet alir
meğer bu türkler ne kadar yobaz, hızsız, görgüsüz insanlarmış. Her teknoloji haberinin altında bizim türkler bunu çok güzel çalar demekten mutluluk mu duyuyorsunuz?
Bizde olsa... Neyse öyle bir rezilliği hayal etmeye uğraşmayalım...
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