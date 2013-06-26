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AT&T, Goal Zero ve Pensa ortaklığı ile New York sokaklarına ücretsiz şarj istasyonları kuruluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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AT&T, Goal Zero ve Pensa ortaklığı ile New York sokaklarına ücretsiz şarj istasyonları kuruluyor


Hali hazırda dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonları, gelecekte ise akıllı saatler ya da gözlük modelleriyle insanların kullandıkları kişisel teknolojik cihazların sayısı artmaya devam ediyor. Şarj konularında çok fazla gelişme gösteremeyen akıllı cihazlar için AT&T, Goal Zero ve Pensa ortaklığı ile New York sokaklarına eklenen ücretsiz şarj istasyonları, güneş enerjisinden yararlanıyor.
Üzerinde yer alan güneş panelleri ile topladığı enerjiyi dahili bataryası içerisine depolayan ve USB, microUSB, Apple 30-pin ya da Lightning gibi bağlantılar üzerinden ücretsiz şarj imkanı sağlayan istasyonlar, New York genelinde 25 farklı mekana konumlandırılacak. Acil şarj ihtiyacı duyan kişiler için oldukça faydalı olduğu belirtilen, daha sonra kablosuz internet özelliğinin eklenebileceği belirtilen ve modern tasarımları ile dikkat çekici görünen şarj istasyonlarının, bulutlu havalarda bile enerji depolayabileceği söyleniyor.
 
AT&T, Goal Zero ve Pensa ortaklığı ile New York sokaklarına ücretsiz şarj istasyonları kuruluyor
AT&T, Goal Zero ve Pensa ortaklığı ile New York sokaklarına ücretsiz şarj istasyonları kuruluyor

http://www.fastcodesign.com/1672835/nyc-to-install-free-cellphone-charging-stations#7 Yorum Yaz
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Nightmare70 6 yıl
Bu kadar uğraşacaklarına pil teknolojisini geliştirseler çok daha iyi olur
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Guest-F8946C419 6 yıl en beğenilen
Türkiye'de olsa hemen deynekçiler başına üşüşür. Saati 5 liradan iyi para kazanırlar.
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Virinom 6 yıl
Bizde içindeki adaptöre ulaşıp arkasından paralel çekip kaçak elektrik kullanırlar.
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777_E 6 yıl
regaibyigit.
onsos1100türkiyede cihazı telefonlarla birlikte yerinden söker götürürler
meğer bu türkler ne kadar yobaz, hırsız, görgüsüz insanlarmış. Her teknoloji haberinin altında bizim türkler bunu çok güzel çalar demekten mutluluk mu duyuyorsunuz?

Benim de dikkatimi çekiyor. Sokaklarda, ortalıkta kullanılacak bir haberinin hemen altına "bizim burada olsa şöyle yaparlar" "şöyle sökerler" "böyle ederler" yazıyorlar. Nasıl bir psikolojidir bu arkadaş. "Devrim arabaları" filmindeki gibi "biz yapamayız" psikolojisi bize öyle bir aşılanmış ki, son hali bu olsa gerek.
Halkımızın bu kadar hırsız olduğunu düşünen kişinin dönüp önce bir kendine bakması gerekli. Hep olumsuzlukları gören kişinin içi bir süre sonra kararır gider. Ne demişler:
"Güzel bakan güzel görür, güzel gören hayatından lezzet alır." Vesselam.
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darknesss45 6 yıl 777_E
777_E
regaibyigit.
Orijinalden alıntı: onsos1100türkiyede cihazı telefonlarla birlikte yerinden söker götürürler
meğer bu türkler ne kadar yobaz, hırsız, görgüsüz insanlarmış. Her teknoloji haberinin altında bizim türkler bunu çok güzel çalar demekten mutluluk mu duyuyorsunuz?

Benim de dikkatimi çekiyor. Sokaklarda, ortalıkta kullanılacak bir haberinin hemen altına "bizim burada olsa şöyle yaparlar" "şöyle sökerler" "böyle ederler" yazıyorlar. Nasıl bir psikolojidir bu arkadaş. "Devrim arabaları" filmindeki gibi "biz yapamayız" psikolojisi bize öyle bir aşılanmış ki, son hali bu olsa gerek.
Halkımızın bu kadar hırsız olduğunu düşünen kişinin dönüp önce bir kendine bakması gerekli. Hep olumsuzlukları gören kişinin içi bir süre sonra kararır gider. Ne demişler:
"Güzel bakan güzel görür, güzel gören hayatından lezzet alır." Vesselam.

Tamami soyle olacak; guzel bakan guzel gorur, guzel goren guzel dusunur, guzel dusunen hayatindan lezzet alir
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regaibyigit. 6 yıl
onsos1100
türkiyede cihazı telefonlarla birlikte yerinden söker götürürler

meğer bu türkler ne kadar yobaz, hızsız, görgüsüz insanlarmış. Her teknoloji haberinin altında bizim türkler bunu çok güzel çalar demekten mutluluk mu duyuyorsunuz?
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onsos1100 6 yıl
türkiyede cihazı telefonlarla birlikte yerinden söker götürürler
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Guest-F8946C419 6 yıl
Türkiye'de olsa hemen deynekçiler başına üşüşür. Saati 5 liradan iyi para kazanırlar.
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Firaristt 6 yıl
İyi de %10 şarj etmek için ile 15-20dk beklemek gerekecek. Cihazların normalden daha hızlı şarj olması lazım ki işlevsel olsun. Yoksa çok mecburi durumlar haricinde pek kullanılabilir gibi gelmedi.
Bizde olsa... Neyse öyle bir rezilliği hayal etmeye uğraşmayalım...
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Nightmare70 6 yıl
Bu kadar uğraşacaklarına pil teknolojisini geliştirseler çok daha iyi olur
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seven44 6 yıl
burda olsa paralı olur. parayı sok fişi tak :)
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