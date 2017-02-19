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AT&T uçan baz istasyonu projesini test etmeye başladı

AT&T, bir süredir üzerinde çalıştığı uçan baz istasyonu projesini test etmeye başladı. Bu proje sayesinde kapsama alanı dışında kalan bölgelerin sayısı önemli ölçüde azalabilir.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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AT&T uçan baz istasyonu projesini test etmeye başladı
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Amerika'nın en büyük telekomünikasyon şirketleri arasında yer alan AT&T, cep telefonu kullanıcılarının en sık karşılaştığı sorunlardan birini ortadan kaldırabilecek yenilikçi bir proje üzerinde çalışıyor. AT&T'nin test etmeye başladığı uçan baz istasyonları sayesinde cep telefonlarının çekmediği bölgelerin sayısı önemli ölçüde azaltılabilir.
Drone programını ilk olarak geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtan AT&T, bu dronelar sayesinde kapsama alanını önemli ölçüde genişletmeyi planlıyor. Gönderildikleri bölgede hücresel veri ağı oluşturma kapasitesine sahip olan bu dronelar, özellikle sabit baz istasyonlarının bulunmadığı yerlerde kapsama alanı dışında kalan bölgelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir.
Bir baz istasyonunda bulunan teknolojilerin neredeyse hepsine sahip olan bu dronelar, standart baz istasyonlarının aksine istendiği zaman gerekli yerlere gönderilebilecekleri için telekomünikasyon dünyasında devrim yaratma potansiyeline sahipler.
Bu önemli proje üzerinde aylardır çalışmakta olan AT&T, uçan baz istasyonlarının ilk testini geçtiğimiz günlerde Atlanta'da gerçekleştirdi. AT&T'nin açıklamasına göre ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştiren drone, yaklaşık 104 km²'lik bir alana hücresel veri bağlantısı sunma kapasitesine sahip.
Bir otomobilin üzerine yerleştirilmiş mobil yer istasyonuna bir kablo ile bağlı kalan drone, bu sayede enerji ihtiyacını karşılıyor ve havalandıktan sonra bir daha yer inmesi gerekmiyor.
AT&T, uçan baz istasyonlarını, özellikle yaşanan bir felaketin ardından iletişim kurmanın güç hale geldiği afet bölgelerinde kullanmayı planlıyor. Bunun yanı sıra popüler konserler ve spor etkinlikleri gibi çok sayıda kişiyi bir araya getiren etkinliklerde de bu droneların kullanılabileceği söyleniyor.
http://bgr.com/2017/02/16/att-drone-mobile-cell-tower/ Yorum Yaz
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Xeblion 2 yıl en beğenilen
Yerli ve milli baz istasyonumuzu kıskandılar
1 Yanıt Yanıtla +7
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s. paul jobs 2 yıl SigSauer6
SigSauer6
Xeblion

Yerli ve milli baz istasyonumuzu kıskandılar

HEh... Hoşgeldin.

Heh. beğenmiyorsan kullanma. Boğazın altından tüp geçit yapıp, bir de GSM hizmeti veren kaç ulke var söylesene. Bence bu gelişmelerin daha çok olması lazım, senin gibilere kalsa ülke batmıştı.
SigSauer6XeblionYerli ve milli baz istasyonumuzu kıskandılarHEh... Hoşgeldin.Heh....
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3 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
OverClocK1ng 2 yıl
En kötüsü ise şu:
Ben bu ülkede doğdum, bu ülkede büyüdüm ve ülkem için canımı vermeye hazırım.
Bu ülkede askerlik yaptım ve hayatımın 1.5 yılı gitti.
Bu ülkeye 42 seneye yakındır vergi veriyorum.
Sonra kendi ülkesini bile satan insanlar geliyorlar. Kaçıp benim ülkeme geliyorlar ve
pat diye vatandaş oluyorlar. Sonra bunlar hiç çalışmadan 1100 lira maaş almaya başlıyor.
Askerlik de yapmıyorlar, vergi vermemişlerdi benim gibi 42 senedir.
Benim sınavla girdiğim yere sınavsız giriyorlar.
Benim gibi bu ülkeye canını vermeye hazır olmayı bırak, kendi ülkesi için bile vermemek için
kaçan bu tırsaklar, benden daha üstün hale geliyor.
Türk olmak daha kötü hale geliyor.
"Ben Türk değilim" deyip Suriye'ye gidip oradan Türkiye'ye Suriye'li olarak gelsem daha
iyi şartlara sahip olacağım.
Ülke o kadar batmış ki ve Dolara o kadar ihtiyacımız var ki, Türkiye'de 1 milyon Dolarlık villa alıp 3 sene satmayana Türk vatandaşlığı veriliyor.
O kadar batığız yani...
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DH Misafiri 2 yıl
Burda arba ile birlikte çalarlar
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sis651 2 yıl
Yer istasyonuna kablo ile bağlı ise bu kaç metre yüksekte uçacak ki? Mobil baz istasyonu araçları (CAT) birden fazla anten ve sistem destekleyebildikleri için daha avantajlı göründü bana ama bunun da kullanılacağı yerler olacaktır.
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shadowtr 2 yıl sis651
sis651
Yer istasyonuna kablo ile bağlı ise bu kaç metre yüksekte uçacak ki? Mobil baz istasyonu araçları (CAT) birden fazla anten ve sistem destekleyebildikleri için daha avantajlı göründü bana ama bunun da kullanılacağı yerler olacaktır.

Mobil istasyonlar özel etkinlik ve afet anlarında kullanılır ve zaten yüksek olmazlar (6 mt civarı). Drone ile daha yükseğe çıkılabilir.
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fatihcanery 2 yıl
ortalık yine iki uç tarafın saçma sapanlar insanlarına kalmış,ulan şu ülkede yapılan iyi seye iyi ,kötü olan seylere de kötü diyecek adam mı kalmadı ben mi göremiyorum.birileri bağnazca savunuyor ,birileri de bağnazca düşmanlık yapıyor.Allah sonumuzu hayır etsin,bu vatan millet hepimizin
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Kerim5100 2 yıl
Eyyy AT&T... Sen kimsin
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Xeblion 2 yıl en beğenilen
Yerli ve milli baz istasyonumuzu kıskandılar
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SigSauer6 2 yıl Xeblion
Xeblion

Yerli ve milli baz istasyonumuzu kıskandılar

HEh... Hoşgeldin.
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aozgec 2 yıl
epey akıllıca bir fikir.
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drone, telekomünikasyon ve
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