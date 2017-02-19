AT&T uçan baz istasyonu projesini test etmeye başladı

Amerika'nın en büyük telekomünikasyon şirketleri arasında yer alan AT&T, cep telefonu kullanıcılarının en sık karşılaştığı sorunlardan birini ortadan kaldırabilecek yenilikçi bir proje üzerinde çalışıyor. AT&T'nin test etmeye başladığı uçan baz istasyonları sayesinde cep telefonlarının çekmediği bölgelerin sayısı önemli ölçüde azaltılabilir.

Drone programını ilk olarak geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtan AT&T, bu dronelar sayesinde kapsama alanını önemli ölçüde genişletmeyi planlıyor. Gönderildikleri bölgede hücresel veri ağı oluşturma kapasitesine sahip olan bu dronelar, özellikle sabit baz istasyonlarının bulunmadığı yerlerde kapsama alanı dışında kalan bölgelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir.

Bu önemli proje üzerinde aylardır çalışmakta olan AT&T, uçan baz istasyonlarının ilk testini geçtiğimiz günlerde Atlanta'da gerçekleştirdi. AT&T'nin açıklamasına göre ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştiren drone, yaklaşık 104 km²'lik bir alana hücresel veri bağlantısı sunma kapasitesine sahip.

Bir otomobilin üzerine yerleştirilmiş mobil yer istasyonuna bir kablo ile bağlı kalan drone, bu sayede enerji ihtiyacını karşılıyor ve havalandıktan sonra bir daha yer inmesi gerekmiyor.

http://bgr.com/2017/02/16/att-drone-mobile-cell-tower/

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Bir baz istasyonunda bulunan teknolojilerin neredeyse hepsine sahip olan bu dronelar, standart baz istasyonlarının aksinegönderilebilecekleri için telekomünikasyon dünyasında devrim yaratma potansiyeline sahipler.AT&T, uçan baz istasyonlarını, özellikle yaşanan bir felaketin ardından iletişim kurmanın güç hale geldiği afet bölgelerinde kullanmayı planlıyor. Bunun yanı sıra popüler konserler ve spor etkinlikleri gibi çok sayıda kişiyi bir araya getiren etkinliklerde de bu droneların kullanılabileceği söyleniyor.