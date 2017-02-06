Dünyanın en işlek havalimanında dronelar kullanılacak

Söz konusu havalimanları olduğunda dronelar genellikle tehlike olarak görülse de, ABD'de bir havalimanı, genişletme projesi için bu araçları kullanma kararı aldı. Üstelik bahsi geçen bu havalimanı, yolcu trafiği bakımından dünyanın en işlek havalimanı olan Hartsfield–Jackson Havalimanı, ya da daha çok bilinen adıyla Atlanta Uluslararası Havalimanı.

Drone şirketi 3DR, Autodesk ve mühendislik firması Atkins ile anlaşan Atlanta şehir yönetimi, Atlanta Uluslararası Havalimanı'nın genişletilmesi sırasında dronelar'dan faydalanacak. Havalimanına yeni bir otel eklenmesi için bazı bölümlerin yıkılması ve yeniden inşa edilmesi ile görevlendirilen Atkins firması, yapım aşamasını planlarken dronelar tarafından çekilen görüntülerden ve bu yüksek çözünürlüklü görüntüler ile oluşturulan modellerden faydalanacak.

Normalde dronelar için uçuşa yasak bölge olan Atlanta Havalimanı'nda dronelar'ın kullanılması, 3DR'ın Site Scan teknolojisi sayesinde mümkün hale geldi. 3DR'ın otonom veri toplama teknolojisi sayesinde dronelar uçuşa uygun bölgeleri otomatik olarak belirliyor ve böylece bir yandan havalimanında uçuşlar devam ederken, bir yandan da genişletme işlemleri için dronelar'ın kullanılmasını mümkün hale getiriyor.

Normalde havalimanları gibi uçuşa yasak bölgelerde dronelar'ın kullanımı konusunda son derece katı olan Amerikan Federal Havacılık Kurulu (FAA), Atlanta Uluslararası Havalimanı'ndaki bu ortak çalışmaya izin verdi ancak drone operatörleri ile hava trafik kontrolörlerinin sürekli irtibat halinde kalmasını istedi.

Atlanta Uluslararası Havalimanı'nın genişletilmesinde dronelar'ın kullanılması, Federal Havacılık Kurulu (FAA) başta olmak üzere tüm dünyada hava kontrol kurullarının dronelar'a daha ılımlı yaklaşmasını sağlayabilir.

https://www.engadget.com/2017/02/05/drones-help-expand-worlds-busiest-airport/