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Dünyanın en işlek havalimanında dronelar kullanılacak

Dünyanın en işlek havalimanı olan Atlanta Uluslararası Havalimanı'nın genişletilmesinde dronelar kullanılacak. Dronelar'ın kullanımı için FAA'den izin alınmasını 3DR'ın yeni teknolojisi sağladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Söz konusu havalimanları olduğunda dronelar genellikle tehlike olarak görülse de, ABD'de bir havalimanı, genişletme projesi için bu araçları kullanma kararı aldı. Üstelik bahsi geçen bu havalimanı, yolcu trafiği bakımından dünyanın en işlek havalimanı olan Hartsfield–Jackson Havalimanı, ya da daha çok bilinen adıyla Atlanta Uluslararası Havalimanı.
Drone şirketi 3DR, Autodesk ve mühendislik firması Atkins ile anlaşan Atlanta şehir yönetimi, Atlanta Uluslararası Havalimanı'nın genişletilmesi sırasında dronelar'dan faydalanacak. Havalimanına yeni bir otel eklenmesi için bazı bölümlerin yıkılması ve yeniden inşa edilmesi ile görevlendirilen Atkins firması, yapım aşamasını planlarken dronelar tarafından çekilen görüntülerden ve bu yüksek çözünürlüklü görüntüler ile oluşturulan modellerden faydalanacak.
Normalde dronelar için uçuşa yasak bölge olan Atlanta Havalimanı'nda dronelar'ın kullanılması, 3DR'ın Site Scan teknolojisi sayesinde mümkün hale geldi. 3DR'ın otonom veri toplama teknolojisi sayesinde dronelar uçuşa uygun bölgeleri otomatik olarak belirliyor ve böylece bir yandan havalimanında uçuşlar devam ederken, bir yandan da genişletme işlemleri için dronelar'ın kullanılmasını mümkün hale getiriyor.
Normalde havalimanları gibi uçuşa yasak bölgelerde dronelar'ın kullanımı konusunda son derece katı olan Amerikan Federal Havacılık Kurulu (FAA), Atlanta Uluslararası Havalimanı'ndaki bu ortak çalışmaya izin verdi ancak drone operatörleri ile hava trafik kontrolörlerinin sürekli irtibat halinde kalmasını istedi.
Atlanta Uluslararası Havalimanı'nın genişletilmesinde dronelar'ın kullanılması, Federal Havacılık Kurulu (FAA) başta olmak üzere tüm dünyada hava kontrol kurullarının dronelar'a daha ılımlı yaklaşmasını sağlayabilir.

https://www.engadget.com/2017/02/05/drones-help-expand-worlds-busiest-airport/ Yorum Yaz
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nefendim 2 yıl en beğenilen Barış Manço
Barış Manço
Dronelar birçok alanda kullanılmaya başlandı.

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Captain_Ivy 2 yıl
Hotel bitesiye kadar..
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Grand_Alexander 2 yıl
"Federal Drone olmazsa bu işe izin veremeyiz" -FAA-
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kadirirdem 2 yıl
Bizimkiker de kullansin
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ardaq 2 yıl
ben askerliğimi havalimanında yapmıştım. drone ihbarı gelince komutan kanasını alıp çıkmıştı o aklıma geldi :d he bana kalırsa orada çalışanların kullanmasında zarar yok niye şaşırdınız. yabancılar tabii ki kullanamaz. güvenlik ya da başka şeyler için eğitimli personeller drone ile görev yapabilir.
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Barış Manço 2 yıl
Dronelar birçok alanda kullanılmaya başlandı.
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nefendim 2 yıl Barış Manço
Barış Manço
Dronelar birçok alanda kullanılmaya başlandı.

Türkiye'de röntgen bilimleri alanında uzmanlar
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