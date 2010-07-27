ATi Catalyst 10.7 sürücüsü çıktı

AMD, Temmuz ayı için hazırladığı 10.7 sürüm numaralı yeni Catalyst sürücü paketini kullanıma sundu. WHQL sertifikasına sahip olan ve Radeon HD 2000 serisinden günümüze AMD tarafından pazara sunulan ATi Radeon HD serisi ekran kartlarının tamamına ve entegre grafik çözümlerine destek sunan yeni sürücü paketi önemli güncellemeler içeriyor.

Yapılan açıklamaya göre Catalyst 10.7 sürücüsü hem performans iyileştirmeleri hem de teknolojik güncellemeler içeriyor. ATi'nin çoklu monitör teknolojisi için Eyefinity için yeni pencere ayarları sunan Catalyst 10.7, çoklu ekran kartı teknolojisi Crossfire X için Eyefinity kurulumlarındaki döndürülebilir ekran kurulumlarına da destek sunuyor.

ATi Catalyst 10.7 sürücüsünün en dikkat çekici güncellemelerinden biri de VLC 1.1.1 medya oynatıcısı için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği getiriyor olması. Daha önce Nvidia ile başlayan VLC Player desteği, Catalyst 10.7 ile ATi'ye de başlarken, Radeon HD serisi ekran kartı kullanıcılar, bu uygulamada yüksek tanımlı videolar için GPU hızlandırmasından faydalanabilecekler.

VLC 1.1.1 ile h.264 formatındaki videolar için GPU hızlandırmadan faydalanılırken, bu özelliğin Radeon HD 4000 ve Radeon HD 5000 serisi ekran kartlarıyla kullanılabildiği açıklandı. Performans güncellemelerinde ise özellikle Borderlands odaklı bir geliştirme çalışmasının yapıldığını görüyoruz;

- ATi Radeon HD 5700 ve Radeon HD 5800 serisi için AA ve AF açık durumda, tek ve çoklu kart kurulumları için %3-%5 performans artışı.

- ATi Radeon HD 5970 için AA ve AF açık durumda, tek ve çoklu kart kurulumları için %3-%8 performans artışı.

- ATi Radeon HD 5500 ve 5600 serisi için AA ve AF açık tek kart kurulumlarında %2-%6 performans artışı.

- ATi Radeon HD 4800 serisi için AA ve AF açık durumda, tek ve çoklu kart kurulumları için %2-%10 performans artışı.

ATi Catalyst 10.7 sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu buradan indirebilirsiniz.



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