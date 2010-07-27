ATi Catalyst 10.7 sürücüsü çıktı

AMD, Temmuz ayı için hazırladığı 10.7 sürüm numaralı yeni Catalyst sürücü paketini kullanıma sundu. WHQL sertifikasına sahip olan ve Radeon HD 2000 serisinden günümüze AMD tarafından pazara sunulan ATi Radeon HD serisi ekran kartlarının tamamına ve entegre grafik çözümlerine destek sunan yeni sürücü paketi önemli güncellemeler içeriyor.
Yapılan açıklamaya göre Catalyst 10.7 sürücüsü hem performans iyileştirmeleri hem de teknolojik güncellemeler içeriyor. ATi'nin çoklu monitör teknolojisi için Eyefinity için yeni pencere ayarları sunan Catalyst 10.7, çoklu ekran kartı teknolojisi Crossfire X için Eyefinity kurulumlarındaki döndürülebilir ekran kurulumlarına da destek sunuyor.
ATi Catalyst 10.7 sürücüsünün en dikkat çekici güncellemelerinden biri de VLC 1.1.1 medya oynatıcısı için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği getiriyor olması. Daha önce Nvidia ile başlayan VLC Player desteği, Catalyst 10.7 ile ATi'ye de başlarken, Radeon HD serisi ekran kartı kullanıcılar, bu uygulamada yüksek tanımlı videolar için GPU hızlandırmasından faydalanabilecekler.
VLC 1.1.1 ile h.264 formatındaki videolar için GPU hızlandırmadan faydalanılırken, bu özelliğin Radeon HD 4000 ve Radeon HD 5000 serisi ekran kartlarıyla kullanılabildiği açıklandı. Performans güncellemelerinde ise özellikle Borderlands odaklı bir geliştirme çalışmasının yapıldığını görüyoruz;
- ATi Radeon HD 5700 ve Radeon HD 5800 serisi için AA ve AF açık durumda, tek ve çoklu kart kurulumları için %3-%5 performans artışı.
- ATi Radeon HD 5970 için AA ve AF açık durumda, tek ve çoklu kart kurulumları için %3-%8 performans artışı.
- ATi Radeon HD 5500 ve 5600 serisi için AA ve AF açık tek kart kurulumlarında %2-%6 performans artışı.
- ATi Radeon HD 4800 serisi için AA ve AF açık durumda, tek ve çoklu kart kurulumları için %2-%10 performans artışı.
ATi Catalyst 10.7 sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
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üçbuçuk yıllık olduğu için kaldırılmış olabilir mi ?
Ekran kartımın driverları lazım güncel nasıl yüklerim yardım edermisiniz...
Xp 32 bit kullanıyorum...
ASUS Ati Radeon EAH 4770 Series 512 MB GDDR5
Yüklü sürücülerim : 6.14.10.6936 Ati catalyst 9.4
En yeni sürümünü lazım bana bi site buldum sayenizde....
sites.amd.com/...
Bu sitede bir sürü yükleme var en baştaki 74 mb felan hesini indirip kurmam mı
lazım olurmu yani....yönlendirebilirmisiniz beni..
Sadece en baştakini indirmen lazım. Linki;
a248.e.akamai.net/...
10.7 nin günahını aldım.affet beni ati.gördüğüm kadarıyla dxva daki sorunlar giderilmiş.donanım hızlandırmada level 5.1 kodlu filmlerde görülen karelenme sorunu giderilmiş.fakat büyük bir sorunum var sex filmini dxva kullanarak izlerken eşim beni yakaladı.10.7 yüzünden film cdsi kafamda kırıldı.ah ati ah.
Bilgi için teşekkür ederim, Enable GPU Scaling bende kapalı ama dediğim gibi youtube gibi sitelerden video izlerken saat hızları 400/900'e çıkıyor, başka bilmediğim bir ayarı mı var aceba.
DH Misafiri dikkat et, 10.7 sürücüsü ile porno içerikli filmler erken boşalmaya yol açıyormuş.
Oyun veya program değil. Sex filmlerindeki eksikliği nedeniyle kaldırılan sürücü olarak tarihe geçti bu sürüm
Sistemde 2 adet 1GB HD3870 X2 var(CrossFire)
Bu sürücüyü yükledikten sonra youtube gibi sitelerde video izlerken ekran kartı sıcaklığı 58-60 derece civarına geliyor, eğer bir artısı yoksa bu özelliği iptal edeceğim.
furmarkda bir hata var.10.7 de pek sorun yok.