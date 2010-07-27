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ATi Catalyst 10.7 sürücüsü çıktı

ATi ekran kartları için Catalyst 10.7 sürücüsü çıktı. İşte detaylar...
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,6b
1
124
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Temmuz ayı için hazırladığı 10.7 sürüm numaralı yeni Catalyst sürücü paketini kullanıma sundu. WHQL sertifikasına sahip olan ve Radeon HD 2000 serisinden günümüze AMD tarafından pazara sunulan ATi Radeon HD serisi ekran kartlarının tamamına ve entegre grafik çözümlerine destek sunan yeni sürücü paketi önemli güncellemeler içeriyor.

Yapılan açıklamaya göre Catalyst 10.7 sürücüsü hem performans iyileştirmeleri hem de teknolojik güncellemeler içeriyor. ATi'nin çoklu monitör teknolojisi için Eyefinity için yeni pencere ayarları sunan Catalyst 10.7, çoklu ekran kartı teknolojisi Crossfire X için Eyefinity kurulumlarındaki döndürülebilir ekran kurulumlarına da destek sunuyor.

ATi Catalyst 10.7 sürücüsünün en dikkat çekici güncellemelerinden biri de VLC 1.1.1 medya oynatıcısı için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği getiriyor olması. Daha önce Nvidia ile başlayan VLC Player desteği, Catalyst 10.7 ile ATi'ye de başlarken, Radeon HD serisi ekran kartı kullanıcılar, bu uygulamada yüksek tanımlı videolar için GPU hızlandırmasından faydalanabilecekler.

VLC 1.1.1 ile h.264 formatındaki videolar için GPU hızlandırmadan faydalanılırken, bu özelliğin Radeon HD 4000 ve Radeon HD 5000 serisi ekran kartlarıyla kullanılabildiği açıklandı. Performans güncellemelerinde ise özellikle Borderlands odaklı bir geliştirme çalışmasının yapıldığını görüyoruz;

- ATi Radeon HD 5700 ve Radeon HD 5800 serisi için AA ve AF açık durumda, tek ve çoklu kart kurulumları için %3-%5 performans artışı.
- ATi Radeon HD 5970 için AA ve AF açık durumda, tek ve çoklu kart kurulumları için %3-%8 performans artışı.
- ATi Radeon HD 5500 ve 5600 serisi için AA ve AF açık tek kart kurulumlarında %2-%6 performans artışı.
- ATi Radeon HD 4800 serisi için AA ve AF açık durumda, tek ve çoklu kart kurulumları için %2-%10 performans artışı.

ATi Catalyst 10.7 sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

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EnverPasha 5 yıl
a248.e.akamai.net nedir bileniniz var mı sürekli engellendi diye de bana çıkıyor rahatsız oldum nasıl giderebilirim belli ki virüs bu
1 Yanıt Yanıtla
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mesutismail 5 yıl EnverPasha
EnverPasha

a248.e.akamai.net nedir bileniniz var mı sürekli engellendi diye de bana çıkıyor rahatsız oldum nasıl giderebilirim belli ki virüs bu

üçbuçuk yıllık olduğu için kaldırılmış olabilir mi ?
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korona06 9 yıl
Slm dostlarım
Ekran kartımın driverları lazım güncel nasıl yüklerim yardım edermisiniz...
Xp 32 bit kullanıyorum...
ASUS Ati Radeon EAH 4770 Series 512 MB GDDR5
Yüklü sürücülerim : 6.14.10.6936 Ati catalyst 9.4
En yeni sürümünü lazım bana bi site buldum sayenizde....
sites.amd.com/...
Bu sitede bir sürü yükleme var en baştaki 74 mb felan hesini indirip kurmam mı
lazım olurmu yani....yönlendirebilirmisiniz beni..
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DENIZCISERKAN 9 yıl

korona06

Slm dostlarım

Ekran kartımın driverları lazım güncel nasıl yüklerim yardım edermisiniz...

Xp 32 bit kullanıyorum...

ASUS Ati Radeon EAH 4770 Series 512 MB GDDR5

Yüklü sürücülerim : 6.14.10.6936 Ati catalyst 9.4

En yeni sürümünü lazım bana bi site buldum sayenizde....

sites.amd.com/...

Bu sitede bir sürü yükleme var en baştaki 74 mb felan hesini indirip kurmam mı

lazım olurmu yani....yönlendirebilirmisiniz beni..



Sadece en baştakini indirmen lazım. Linki;
a248.e.akamai.net/...
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DH Misafiri 9 yıl
sorun 10.7 den değilmiş.tekrar 10.7 i yükledim.sex filmleri cam gibi.fakat ekran kartı bu filmlerde çok terliyor yahu.sorun kodektenmiş.10.7 sürücüsü hd filmlerde harika.
10.7 nin günahını aldım.affet beni ati.gördüğüm kadarıyla dxva daki sorunlar giderilmiş.donanım hızlandırmada level 5.1 kodlu filmlerde görülen karelenme sorunu giderilmiş.fakat büyük bir sorunum var sex filmini dxva kullanarak izlerken eşim beni yakaladı.10.7 yüzünden film cdsi kafamda kırıldı.ah ati ah.
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Like a Sir 9 yıl
B:BC2 De sürekli green screen hatası aldım 10.6 ya döndüm...
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GunsNBeer 9 yıl

mhamadko

eger monitorunuz bazi cozunurlukleri destekelmiyorsa, o ozellik cozunurluke ilgili sorunlari hallediyor, diyelim senin monitor 1680x1050 genis ekranli ama sen 1280x1024 le kare yada 4:3 oranla degilde full ekranda oynamak istiyorsun iste GPU scaling le o vb sorunlari halledersin, youtube izleme sorunuyla ilgisi varmi bilmiyroum

Bilgi için teşekkür ederim, Enable GPU Scaling bende kapalı ama dediğim gibi youtube gibi sitelerden video izlerken saat hızları 400/900'e çıkıyor, başka bilmediğim bir ayarı mı var aceba.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




DH Misafiri dikkat et, 10.7 sürücüsü ile porno içerikli filmler erken boşalmaya yol açıyormuş.
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DH Misafiri 9 yıl
sex filmlerinde parazit oluşturduğu için 10.7 yi kaldırıp 10.3 e geri döndüm.
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Humboldt 9 yıl
DH Misafiri

sex filmlerinde parazit oluşturduğu için 10.7 yi kaldırıp 10.3 e geri döndüm.





Oyun veya program değil. Sex filmlerindeki eksikliği nedeniyle kaldırılan sürücü olarak tarihe geçti bu sürüm

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TuVNeRa 9 yıl
BF2 oynamaya çalıştığımda sürekli mavi ekran hatası verdiği için 10.7 yi kaldırıp 10.6 ya geri döndüm
Sistemde 2 adet 1GB HD3870 X2 var(CrossFire)
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DH Misafiri 9 yıl
bende 4870 x2 var sc2 yi 1920x1080 ultrada rahat rahat oynuyordum sonra oyun driver güncelleme için uyarı verdi güncelledim şimdi oyunda sürekli donmalar oluyor hatta aradaki videolar bile kesik kesik çalışıyor
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GunsNBeer 9 yıl
Enable GPU Scaling özelliğinin bize ne gibi getirileri var?

Bu sürücüyü yükledikten sonra youtube gibi sitelerde video izlerken ekran kartı sıcaklığı 58-60 derece civarına geliyor, eğer bir artısı yoksa bu özelliği iptal edeceğim.
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makovad 9 yıl
arkadaşlar bu yeni sürümü yüklerken ati ile alakali bütün drivrleri programları kaldıracakmıyız....daha iyi çalışması için....
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oem 9 yıl
10.4'ten sonra tüm driverları yükledim ve o/c yapınca malesef hepsi 400/900 olarak çalıştırıyor masaüstünde.Bunun için HOTFIX varmı?Varsa da deneyen oldu mu?
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DH Misafiri 9 yıl
furmarkda aa açılmaz çünkü 10.7 ile uyumlu yazaılmamış.furmakı çalıştırınca bende ekran kesik kesik duraksuyor.
furmarkda bir hata var.10.7 de pek sorun yok.
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car_26 9 yıl
bu zamana kadar açılan dalga 10.7 de açılmıyosa driverdadır sorun
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kalora 9 yıl
Arkadaşlar his 5830 var windovs 7 kullanıyorum bu güncelleme ile ekstıra birşey katıyormu yoksa yüklemeye gerek yokmu önerileriniz bekliyorum
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bu 10.7 yi sapphire hd 5850 ye kurabilirmiyim.. sormamın nedeni henüz kendi sitesinde çıkmamış olması .. yani herangi bir sorun yaratırmı sizce ?
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Cannibal Butcher 9 yıl
Kendi sitesinde çıktı kur arkadaşım bişey olmaz
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