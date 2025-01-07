Nvidia GeForce RTX 5070 Ti ve RTX 5070 tanıtıldı: RTX 4090 seviyesinde performans

- GeForce RTX 5070 Ti ve RTX 5070 neler sunuyor?
- GeForce RTX 5070 Ti ve RTX 5070 fiyatı ve çıkış tarihi
- Yorumlar
GeForce RTX 5070 Ti ve RTX 5070 neler sunuyor?
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 8960 CUDA çekirdeği ile donatılmış, GB203 GPU’nun optimize edilmiş bir versiyonunu kullanıyor. Bellek tarafında, RTX 4070 Ti SUPER modelindeki 16 GB VRAM kapasitesi korunurken, bu kez yeni nesil GDDR7 bellek yongaları ile destekleniyor. Bu sayede, 4070 Ti’ye kıyasla bant genişliğinde yüzde 78’lik bir artışla 896 GB/s’ye ulaşıyor. Teknik özelliklere göre RTX 5070 Ti, 2.45 GHz’lik bir artırılmış saat hızıyla çalışıyor.
Kart, 250W toplam güç tüketimiyle RTX 4070 SUPER’e kıyasla yüzde 14 daha fazla enerji gerektiriyor. Performans bakımından, RTX 5070’in RTX 4090’dan bile daha hızlı olduğunu belirtiyor Nvidia. Hem RTX 5070 Ti hem de RTX 5070 modelleri, 1440p çözünürlükte kendilerini konumlandırıyor.
GeForce RTX 5070 Ti ve RTX 5070 fiyatı ve çıkış tarihi
GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 serideki en hızlı GPU'lar olarak 30 Ocak'ta piyasaya çıkış yapacak. GeForce RTX 5070 Ti ve RTX 5070 ise Şubat ayında satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.