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    Nvidia GeForce RTX 5070 Ti ve RTX 5070 tanıtıldı: RTX 4090 seviyesinde performans

    Nvidia, Blackwell tabanlı RTX 5000 serisini CES 2025’te tanıttı. Serinin daha ulaşılabilir modelleri olan GeForce RTX 5070 Ti ve RTX 5070 fiyatı ve özellikleri açıklandı.
    GeForce RTX 5070 Tam Boyutta Gör
    Nvidia, CES 2025 kapsamında gerçekleştirdiği sunum ile merakla beklenen Blackwell tabanlı RTX 5000 serisini tanıttı. Serinin amiral gemileri GeForce RTX 5090 ve  RTX 5080 seleflerine göre iki kat performans artışıyla gelirken yeni ailenin ana akıma hitap eden üyelerinden olan GeForce RTX 5070 Ti ve RTX 5070’de de benzer performans artışları yer alıyor.

    GeForce RTX 5070 Ti ve RTX 5070 neler sunuyor?

    Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 8960 CUDA çekirdeği ile donatılmış, GB203 GPU’nun optimize edilmiş bir versiyonunu kullanıyor. Bellek tarafında, RTX 4070 Ti SUPER modelindeki 16 GB VRAM kapasitesi korunurken, bu kez yeni nesil GDDR7 bellek yongaları ile destekleniyor. Bu sayede, 4070 Ti’ye kıyasla bant genişliğinde yüzde 78’lik bir artışla 896 GB/s’ye ulaşıyor. Teknik özelliklere göre RTX 5070 Ti, 2.45 GHz’lik bir artırılmış saat hızıyla çalışıyor.

    Nvidia RTX 5070 Ti ve 5070 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Performans açısından, RTX 5070 Ti, RTX 4070 Ti’nin iki katı performans sunuyor. Buradaki performansa DLSS4'ün de eklendiğini belirtmek gerekiyor.
    Nvidia RTX 5070 Ti ve 5070 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Nvidia GeForce RTX 5070 modeli, GB205 GPU’yu temel alıyor ve PG147 referans PCB üzerinde çalışıyor. GPU tarafında 6144 CUDA çekirdeği, bellek tarafında ise 192-bit veri yolu ile 12 GB GDDR7 bellek yer alıyor. Bu yapı, mevcut RTX 4070 modelindeki 12 GB bellek kapasitesine benzer olsa da, 28 Gbps bellek hızları sayesinde 672 GB/s toplam bant genişliği sunarak yüzde 33’lük bir artış sağlıyor.

    Kart, 250W toplam güç tüketimiyle RTX 4070 SUPER’e kıyasla yüzde 14 daha fazla enerji gerektiriyor. Performans bakımından, RTX 5070’in RTX 4090’dan bile daha hızlı olduğunu belirtiyor Nvidia. Hem RTX 5070 Ti hem de RTX 5070 modelleri, 1440p çözünürlükte kendilerini konumlandırıyor.

    GeForce RTX 5070 Ti ve RTX 5070 fiyatı ve çıkış tarihi

    Nvidia RTX 5070 Ti ve 5070 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, GeForce RTX 5070 Ti fiyatını 749 dolar olarak açıkladı. GeForce RTX 5070 fiyatı ise 549 dolar olarak belirlendi.

    GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 serideki en hızlı GPU'lar olarak 30 Ocak'ta piyasaya çıkış yapacak. GeForce RTX 5070 Ti ve RTX 5070 ise Şubat ayında satışa sunulacak.

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    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

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    Selamahali 25 dakika önce

    Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.

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