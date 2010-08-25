ATi Catalyst 10.8 sürücüsü çıktı

AMD yaptığı yeni bir açıklamayla ekran kartları için hazırladığı Catalyst 10.8 WHQL sürücüsünü kullanıma sundu. Ağustos ayı için hazırlanan yeni sürücü paketi ATi Radeon HD 2000 serisinden DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5000 serisine kadar güncel tüm ekran kartlarını, Radeon HD 3000 ve HD 4000 serisi entegre grafik işlemcilerini ve mobil grafik yongalarını desteklemekte. Çok sayıda yeni özellik ve performans güncellemelerine sahip olan Catalyst 10.8 sürücüsünün detayları şu şekilde;

Yeni Özellikler;

OpenGL ES 2.0 desteği

- ATI Catalyst 10.8 sürücüsü OpenGL ES 2.0 spesifikasyonu için tam destek sunuyor.

- Uyumlu internet tarayıcılarında OpenGL ES 2.0 ile 3D hızlandırma desteği.

- Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 üzerinde destek.

Video Kalitesi için baz ayar seçenekleri

- ATi Catalyst sürücüsü için standart video kalite ayar seçeneği, en iyi görsel deneyimi sunacak şekilde geliştirildi. Kullanıcılar yeni eklenen kontrol kutusu ile farklı seçenekleri de tercih edebilecek.

Dört GPU'lu Crossfire X Kurulumları için Eyefinity teknolojisinde performans iyileştirmesi

- Quad ATI CrossFireX konfigürasyonu altında Eyefinity teknolojisini kullanankar için ciddi performans iyileştirmesi.

StarCraft II için Anti Aliasing desteği

Performans İyileştirmeleri;

Far Cry 2

- ATI Radeon HD 5800 Serinde tek ve çoklu GPU kurulumları için %2-6 performans artışı.

- ATI Radeon HD 5700 Serisinde tek ve çoklu GPU kurulumları için %2-4 performans artışı.

- ATI Radeon HD 4800 Serisinde tek ve çoklu GPU kurulumları için %3-8 performans artışı.

Left 4 Dead 2

- ATi Radeon HD 5700 ve HD 5800 serisi ekran kartlarının Crossfire kurulumları için %3-5 performans artışı.

Stormrise

- ATi Radeon HD 5500 ve HD 5600 serisi ekran kartlarında %5-10 performans artışı.

ATi Catalyst 10.8 WHQL sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu buradan indirebilirsiniz.