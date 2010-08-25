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ATi Catalyst 10.8 sürücüsü çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,1b
1
131
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yaptığı yeni bir açıklamayla ekran kartları için hazırladığı Catalyst 10.8 WHQL sürücüsünü kullanıma sundu. Ağustos ayı için hazırlanan yeni sürücü paketi ATi Radeon HD 2000 serisinden DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5000 serisine kadar güncel tüm ekran kartlarını, Radeon HD 3000 ve HD 4000 serisi entegre grafik işlemcilerini ve mobil grafik yongalarını desteklemekte. Çok sayıda yeni özellik ve performans güncellemelerine sahip olan Catalyst 10.8 sürücüsünün detayları şu şekilde;

Yeni Özellikler;

 OpenGL ES 2.0 desteği

 - ATI Catalyst 10.8 sürücüsü OpenGL ES 2.0 spesifikasyonu için tam destek sunuyor.

 - Uyumlu internet tarayıcılarında OpenGL ES 2.0 ile 3D hızlandırma desteği.

 - Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 üzerinde destek.

 Video Kalitesi için baz ayar seçenekleri

 - ATi Catalyst sürücüsü için standart video kalite ayar seçeneği, en iyi görsel deneyimi sunacak şekilde geliştirildi. Kullanıcılar yeni eklenen kontrol kutusu ile farklı seçenekleri de tercih edebilecek.

Dört GPU'lu Crossfire X Kurulumları için Eyefinity teknolojisinde performans iyileştirmesi

 -  Quad ATI CrossFireX konfigürasyonu altında Eyefinity teknolojisini kullanankar için ciddi performans iyileştirmesi.

StarCraft II için Anti Aliasing desteği

Performans İyileştirmeleri;

 Far Cry 2

 -  ATI Radeon HD 5800 Serinde tek ve çoklu GPU kurulumları için %2-6 performans artışı.

 -  ATI Radeon HD 5700 Serisinde tek ve çoklu GPU kurulumları için %2-4 performans artışı.

 -  ATI Radeon HD 4800 Serisinde tek ve çoklu GPU kurulumları için %3-8 performans artışı.

 Left 4 Dead 2

 - ATi Radeon HD 5700 ve HD 5800 serisi ekran kartlarının Crossfire kurulumları için %3-5 performans artışı.

 Stormrise

 - ATi Radeon HD 5500 ve HD 5600 serisi ekran kartlarında %5-10 performans artışı.

ATi Catalyst 10.8 WHQL sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu buradan indirebilirsiniz.


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DH Misafiri 8 yıl
Arakdaşlar Yüklerken Paket Yükleme Hatası Alıyorum Neden 2400 pro ekran kartık sap gibi Kaldım Ortada diger sürücüyüde sildik :( :@
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turbocat1 8 yıl
yeni konu açsaydınızya ........ hortlamış konu ;
crc hatası alıyorsunuz ;ati amd sitesinden 11.8 sürücüsü yükleyiniz .... kartınız pciex ise pciex 2xxx
agp ise agp sürücüsü ;

işte burdan ;

support.amd.com/...

işletim sisteminizi doğru seçin ve sürücüyü ona göre indiriniz.......
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar ben windows 7 intel pentium kullanıyom onu nasıl intel pentium dual core i5 yapabilirim acaba ram alıncamı olur lütfen yardım edin
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CrySystem 9 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar ben windows 7 intel pentium kullanıyom onu nasıl intel pentium dual core i5 yapabilirim acaba ram alıncamı olur lütfen yardım edin



Bir uzamana sormak lazım ...


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El Mukteda 9 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar ben windows 7 intel pentium kullanıyom onu nasıl intel pentium dual core i5 yapabilirim acaba ram alıncamı olur lütfen yardım edin




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DH Misafiri 9 yıl
yaa arkadaslar ben hala kurabılmıs degılım 10.8 i.sıstem win7 ultımate 64 bit. hd4650 ekran kartım.dirt-2 deki anamenu kasması yüzünden guncellestırme yapmak ıstemıstım bi yardım lütfen
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El Mukteda 9 yıl

DH Misafiri

yaa arkadaslar ben hala kurabılmıs degılım 10.8 i.sıstem win7 ultımate 64 bit. hd4650 ekran kartım.dirt-2 deki anamenu kasması yüzünden guncellestırme yapmak ıstemıstım bi yardım lütfen

10.9 çıktı zaten hocam, probleminiz nedir?
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erdemdu 9 yıl
diger sorumda overlock yapmayacam ekran kartının sürücüsü hariç sürücü yüklememe gerek var mı performans artar mı?
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erdemdu 9 yıl
beyler ekran kartı aldım bu haziran radeon hd4870 ekran karı sorun yarattı ve bana ellerinde olmadıgından radeon 5770 gonderdiler bu daha mı ii veya kötü yardımlarınızı bekliorum 1 ay degiştirme sürem var?
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El Mukteda 9 yıl

erdemdu

beyler ekran kartı aldım bu haziran radeon hd4870 ekran karı sorun yarattı ve bana ellerinde olmadıgından radeon 5770 gonderdiler bu daha mı ii veya kötü yardımlarınızı bekliorum 1 ay degiştirme sürem var?

sistemin nedir? üste para ekleyebilirmisin?
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the enemy 9 yıl
10.8'i kaldırıp eski sücürümü yükledim ve fps düşme sorunum sona erdi
dirt2 de high'da dahi kasmalar yaşanırken artık ultra'da bile 60 fps'ye sabitlenmiş durumda(vsync).
benim kartın bünyesimi kaldırmadı nedir bilmem ama 10.8 benim makineye pek yaramadı
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neyseneya 9 yıl
scaling options sorunu yaşayan var mı? makına her başladıgında görüntü yanlardan kesik. hdmı 1980x1080 açılmıyor, ayar tutmuyor. 10.7 yükleyince bir sorun yok. bunu nasıl düzeltiriz? :S
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tayguncifci 9 yıl

neyseneya

scaling options sorunu yaşayan var mı? makına her başladıgında görüntü yanlardan kesik. hdmı 1980x1080 açılmıyor, ayar tutmuyor. 10.7 yükleyince bir sorun yok. bunu nasıl düzeltiriz? :S



Aynı sorun bendede var ve çözemiyorum. bilgisayarı yeniden başlattığımda ekran kenarları çıkıyo. catalyst control center'ı açar açmaz düzeliyo.
10.7'de böyle bir sorun olmamıştı. bu sorunla ilgili çözüm bulan varmı acaba.....?
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selmes 9 yıl
Forumdaki arkadaşların yorumlarından, korka korka yükledim 10.8 sürücüsünü.Fakat 4850 ile herhangi bir sorun oluşmadı.Hatta dirt 2 de test ettim frame düşüşü yok starcraft 2 de de aa açılabiliyor.
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kudretx 9 yıl
dirt 2 dx 11 degilmi 4850 ile nasil oynadiniz?
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EAedp 9 yıl
Driver değilde CCC hata veriyor ve açılmıyor . CLI.importent diye bir hata eski sürüm ccc leri yüklüyorum oda olmamaya başladı. win7 işletim sistemi çözüm bulan varmı?
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the enemy 9 yıl

5 dk önce dirt 2 oynuyordum akıcı bir şekilde şimdi sudan geçerken ve toz çıktığında bir hayli fps düşüşü oluyor


ana crysis'e baktım o da kasmaya başlamış
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sadtneverdie 9 yıl
sanki makinenin açılışı yavaşladı :S başkasında böyle bir durum var mı?
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El Mukteda 9 yıl

sadtneverdie

sanki makinenin açılışı yavaşladı :S başkasında böyle bir durum var mı?

ben yükledim yeniden başlatınca biostaki hdd sıralaması kendiliğinden değişti.
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