ATi Radeon HD 5970 yıl sona ermeden koltuğunu teslim edecek

AMD yıl sona ermeden ürün gamındaki en yüksek performanslı ekran kartı olan ATi Radeon HD 5970'i yeni bir model ile güncelleyebilir. Southern Islands kod adını taşıyan ikinci nesil DirectX 11 kartlarını, orta segmente yönelik çözümlerle birlikte Ekim ayında lanse etmesi beklenen AMD, yıl sona ermeden çift grafik işlemcili yeni modelini de pazara sunabilir. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Cypress GPU'sunun yerini alması beklenen yeni grafik yongasının çiftine sahip olacak ekran kartının, performans anlamında çıtayı yukarı çekmesi beklenirken, radikal performans farkları yaratmayacağı söyleniyor.

2011 için planlanan ve tasarım çalışmaları üç yıla yakın bir süredir devam eden yeni nesil grafik işlemci mimarisinden bazı izler taşıması da beklenen yeni modelin yeni bir HDMI ara birimine, yeni bir video işlem motoruna (UVD 3.0) ve kurulum maliyetleri daha da aşağı çekilen güncellenmiş Eyefinity teknolojilerine sahip olacağı belirtiliyor. ATi Radeon HD 5970'te olduğu gibi Kasım ayı içerisinde veya Aralık başında lanse edilmesi beklenen yeni "X2" modelinin detayları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.