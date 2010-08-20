ATi Radeon HD 5970 yıl sona ermeden koltuğunu teslim edecek

AMD yıl sona ermeden ürün gamındaki en yüksek performanslı ekran kartı olan ATi Radeon HD 5970'i yeni bir model ile güncelleyebilir. Southern Islands kod adını taşıyan ikinci nesil DirectX 11 kartlarını, orta segmente yönelik çözümlerle birlikte Ekim ayında lanse etmesi beklenen AMD, yıl sona ermeden çift grafik işlemcili yeni modelini de pazara sunabilir. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Cypress GPU'sunun yerini alması beklenen yeni grafik yongasının çiftine sahip olacak ekran kartının, performans anlamında çıtayı yukarı çekmesi beklenirken, radikal performans farkları yaratmayacağı söyleniyor.
2011 için planlanan ve tasarım çalışmaları üç yıla yakın bir süredir devam eden yeni nesil grafik işlemci mimarisinden bazı izler taşıması da beklenen yeni modelin yeni bir HDMI ara birimine, yeni bir video işlem motoruna (UVD 3.0) ve kurulum maliyetleri daha da aşağı çekilen güncellenmiş Eyefinity teknolojilerine sahip olacağı belirtiliyor. ATi Radeon HD 5970'te olduğu gibi Kasım ayı içerisinde veya Aralık başında lanse edilmesi beklenen yeni "X2" modelinin detayları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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DOLAR'IN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUM BAYRAM SONRASINA KADAR BEKLİCEM ve ALACAM BU SİSTEMİ....
Bİ YORUMLARSAN SEVİNİRİM....
(EKSİLERİ VE ARTILARI VE ANAKART EKRANKARTI İŞLEMCİ RAM UYUMU OVERLOCK VS HAKKINDA...)
"""ARÇELİK HD READY 82 EKRAN LCD TV"""" Yİ MONİTÖR OLARAK KULLANACAĞIM (HDMI GİRİŞLERİ İLE)
HEPSİBURADA.COM FİYATLARI
(24.08.2010)
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HDMI KABLO: Akasa Altın Kaplama 1.5m 1080p HDMI - HDMI Kablo AK-CBHD02-15V1 - 9,98 TL
HDD: Samsung 500GB 7200RPM 16MB SATA2 Sabit Disk - 75,81 TL
DVD YAZICI: LG GH22NS30/40/50 22X Sata Kutusuz Dvd Yazıcı Siyah - 26,48 TL
İŞLEMCİ: AMD Phenom II X4 955 3.2GHz (soket 938) AM3 Black Edition Kutulu İşlemci HDZ955FBGIBOX - 263,24 TL
RAM: Kingston 4GB (2GBx2) 1600MHz DDR3 Hyperx Ram KHX1600C9D3K2/4G - 184,47 TL
ANAKART: Asus M4A785TD-V Evo AMD 785G 5200 Ht 4xDDR3 1800(OC) Soket AM3 - 164,47 TL
KASA: Aerocool Vx-e Pro 600W Türbin Fanlı Super Mid-Tower Kasa (AE-VXE-PRO600) - 231,85 TL
EKRAN KARTI: HIS Ati HD 5850 iCooler V 1GB 256Bit GDDR5 (DirectX 11) Native HDMI/Dual DL-DVI/DP PCI-E 2.0 Ekran Kartı 01-HIS-016-01250 - 441,12 TL
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______________Ara Toplam : 1.397,42 TL
____________________KDV : 251,55 TL
KDV DAHİL TOPLAM FİYAT : 1.648,97 TL
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