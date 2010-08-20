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ATi Radeon HD 5970 yıl sona ermeden koltuğunu teslim edecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
28,9b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yıl sona ermeden ürün gamındaki en yüksek performanslı ekran kartı olan ATi Radeon HD 5970'i yeni bir model ile güncelleyebilir. Southern Islands kod adını taşıyan ikinci nesil DirectX 11 kartlarını, orta segmente yönelik çözümlerle birlikte Ekim ayında lanse etmesi beklenen AMD, yıl sona ermeden çift grafik işlemcili yeni modelini de pazara sunabilir. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Cypress GPU'sunun yerini alması beklenen yeni grafik yongasının çiftine sahip olacak ekran kartının, performans anlamında çıtayı yukarı çekmesi beklenirken, radikal performans farkları yaratmayacağı söyleniyor.

2011 için planlanan ve tasarım çalışmaları üç yıla yakın bir süredir devam eden yeni nesil grafik işlemci mimarisinden bazı izler taşıması da beklenen yeni modelin yeni bir HDMI ara birimine, yeni bir video işlem motoruna (UVD 3.0) ve kurulum maliyetleri daha da aşağı çekilen güncellenmiş Eyefinity teknolojilerine sahip olacağı belirtiliyor. ATi Radeon HD 5970'te olduğu gibi Kasım ayı içerisinde veya Aralık başında lanse edilmesi beklenen yeni "X2" modelinin detayları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Ben SON OLARAK BUNU ALMAYA KARAR VERDİM...
DOLAR'IN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUM BAYRAM SONRASINA KADAR BEKLİCEM ve ALACAM BU SİSTEMİ....
Bİ YORUMLARSAN SEVİNİRİM....
(EKSİLERİ VE ARTILARI VE ANAKART EKRANKARTI İŞLEMCİ RAM UYUMU OVERLOCK VS HAKKINDA...)
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(24.08.2010)
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YORUMLARINIZI BEKLİYORUM...
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diplomat61 isimli üye çevrimiçidir (Online) diplomat61 isimli üyenin yazdığı bu mesajı değerlendirin. Konuyu Düzenle/Sil
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M@U 9 yıl
Çok iddialı bir laf olmuş. Gpu'yu büyütmeden tek gpu ile geçmesi zor. Çift gpu ile yapacak olursa, yeni seri kartların güç tüketimi benzer olacak demektir. Bu da performans anlamında fazla beklentiye girilmemesi gerektiğini gösterir. Görelim bakalım.
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Master_Evil 9 yıl
5890 ve 5890x2
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muvaZaa xD 9 yıl
6000 serisinden olabilir mi ki 6970 falan
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