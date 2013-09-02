Acer, Asperi E1 serisi dizüstü bilgisayar modellerine dokunmatik ekran seçeneği ekledi

Duyurduğu yeni dizüstü, hepsi bir arada, tablet bilgisayar ve ekran moddelleri ile teknoloji dünyasına damgasını vuran Acer, ayrıca Asperi E1 serisi dizüstü bilgisayarlarına dokunmatik ekran seçeneği ekledi.

15.6-inç ve 14-inç olmak üzere iki farklı ekran boyut seçeneğiyle hazırlanan Acer Aspire E1 serisi dizüstü bilgisayar modelleri, içlerinde teknik olarak Intel'in dördüncü jenerasyon Haswell ya da AMD A serisi işlemciler ve NVIDIA GT720M, GT740M, AMD Radeon HD 8000M grafik birimleri ile üst seviye performans ortaya koyabiliyorlar. Eklenen 10 parmak destekli çoklıu dokunmatik ekran seçeneği ile farklı bir deneyim vaat eden modeller, eski jenerasyona göre daha ince gövde yapısına ve 6 farklı renk seçeneğine sahipler.

Acer tarafından tanıtılan yeni jenerasyon Acer Aspire E1 dizüstü bilgisayar ailesi, 399 Euro'dan başlayan fiyat etiketiyle Ekim ayı içerisinde satışa çıkıyor.





http://www.guru3d.com/news_story/acer_upgrades_the_aspire_r7_and_aspire_e1_notebooks.html