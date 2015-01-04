Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, CES 2015'de tanıtacağı iki yeni oyuncu monitörünü duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
897
1
7
Monitör
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Acer, salı günü Las Vegas'da başlayacak olan Tüketici Elektroniği Fuarı(CES)'ında tanıtacağı oyuncuları hedef alan 2 yeni monitörünü duyurdu. İki monitörün de ilk dikkat çeken özelliği Nvidia'nın monitör ile grafik işlemcisinin uyumlu çalışmasını sağlayan Nvidia G-SYNC teknolojisine destek verecek olması.

Acer, CES 2015'de tanıtacağı iki yeni oyuncu monitörünü duyurdu
 Acer XB270HU

XB270HU modeli ilk G-SYNC özelliği sunan IPS monitör olma özelliğini taşıyor. 27" IPS ekran paneline sahip model 2K olarak tabir edilen 2560x1440 piksellik görüntü sunabiliyor. Yenileme hızı 144 Hz olan monitör 178 derecelik geniş görüş açısına imkan sağlıyor. Şirket monitörün standart kalitenin üzerinde renk doğruluğu sunabildiğini iddia ediyor. Yükseliği ve açısı ayarlanabilir stand ile gelen monitör Mart ayında raflardaki yerini alacak.

 
Acer, CES 2015'de tanıtacağı iki yeni oyuncu monitörünü duyurdu
 Acer XG270HU
Duyurulan diğer monitör modeli XG270HU ise neredeyse çerçevesiz tasarımıyla dikkat çekiyor. Monitörün kenarlarında ve üst kısmındaki çerçeveler oldukça azaltılmış, alt kısımda ise kullanıcıya özelleştirme seçeneği sunan tuşlar ve logonun bulunduğu çerçeve diğerlerine göre daha kalın durumda. Diğer model gibi 27" panele sahip bu monitörde IPS yerine TN panel teknolojisi kullanılmış.Sunduğu 2560x1440 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı ile de diğer monitör ile benzerlikler gösteriyor. Acer bu modelin HDMI 2.0, DVI ve DisplayPort 1.2 bağlantı teknolojilerini barındıracağını ve tepki süresinin 1 ms olduğunu açıkladı.

XG modeli de diğer model gibi Mart ayında tüketici ile buluşacak. Her iki monitör için de henüz bir fiyat bilgisi açıklanmış değil.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MxFxOx 4 yıl
g-syn'teki titreme sorunu haloldu mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeistSuat 4 yıl
vg248qe satıyorum o zaman çıktığında. Asusun rog gibi fiyatı olmazsa tabi kide.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 4 yıl
Ips model tn panelin perfomansini verirse yurt disinda daha cok satacagi kesin..ama kazikci nvidia vergii hukumet doymak bilmeyen distribitorler sayesinde ikiside ulkemizde pc fiyatlarina satilir ve uzaktan bakmakla yetiniriz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 4 yıl
Bu monitor sanirim dunya da bir ilk.Cunku IPS olarak 2K , 120hz ve 144Hz monitor bugune kadar hic duyurulmamisti.Hatta bu standartlarda FHD monitor bile yokken Acer in boyle bir monitor uretmesi tek kelimeyle muhtesem.Sanirim AH-IPS panel kullanmislardir , cunku oyunlar icin en iyisi ve en uygunu kesinlikle AH-IPS dir.Ben buna gercek oyuncu monitoru derim.En sonunda cop TN panellerden kurtulduk.Buyuk ihtimal 2016 ve sonrasinda 4k ve 5k 144Hz IPS panellerde uretilecektir.Ama bu kesinlikle oyuncu monitorlerinde cok buyuk bir yeniliktir , hatta devrimdir ve bir ilktir.Umarim ayni monitorun 22" FHD 144Hz ve IPS seklinde de yaparlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CuneytBora 4 yıl
2 k da suan 780 ti sli kullaniyorum birkac oyun haric ultra ayarlarda 144 e kilitledigini gormedim . Onun icin bu monitorleri alacak olan arkadaslara tavsiyem 980 sli kurulumuna gidin ondan sonra gorsel soleni izleyin . Ozellikle fps oyunlarda 60 hzden sonra keyif artiyor .
g-sync olayina gelince oyle abartildigi kadar iyi degil ama bir yere kadar kirilmalari azaltigida bir gercek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 4 yıl
Böyle bi monitörü almak hem de 2K 144Hz sabit oyun oynamak için kurulucak kasa oldukça pahalıya geliyor. Bunun standartlaşması için nerden baksak bir 3 yıl var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 4 yıl
O çözünürlük ve yenileme hızıyla 980 sli'den aşağısı bu monitöre yetersiz gelir.
Bunun yerine 4k monitörler daha cazip geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Samsung Galaxy S6, LG G4, Lenovo telefonların Türkiye macerası ve dahası... 4 yıl Donanım Haber: "Donanımlı" program! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim