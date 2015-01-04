Acer, CES 2015'de tanıtacağı iki yeni oyuncu monitörünü duyurdu

Acer XB270HU





Acer XG270HU

Duyurulan diğer monitör modeli XG270HU ise neredeyse çerçevesiz tasarımıyla dikkat çekiyor. Monitörün kenarlarında ve üst kısmındaki çerçeveler oldukça azaltılmış, alt kısımda ise kullanıcıya özelleştirme seçeneği sunan tuşlar ve logonun bulunduğu çerçeve diğerlerine göre daha kalın durumda. Diğer model gibi 27" panele sahip bu monitörde IPS yerine TN panel teknolojisi kullanılmış.Sunduğu 2560x1440 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı ile de diğer monitör ile benzerlikler gösteriyor. Acer bu modelin HDMI 2.0, DVI ve DisplayPort 1.2 bağlantı teknolojilerini barındıracağını ve tepki süresinin 1 ms olduğunu açıkladı.



XG modeli de diğer model gibi Mart ayında tüketici ile buluşacak. Her iki monitör için de henüz bir fiyat bilgisi açıklanmış değil.

XB270HU modeli ilk G-SYNC özelliği sunan IPS monitör olma özelliğini taşıyor. 27" IPS ekran paneline sahip model 2K olarak tabir edilen 2560x1440 piksellik görüntü sunabiliyor. Yenileme hızı 144 Hz olan monitör 178 derecelik geniş görüş açısına imkan sağlıyor. Şirket monitörün standart kalitenin üzerinde renk doğruluğu sunabildiğini iddia ediyor. Yükseliği ve açısı ayarlanabilir stand ile gelen monitör Mart ayında raflardaki yerini alacak.