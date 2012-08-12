Acer, Microsoft'tan Surface için adil bir fiyatlandırma istedi

Daha önce iki kez kendi uzmanlık alanı olan yazılım işinde kalması için Microsoft'a ısrar eden Acer, bu kez Surface tabletlerin adil bir fiyatlandırmaya tabi tutulmasını istedi.





Acer patronu JT Wang yaptığı açıklamada, Microsoft'un diğer üretim ortaklarını rahat ettirecek ve nefes aldıracak bir fiyat politikası gütmesinin şart olduğunu belirtti. Wang, hali hazırda Microsoft'un olumsuz etkileri en aza indirecek bir çözüm üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.





Microsoft da Surface tabletlerin üretim ortaklarına negatif etki yapmasından endişeli ve raporlar da zaten firmanın problemsiz bir fiyat politikası izlemeye çalıştığına işaret ediyor.





Wang, 199$ gibi bir seviyenin ortaklar üzerinde çok büyük bir etki yapacağını belirtiyor. 499$-599$ arası bir seviye ise etkileri en aza indirecek kadar makul olacak.





Surface tabletlerin fiyatı halen belirsiz. Microsoft piyasadaki bir ARM tablet veya Ultrabook modeli ile fiyat açısından rekabetçi olacağını söylemişti. Ancak bazı kaynaklar ARM tabanlı Surface tabletin 1800TL-2000TL arası olacağını belirtiyor. Bu da doğal olarak rekabeti ortadan kaldırıyor ve diğer üreticilere bir şans tanıyor. Fakat 299$-399$ arası bir fiyatlandırma Windows 8 tablet piyasasını domine etmesine yetecektir.