Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, Microsoft'tan Surface için adil bir fiyatlandırma istedi

6 yıl
2,4b
1
30
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Daha önce iki kez kendi uzmanlık alanı olan yazılım işinde kalması için Microsoft'a ısrar eden Acer, bu kez Surface tabletlerin adil bir fiyatlandırmaya tabi tutulmasını istedi.

Acer patronu JT Wang yaptığı açıklamada, Microsoft'un diğer üretim ortaklarını rahat ettirecek ve nefes aldıracak bir fiyat politikası gütmesinin şart olduğunu belirtti. Wang, hali hazırda Microsoft'un olumsuz etkileri en aza indirecek bir çözüm üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.

Microsoft da Surface tabletlerin üretim ortaklarına negatif etki yapmasından endişeli ve raporlar da zaten firmanın problemsiz bir fiyat politikası izlemeye çalıştığına işaret ediyor.

Wang, 199$ gibi bir seviyenin ortaklar üzerinde çok büyük bir etki yapacağını belirtiyor. 499$-599$ arası bir seviye ise etkileri en aza indirecek kadar makul olacak.

Surface tabletlerin fiyatı halen belirsiz. Microsoft piyasadaki bir ARM tablet veya Ultrabook modeli ile fiyat açısından rekabetçi olacağını söylemişti. Ancak bazı kaynaklar ARM tabanlı Surface tabletin 1800TL-2000TL arası olacağını belirtiyor. Bu da doğal olarak rekabeti ortadan kaldırıyor ve diğer üreticilere bir şans tanıyor. Fakat 299$-399$ arası bir fiyatlandırma Windows 8 tablet piyasasını domine etmesine yetecektir.


http://news.cnet.com/8301-1001_3-57491529-92/dont-price-surface-at-$199-pleads-acer/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tavernac1 6 yıl
acer derdin ne oğlum senin adamlar istediği sektöre de girer istediği fiyattan da satar yerin mi daralıyor?
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalKral 6 yıl en beğenilen
Acer sen bir dolan bak bakalım ben evde miyim?
Ne demek 500-600$ olursa diğer üreticiler rahat nefes alırmış.
Sen ucuza satarsan biz pahalıya satamayız ondan sende pahalı sat ki biz rahat edelim.
Oldu gözlerim doldu.
Microsoft pahalıya da satsa Acer almam artık.
Acer sen bir dolan bak bakalım ben evde miyim?Ne demek 500-600$ olursa diğer üreticiler rahat nefes alırmış.Sen ucuza satarsan biz pahalıya satamayız o...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
k@llone 6 yıl
Acer,Tayvan merkezli bir bilgisayar ve donanım üreticisi. HP ve Dell'in ardından 2009 yılının dördüncü çeyreği itibariyle dünyanın en büyük 3. bilgisayar üreticisidir. Lenovo 4. sırada yer alır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Microsoft yeni ekosistemini hayata geçirmeye çalışıyor..bunu inşaa edebilmesi kullanıcı çokluğuna ve tabiki düşük fiyatlı ürünleri gerektiriyor..unutulmamalı ki apple mac leri çıkardında ucuz alternatifi olarak bugünki yerini inşaa edebilmişti bay gates..apple ve her önemli şeyinin paralı olması fikri vede başarılı olması microsoftunda bu yolu takip etmesine neden oldu..bu konunun en önemli argümanı gelecekte giderek değerlenecek olan tablet piyasası..kârlı üreticiler kârlı ekosistem isteyen microsoftun yemeği olacaklar..ee artık ekosistem zamanı...pc üretiminden değil, kullanıcı çokluğundan para kazanma devri artık....
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
microsoft firmasının yeni ekosistem çalışmasının bir sonucu olarak tablet piyasasına girmesi kaçınılmazdı.yeni gelişmekte olan bu piyasa gelecekte kritikdir.apple ve paralı "store" uygulamalarının başarılı sonuç vermesi microsoftun da bu yöne ağırlık vermesine neden oldu kanımca..apple ve ekosistemini baz alan microsoft tıpkı daha önce apple ın "mac" lerinin ucuz alternatifi olan "windows" da yaptığı gibi şimdide bu yeni ekosistemde yani "işletim sistemi ve paralı uygulamaları" mantığına giriş yapıyor..artık bir windows8 alana, daha önce bedava verilen bir çok programı bulamayacagız..kapılar bizi uygulama magazasına ve tabiki paralı sisteme yönlendirecek..burada acer'ı kaygılandıran nokta aslında "insanlıgın sanal dünyadaki yeni bir düzlüğe" gelmiş olması bence..bu noktadan sonra "para kazanmak demek" daha çok insanı ekosisteminize dahil etmek demeye dönüşmüştür..yani artık para kazanmak için elektronik cihaz üretmek 2. plana düşmüş demektir..zaman daha çok kullanıcıya ve tüketimine odaklanmak demektir..benzetmek gerekirse artık agır sanayinin 3. dünya ülkelerine kaydırıldığı gibi zamanla bu dijital cihazlarında üretimi önemini kaybedicektir demektir..şimdi acer vb. üreticiler artık daha pahalı sistemleri üretmekteki diretmeleri, çok daha fazla, çok daha büyük pasta peşinde koşan dev şirketlerin (apple,microsoft ve hatta google ve facebook gibi..) artan rekabetlerinin arasında kaybolacaktır diye düşünüyorum..en sonunda siz yapmaz iseniz biz gireriz tehdidi kesinlikle işe yarayacaktır..çünkü silikon vadisi daha çok parayı sever..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 6 yıl
surface pro nun yurtdışı fiyatı 2000TL den fazla olursa direkt adam gibi masaüstü pc mi toplarım aga. adam gibi de bi telefon aldım mı. maillerimi falanda ordan halledebilirim. telefonların internet performansları iyi zaten. ne olur konsolun yanında alternatif oyun aracım olur. eurotruck smilatör 2 yi de oynarım böylece:) bahanem olur. yok adam gibi filatlara pro serisini satarlarsa. masaüstü filan toplamam alırım bi surface. benim için olay basit de bu tableti zorunlu olarak almak zorunda olanlar ne yapacak çok merak ediyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
MS'nin mobil işletim sisteminin akıllı telefon pazarında payı neyse, yeni Windows'un tablet pazarındaki yeri de en fazla o olacaktır. MS bu işte çok geç kaldı ve Surface gibi bir aletle başarı yakalamasıda zor. Özellikle işbirlikçileri ile rekabete girmesi de iş birlikçilerinin diğer platformlara daha çok ağırlık vermesine neden olabilir. Bence tablette android çok daha avantajlı bir sistem. Bence bu işin sonu MS için yine hüsran...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
Adamlar korkudan ne yapacağını şaşırmış. En başta MS sen bu işlerden anlamazsın diyorlardı. Şimdi karımızı düşürme diyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çılgınsın Man 6 yıl
Seni ilgilendirir mi acer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 6 yıl
Acer America bence Lenovoyla kapışır, anladığım kadarıyla acer farklı bölgelere farklı cihaz gonderiyor ... Lenovolarda IBM den miras kalan sağlam kasa dışında bisey yok onuda ibm kadar iyi yapamıyorlar ekran kalitesi falan berbat üstelik ayni fiyat eşiğinde acerde çok daha güçlü donanım var aynı ekran büyüklüğünde asus i3 işlemci usb 2.0 laptop yaparken, acer i5 işlemci 500 gb hd led ekran,ince kasa tasarımı, usb 3.0, hdmi ve 9 saatlik pille geliyor ( test edildi ) bundan daha kötü donanımla lenovo ve asus 100 dolar civarı daha pahalı .. peki sağlam mi bana göre sağlam 1 yıl boyunca ordan oraya taşıdıktan sonra 4 ucak 8 xray den geçerken sırt çantasında taşıdığım cihazı yerden yere vurdum hala bişey olmadi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 6 yıl
Hacer teyzeyi gene stres bastı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 6 yıl
Mr.Legend
Acer işte debelensin dursun diyeceğim fakat bu konuda katılıyorum. 2000 TL tablete ne demek yahu. 1500 - 1000 TL arası olsa neyse de. Ah pardon Türkiye burası...

2000 lira bir tablet asla etmez,Surface de etmez...o fiyata taş gibi lep top hatta ultrabook alınır...aslında tabletlerin donanımları çok kısıtlı gereksiz ara aletler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2407 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, microsoft ve
2 etiket daha surface acer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 1e1: Creative'in taşınabilir ses sitemleri video inceleme 6 yıl TTeSports Meka G Unit oyuncu klavyesi video inceleme 6 yıl Uygulama Haber 17. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz" 6 yıl Monster'dan 11.6" Ekranlı Mini Oyun Bilgisayarı Q61W110ER01 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim