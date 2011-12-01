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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, Ultrabook fiyatlarını 2012 2. çeyrekte 799$-899$ aralığına çekmeyi planlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar konseptiyle piyasaya giriş yapan ancak yüksek fiyatları nedeniyle eleştirilen Ultrabook modellerinde yavaş yavaş indirim sinyalleri gelmeye başladı.

DigiTimes'ın yüzde 5-10 arası indirim iddiasının ardından Acer da resmi olarak fiyatta indirime gideceğini açıkladı. 

Acer CEO'su Jim Wong 2012 ikinci çeyrekte ultrabook modellerini 1000$ sınırından 799$-899$ aralığına çekmeyi düşündüklerini belirtti. Ultrabook modellerinin seri üretime geçmesiyle de 2013 yılında 499$ seviyesini görmüş olacağız.

Acer firması Ultrabook pazarına Aspire serisiyle giriş yaptı. Aylık 100 000 üretimle Acer 2011 yılını 250 000-300 000 modelle kapatmayı hedefliyor. 

Tayland'da yaşanan sel felaketinin hard disk sektörünü vurması Acer'ı fazla etkilemiyor. Global piyasada yüzde 30-35 stok sıkıntısı tahmin edilirken Acer en fazla yüzde 10-15 üretim sıkıntısı yaşayacağını tahmin ediyor.

Acer son dönemlerdeki performansıyla global üretici listesinde 2. sıradan 4. sıraya kadar geriledi. Yeni yılda sevkiyat sayısından ziyade ürün kalitesine odaklanmayı planlayan Acer bu sayede eski pozisyonunu da geri kazanmak istiyor.

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Rainbow6 8 yıl
Amerkada bu fiyat seviyesinden 13.3 inc ultrabook alabilirsiniz .acerin farki ki ben bu taktigi olumlu buldum 60 gb ssd(sistem icin) , 500 gb laptop diski var boylece 256gb ssd masrafindan kurtuluyo ve hem hizli hemde kapasitesi yuksek bi ultrabooku digerlerine kiyasla ucuza satiyo islemci yine ul i5
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dasfidanya 8 yıl
Ben Acer'ın sadece bir modelini gördüm vatan'da onda da SSD yoktu. SSD koymayacaklarsa benim için farketmez nasıl olsa tercih etmeyeceğim. Asus'un ultrabookları gerçekten güzel beğendim.
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dere.beyi 8 yıl
arkadaşlar adamlar 965 i yıllarca 900 dolardan satıp sonra 300 dolara kadar indirmedilermi ? ozamanda o fiyattan satılır merak etmeyin işlemciler 15 ile 60 dolar arasında mal oluyor.
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Rubisco 8 yıl
499$'a CPU olmadan satıcaklar heralde. SBler nereye kadar ucuzladı ki IB ler ucuzlasın bunlara taksınlar. Yada En ucuzundan atom faln mı takıcaklar artık nedir merak ettim.
Yannız 500$-700$ a dokunmatik ekranlı ve hepten berbat olmayan bi CPU koyarlarsa o zman işin rengi bi anda tablet vs. ultrabook olayına döner. O zman çok çok iş yapar herkez.
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Çok Önemli Birisi 8 yıl
Fiyat inerse iyi olur alabilirim.
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berkkarabacak 8 yıl
Güzel haber seneye veya öbürkü seneye(fiyata bağlı bu sene işi) bi tane almayı düşünüyorum tabi 3d transistörlü ivy bridge olanlarından
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