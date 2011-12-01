Acer, Ultrabook fiyatlarını 2012 2. çeyrekte 799$-899$ aralığına çekmeyi planlıyor

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Ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar konseptiyle piyasaya giriş yapan ancak yüksek fiyatları nedeniyle eleştirilen Ultrabook modellerinde yavaş yavaş indirim sinyalleri gelmeye başladı.
DigiTimes'ın yüzde 5-10 arası indirim iddiasının ardından Acer da resmi olarak fiyatta indirime gideceğini açıkladı.
Acer CEO'su Jim Wong 2012 ikinci çeyrekte ultrabook modellerini 1000$ sınırından 799$-899$ aralığına çekmeyi düşündüklerini belirtti. Ultrabook modellerinin seri üretime geçmesiyle de 2013 yılında 499$ seviyesini görmüş olacağız.
Acer firması Ultrabook pazarına Aspire serisiyle giriş yaptı. Aylık 100 000 üretimle Acer 2011 yılını 250 000-300 000 modelle kapatmayı hedefliyor.
Tayland'da yaşanan sel felaketinin hard disk sektörünü vurması Acer'ı fazla etkilemiyor. Global piyasada yüzde 30-35 stok sıkıntısı tahmin edilirken Acer en fazla yüzde 10-15 üretim sıkıntısı yaşayacağını tahmin ediyor.
Acer son dönemlerdeki performansıyla global üretici listesinde 2. sıradan 4. sıraya kadar geriledi. Yeni yılda sevkiyat sayısından ziyade ürün kalitesine odaklanmayı planlayan Acer bu sayede eski pozisyonunu da geri kazanmak istiyor.
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Yannız 500$-700$ a dokunmatik ekranlı ve hepten berbat olmayan bi CPU koyarlarsa o zman işin rengi bi anda tablet vs. ultrabook olayına döner. O zman çok çok iş yapar herkez.