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Acer dahili TV alıcılı yeni LCD monitörlerini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,4b
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arka arkaya duyurduğu yeni dizüstü bilgisayarlarıyla sık sık gündeme gelen Acer, ürün gamına M0 serisi yeni LCD TV monitörler ekliyor. 19-inç boyutundaki M190HQDL, 20-inç boyutundaki M200HDL & M200HML ve 23-inç boyutundaki M230HDL & M230HML olmak üzere 5 yeni model lanse eden Acer, dijital tv alıcısına yer veriyor.

Piyano Siyah ile parlak bir görünüme sahip olan yeni monitörlerin tamamında Beyaz LED baclighting teknolojisine yer veriliyorç. Tepki süresi 5ms olarak açıklanan yeni monitörlerde dinamik karşıtlık oranı 1,000,000:1 olarak belirlenirken, çözünürlük değeri modeline göre 1366x768 (19-inç), 1600x900 (20-inç) ve 1920x1080 (23-inç) arasında değişmekte.

Entegre hoparlörlere, SCART, S-Video ve komponent portlarına sahip olan olan yeni monitörler, D-Sub, ve HDMI konnektörleriyle geliyorlar. Acer'ın yeni monitörleri için fiyatlar sırasıyla  219 Avro, 259 Avro, 269 Avro, 309 Avro ve 319 Avro olarak belirlenmiş.


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Batuist 9 yıl
resimdeki monitörse eğer şık bir görüntüsü var.. ama bir monitör için şık bir görünümden daha önemli olan görüntü kalitesidir.. monitör alırken çok ince eleyip sık dokumak lazım.. zira çok çok fazla model bulunuyor piyasada..
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