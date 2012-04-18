Acer Iconia Tab A100 ve A500 için bu aydan başlayarak Android 4.0 ICS güncellemesi yayınlanacak

Acer, 7.0-inç ekranlı tableti Iconia Tab A100 ve 10.1-inç ekranlı tableti Iconia Tab A500'e özel Android 4.0 Ice Cream Sandwich yol haritasını yayınladı.



Kısa bir süre önce yayınlanan yol haritasına göre Iconia Tab A100 için güncelleme 25 Nisan'da Latin Amerika'da, 27 Nisan'da ABD'de, 3 Mayıs'ta Kanada'da kullanıma sunulacak. Güncellemenin ne zamandan itibaren Meksika ve Brezilya'da kullanıma sunulacağı ise nisan ayının ortasına doğru açıklanacak.



27 Nisan'da Latin Amerika, Kanada ve ABD'deki Iconia Tab A500 kullanıcıları güncellemeye kavuşacak. Meksika ve Brezilya için tarihlerin Iconia Tab A100 ile benzer şekilde nisan ortasında açıklanması bekleniyor.

