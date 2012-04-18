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Acer Iconia Tab A100 ve A500 için bu aydan başlayarak Android 4.0 ICS güncellemesi yayınlanacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12,5b
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10
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Acer, 7.0-inç ekranlı tableti Iconia Tab A100 ve 10.1-inç ekranlı tableti Iconia Tab A500'e özel Android 4.0 Ice Cream Sandwich yol haritasını yayınladı.
Kısa bir süre önce yayınlanan yol haritasına göre Iconia Tab A100 için güncelleme 25 Nisan'da Latin Amerika'da, 27 Nisan'da ABD'de, 3 Mayıs'ta Kanada'da kullanıma sunulacak. Güncellemenin ne zamandan itibaren Meksika ve Brezilya'da kullanıma sunulacağı ise nisan ayının ortasına doğru açıklanacak.
27 Nisan'da Latin Amerika, Kanada ve ABD'deki Iconia Tab A500 kullanıcıları güncellemeye kavuşacak. Meksika ve Brezilya için tarihlerin Iconia Tab A100 ile benzer şekilde nisan ortasında açıklanması bekleniyor.

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lostreal 7 yıl
A500 için Android 4 güncellemesi haftalar önce yayınlandı güncellemeyi alabilmek için acerin GooglePlay'de yayınladığı ICONIA TAB Update Enhancement sistem güncellemesini yükleyip ardından sistem güncellemelerini kontrol etmeliler... hayırlı olsun... :D
play.google.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
A500 ics guncelleme Alan varmi? Cihazi dubaiden almistim 3.2.1 e kadar tum updateleri almisti
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DH Misafiri 7 yıl
Bugün güncellemeleri el ile kontrol etti ilk seferinde 17 MB ikinci seferinde 21 MB güncelleme ardından 3. Sefer 188 MB bir güncelleme ile Android 4'e yükseldi.
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DH Misafiri 7 yıl
Acer A100 için android 4 gelmiş. Güncellemeleri elle kontrol ettirdiğimde iki defa 30MB civarında güncelleme var dedi. Güncelledim. Üçüncüde 180MB boyutunda bir güncelleme var dedi. Onu güncelleyip açtığında versiyonun android 4.0.3 olduğunu gördüm. Yani artık Acer A100 için Türkiye'de de android 4 var. Hayırlı olsun :-)
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DH Misafiri 7 yıl
Aşağıda vermiş olduğum linkteki bilgilere göre ;
US 27.04.2012
Mexico, Brazil, Latin America 25.04.2012
Canada 03.05.2012 tarihinde ANDROİD 4 güncellemesini alacak.
Türkiye'nin ise ne zaman güncellemeyi yayınlayacağı belli değil... Güncelleme olacak mı ? Acer müşteri temsilcileri konu hakkında bilgi vermiyor.
acer.custhelp.com/...
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E_Aydin35 7 yıl
Yayınlanması güzel olmuş bu arada Acer'ın şirket grafiği nasıl gidiyor şu aralar? :) Tablet satışları vs.
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Forget Me 7 yıl
A500 için Türkiye'de tahmini olarak ne zaman yayınlanır sizce?
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Forget Me 7 yıl
Tr'yede 1 sene sonra gelir artik.
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gooogle96 7 yıl
Türkiye yok mu ?
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