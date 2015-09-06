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Acer robot alanına yatırım yapmaya başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Acer robot alanına yatırım yapmaya başladı
 Şu sıralar Berlin'de devam etmekte olan IFA 2015 fuarının öne çıkan firmaları arasında yer alan Tayvanlı bilgisayar üreticisi Acer, teknoloji dünyasının farklı alanlarına yatırım yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama sırasında gelecekle ilgili planlarını paylaşan Acer CEO'su Jason Chen, bu yıl sonuna kadar robot teknolojileri geliştiren bir firmaya yatırım yapmayı amaçladıklarını açıkladı.
Robot alanında araştırma ve geliştirme yapan bir firmaya yatırım yapacaklarını açıklayan Chen, robot teknolojilerinin yapıları gereği zamana ihtiyaç duyduğunu ve bu alandaki çalışmaların firmaya katkı sağlaması için en az 3 - 4 yıl beklenmesi gerekeceğini belirtti.
 
Acer robot alanına yatırım yapmaya başladı
Robot alanına girmeyi planladığı bir süredir konuşulan Acer, bu alana girmek için ilk adımları bir süre önce atmaya başlamıştı. MIT tarafından geliştirilen ev robotu Jibo projesinin bir parçası olan Acer, bu projeye fon sağlayan firmalar arasında yer aldı.
Jibo büyük ölçüde kullanıcı odaklı bir robot projesi olsa da, Acer'in bu yıl sonuna kadar yapacağı yatırımla daha çok kurumsal kullanım amaçlı robot teknolojilerine odaklanacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili konuşan Chen, bu alanda yapacakları yatırımın firmanın nesnelerin interneti ürünleriyle bağlantılı olabileceğini belirtti.

http://www.digitimes.com/news/a20150904PD209.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
criminalay 4 yıl
Acer tayvan menseili en vasat markadır.
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BekirTemel 4 yıl
Nedense acer e karşı kötü marka algısı var,önce bunu yıkmalılar kalitel işler ile.
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kadirirdem 4 yıl
baktılar yavaş yavaş firmalar robota yatırım yapıyor bizde geçelim denmiş gayet yerinde bir karar...
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fuujitsu 4 yıl
Acer Çin markası diye biliyorum.
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selahattın ısık 4 yıl fuujitsu
fuujitsu

Acer Çin markası diye biliyorum.

tr.wikipedia.org/...
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