Asya’nın en zengini “insansı robot” yarışına girdi

İlk hedef 100 robot üretimi
Addverb, Noida’daki tesislerinde ilk etapta yılda yaklaşık 100 insansı robot üretecek. Kumar, şirketin yenilikçi tasarımlarıyla global pazarda rekabetçi olacağını ifade ederek, robotların başlangıçta Reliance’ın kendi iş kollarında deneneceğini ve daha sonra savunma ile yaşlı bakımı gibi alanlarda önemli bir yer edineceğini vurguladı. Firmanın robotları yapay zeka ve 5G teknolojilerini de kullanacak. Kumar’a göre kendi robotları Çin’i bile geride bırakacak fiyat avantajına sahip olacak.
Addverb, Reliance’ın Nvidia, Qualcomm ve Intel gibi devlerle olan güçlü ilişkilerinden yararlanarak, en son teknolojileri robot üretiminde kullanmayı planlıyor. Kumar, Mart 2025'e kadar olan mali yılda satışların 100 milyon dolara yaklaştığını ve bunun yaklaşık üçte ikisini denizaşırı müşterilerin oluşturduğunu söyledi.
Askeri ve uzay alanlarında da kullanılacak
Addverb’in yalnızca ticari insansılar değil, aynı zamanda askeri ve uzay teknolojisi için de büyük planları var. Kumar, Hindistan savunma güçleri için geliştirdikleri dört ayaklı robotların test aşamasında olduğunu ve devlet savunma şirketi Bharat Electronics ile ortak çalıştıklarını açıkladı. Ayrıca, Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) ile Mars’a bir insansı robot gönderme konusunda erken aşamada görüşmeler yapıldığını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..