Asya’nın en zengini “insansı robot” yarışına girdi

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Tam Boyutta Gör Hindistan merkezli teknoloji şirketi Addverb Technologies, Asya’nın en zengin iş insanı Mukesh Ambani’nin desteğiyle, 2025 yılında insansı robotlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Addverb’in CEO’su Sangeet Kumar, robotların moda, perakende ve enerji gibi sektörlerde geniş bir yelpazede görevler üstlenebileceğini belirtti. Ambani’nin Reliance Group’unun sahip olduğu şirket, bu hamleyle ABD ve Çin merkezli dev rakiplerle yarışmayı hedefliyor.

İlk hedef 100 robot üretimi

Addverb, Noida’daki tesislerinde ilk etapta yılda yaklaşık 100 insansı robot üretecek. Kumar, şirketin yenilikçi tasarımlarıyla global pazarda rekabetçi olacağını ifade ederek, robotların başlangıçta Reliance’ın kendi iş kollarında deneneceğini ve daha sonra savunma ile yaşlı bakımı gibi alanlarda önemli bir yer edineceğini vurguladı. Firmanın robotları yapay zeka ve 5G teknolojilerini de kullanacak. Kumar’a göre kendi robotları Çin’i bile geride bırakacak fiyat avantajına sahip olacak.

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Addverb, Reliance’ın Nvidia, Qualcomm ve Intel gibi devlerle olan güçlü ilişkilerinden yararlanarak, en son teknolojileri robot üretiminde kullanmayı planlıyor. Kumar, Mart 2025'e kadar olan mali yılda satışların 100 milyon dolara yaklaştığını ve bunun yaklaşık üçte ikisini denizaşırı müşterilerin oluşturduğunu söyledi.

Askeri ve uzay alanlarında da kullanılacak

Tam Boyutta Gör Addverb'in yüzde 56'sı, 2022’yılından bu yana piyasa değeri açısından Hindistan'ın en büyük şirketi olan Reliance Industries’e ait. Şimdi ise, insansı robot üretimine daha fazla yatırım yapmak için mevcut yatırımcılarla ve yeni özel sermaye fonlarıyla görüşmeler yürütülüyor.

Addverb’in yalnızca ticari insansılar değil, aynı zamanda askeri ve uzay teknolojisi için de büyük planları var. Kumar, Hindistan savunma güçleri için geliştirdikleri dört ayaklı robotların test aşamasında olduğunu ve devlet savunma şirketi Bharat Electronics ile ortak çalıştıklarını açıkladı. Ayrıca, Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) ile Mars’a bir insansı robot gönderme konusunda erken aşamada görüşmeler yapıldığını söyledi.

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