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    Anlık Bildirim

    Asya’nın en zengini “insansı robot” yarışına girdi

    Asya'nın en zengin insanı milyarder Mukesh Ambani, Addverb Technologies şirketi ile insansı robot yarışına girdi. Firma, ilk insansı robotunu 2025 yılında tanıtacağını bildirdi.
    Asya’nın en zengini “insansı robot” yarışına girdi Tam Boyutta Gör
    Hindistan merkezli teknoloji şirketi Addverb Technologies, Asya’nın en zengin iş insanı Mukesh Ambani’nin desteğiyle, 2025 yılında insansı robotlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Addverb’in CEO’su Sangeet Kumar, robotların moda, perakende ve enerji gibi sektörlerde geniş bir yelpazede görevler üstlenebileceğini belirtti. Ambani’nin Reliance Group’unun sahip olduğu şirket, bu hamleyle ABD ve Çin merkezli dev rakiplerle yarışmayı hedefliyor.

    İlk hedef 100 robot üretimi

    Addverb, Noida’daki tesislerinde ilk etapta yılda yaklaşık 100 insansı robot üretecek. Kumar, şirketin yenilikçi tasarımlarıyla global pazarda rekabetçi olacağını ifade ederek, robotların başlangıçta Reliance’ın kendi iş kollarında deneneceğini ve daha sonra savunma ile yaşlı bakımı gibi alanlarda önemli bir yer edineceğini vurguladı. Firmanın robotları yapay zeka ve 5G teknolojilerini de kullanacak. Kumar’a göre kendi robotları Çin’i bile geride bırakacak fiyat avantajına sahip olacak.

    Addverb, Reliance’ın Nvidia, Qualcomm ve Intel gibi devlerle olan güçlü ilişkilerinden yararlanarak, en son teknolojileri robot üretiminde kullanmayı planlıyor. Kumar, Mart 2025'e kadar olan mali yılda satışların 100 milyon dolara yaklaştığını ve bunun yaklaşık üçte ikisini denizaşırı müşterilerin oluşturduğunu söyledi.

    Askeri ve uzay alanlarında da kullanılacak

    Asya’nın en zengini “insansı robot” yarışına girdi Tam Boyutta Gör
    Addverb'in yüzde 56'sı, 2022’yılından bu yana piyasa değeri açısından Hindistan'ın en büyük şirketi olan Reliance Industries’e ait. Şimdi ise, insansı robot üretimine daha fazla yatırım yapmak için mevcut yatırımcılarla ve yeni özel sermaye fonlarıyla görüşmeler yürütülüyor.

    Addverb’in yalnızca ticari insansılar değil, aynı zamanda askeri ve uzay teknolojisi için de büyük planları var. Kumar, Hindistan savunma güçleri için geliştirdikleri dört ayaklı robotların test aşamasında olduğunu ve devlet savunma şirketi Bharat Electronics ile ortak çalıştıklarını açıkladı. Ayrıca, Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) ile Mars’a bir insansı robot gönderme konusunda erken aşamada görüşmeler yapıldığını söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 7 saat önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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