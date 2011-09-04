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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı Ultrabook S3'ü tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,3b
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11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı Ultrabook S3'ü tanıttı
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Acer detayları bir süre önce ortaya çıkan ultrabook S3 isimli yeni dizüstü bilgisayarının resmi tanıtımını gerçekleştirdi. IFA 2011 Fuarı'nda boy gösteren ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar, 13mm kalınlığında magnezyum alaşım kasaya ve çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olan 13.3-inç büyüklüğünde olan 13.3-inç ekrana sahip.
Ağırlığı 1.4 Kg olark açıklanan Ultrabook S3, Intel'in ultrabook konsepti kapsamında Sandy Bridge mimarisini temel alan düşük çalışma gerilimine sahip işlemci kullanıyor. 4GB DDR3 bellek ve farklı kapasitelerde sabit disk seçenekleri ile sunulacak sistem, ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel HD 3000 grafik birimini kullanıyor. 
Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 4.0 gibi teknolojileri beraberinde getiren dizüstü bilgisayar ayrıca uzun süreli kullanımda yüksek kullanım rahatlığı için sıcaklığı bilek dayama ve alt kısımlardan uzaklaştırıyor. Anında hazır Instant-On modu ile sadece 1.5 saniyede çalışmaya hazır hale gelen sistemin pil ömrü ise 7 saat.
HDMI ve USB gibi bağlantı portları ile güç girişinin arka kısma konumlandırıldığı sistemde aynı zamanda kart okuyucusu ve entegre internet kamerası da bulunuyor. Acer Aspire Ultrabook S3 yurt dışında konfigürasyon tercihine göre 799 Avro ile 1199 Avro arasında değişen son kullanıcı satış fiyatlarıyla kullanıma sunulmuş durumda.
Acer ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı Ultrabook S3'ü tanıttı
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Acer ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı Ultrabook S3'ü tanıttı
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ilk_ze 8 yıl
Bu arada bunun yerine tablet tercih ederim. Tabletler tasimakmicin daha avantajli. Pil omrude daha uzun.
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ilk_ze 8 yıl
Guzel cihaz olmus ama air daha iyi isletim sistemine sahip.
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murat2O98 8 yıl
NeverJames
Üstündeki Acer Yazısı Olmasa Macbook Sanıcaktım O Derece Yani

merak etme yanlışlıkla mac diye alırsan kasada ödeme yaparken anlarsın mac olmadığını
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DH Misafiri 8 yıl
şunu tasarlamak çok mu zor? neden pc üreticileri en iyisini değil de kötüsünü tasarlıyor? apple'ı apple yapan en başta tasarımdır. başka birşey değil. macbooklar da notebooklarla hemen hemen aynı donanımı kullanıyor. ama en az iki katı pahalı. peki neden? acer-asus-dell-samsung en iyi tasarımı üretmiyorlar? apple mühendisleri üniversite mezunu da diğerlerininki ilkokul terk mi? ya da g... z........ mı? yazıklar olsun..
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DH Misafiri 8 yıl
Liked this review. i am thinking of a laptop for school but confused between i3 and i5
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detroit21 8 yıl
sis xvier
detroit21macbook air ipad 2 neredeyse ayni incelikteler siz dusunun .
oppss yavaş ol ....macbook air 17mm,, ipad2 9 mm abartınında bu kadarı tamam macbook air daha güzel olabilir ama sadece apple değil başka markalarda ince pc üretebiliyor gördüğünüz gibi ki bu cihaz 13mm ile air den daha ince ...ama ben air i seçerim niye dersen işletim sisteminden dolayı ...yoksa başka bir marifeti yok yani airin...

Air in tasarimi cok iyi. yavas olacam gordugum kadariyla ipad 2 ye biraz daha yakindi inceligi (inceden kalina dogru gidiyor mbair)mbook air isletim sistemi guzel fakat ben biraz eski kafali oldugum icin hala microsoft dan bisiler umuyorum.win8 ciksin o zaman bakariz isletim sistemine.Cunku iphone ipad haric isletim sistemi biraz karmasik gozukuyor gozum kapali iphone-ipad-ipod alirim fakat suanda maclerin 1-2 senesi daha var (en azindan Türkiye'de)
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Stanislas Xavier 8 yıl
detroit21
macbook air ipad 2 neredeyse ayni incelikteler siz dusunun .

oppss yavaş ol ....macbook air 17mm,, ipad2 9 mm abartınında bu kadarı tamam macbook air daha güzel olabilir ama sadece apple değil başka markalarda ince pc üretebiliyor gördüğünüz gibi ki bu cihaz 13mm ile air den daha ince ...ama ben air i seçerim niye dersen işletim sisteminden dolayı ...yoksa başka bir marifeti yok yani airin...
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detroit21 8 yıl
macbook air ipad 2 neredeyse ayni incelikteler siz dusunun .
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pEgaTR 8 yıl
MACBOOK un yandan yemişi :-)
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umutarslan.com 8 yıl
kalın gibi görünüyor.Ölçüleri ne acaba
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