Acer ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı Ultrabook S3'ü tanıttı

Acer detayları bir süre önce ortaya çıkan ultrabook S3 isimli yeni dizüstü bilgisayarının resmi tanıtımını gerçekleştirdi. IFA 2011 Fuarı'nda boy gösteren ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar, 13mm kalınlığında magnezyum alaşım kasaya ve çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olan 13.3-inç büyüklüğünde olan 13.3-inç ekrana sahip.

Ağırlığı 1.4 Kg olark açıklanan Ultrabook S3, Intel'in ultrabook konsepti kapsamında Sandy Bridge mimarisini temel alan düşük çalışma gerilimine sahip işlemci kullanıyor. 4GB DDR3 bellek ve farklı kapasitelerde sabit disk seçenekleri ile sunulacak sistem, ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel HD 3000 grafik birimini kullanıyor.

Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 4.0 gibi teknolojileri beraberinde getiren dizüstü bilgisayar ayrıca uzun süreli kullanımda yüksek kullanım rahatlığı için sıcaklığı bilek dayama ve alt kısımlardan uzaklaştırıyor. Anında hazır Instant-On modu ile sadece 1.5 saniyede çalışmaya hazır hale gelen sistemin pil ömrü ise 7 saat.

HDMI ve USB gibi bağlantı portları ile güç girişinin arka kısma konumlandırıldığı sistemde aynı zamanda kart okuyucusu ve entegre internet kamerası da bulunuyor. Acer Aspire Ultrabook S3 yurt dışında konfigürasyon tercihine göre 799 Avro ile 1199 Avro arasında değişen son kullanıcı satış fiyatlarıyla kullanıma sunulmuş durumda.