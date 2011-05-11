Acer'daki değişimin perde arkası; Yöneticilerden çarpıcı açıklamalar

Acer'ın eski tepe yöneticisi Gianfranco Lanci, gelecek planları yönetim kurulununki ile uyuşmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda şirketten ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu süre zarfında "Apple ve HTC " tarzı, araştırma-geliştirmeye daha fazla önem veren, daha inovatif bir firma kimliğine bürünmek istediği konuşulan Acer, yönetim kademesindeki değişikliklere ek olarak logosunu da değiştirdi. Arka arkaya yaşanan bu gelişmelerden sonra Acer'ın eski tepe yöneticisi Gianfranco Lanci sessizliğini ilk defa bozdu.

Mobilized sitesinden Ina Fried'e konuşan Gianfranco Lanci, şirket organizasyonunu yeniden yapılandıracak önemli değişiklikleri yapmanın eşiğindeyken, yönetim kurulunun farklı bir yönde hareket etme kararı aldığını söyleniyor. Şirketi daha fazla mobil odaklı kılmak ve daha küresel bir marka yapmak için çabaladığını söyleyen Lanci, Microsoft ve Intel'in artık daha az güce sahip olduğunu, değişen dünya koşulları çerçevesinde Acer'ın da Tayvan'ın ötesine bakması gerektiğini dile getiriyor.

Lanci açıklamasında "Eğer yeni dünyada büyük bir oyuncu olmak istiyorsak özellikle yazılım, akıllı telefonlar, tabletler ve dokunmatik üzerine yeni yatırımlar yapmamız gerektiğini o vakitlerde görmüştüm. " dedi. Donanım ve yazılım entegrasyonuna daha büyük ölçekte yoğunlaşabilmek için bu konudaki mühendis sayısının 300-400 seviyesinden 1000'e çıkartılması gerektiğini de söyleyen Lanci ancak bunun mümkün olmadığını çünkü şirketin ihtiyaç duyduğu yeteneklerin Tayvan'da bulunmadığını söyledi.

"Gerçek sorun, bunu Tayvan'da gerçekleştirmenin mümkün olmadığı idi. Tayvan dışına gitmemiz gerekiyordu belki Çin, belki Hindistan hatta belki Amerika veya Avrupa, yazılım kaynakaları ya da yazılım uzmanlığı bulacağımız her neresi olursa." Bu durumun şirketi kontrol edenler üzerinde Tayvanlaşmadan Uzaklaşma endişesi yarattığını öne süren Lanci "Bakın bu Tayvanlaşmadan uzaklaşma değil, bu küreselleşme. Eğer önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde ilk üç büyük bilgisayar üreticisi arasında kalmak istiyorsak küresel bir firma olmamız gerektiğini, nerede olurlarsa olsun güçlü kaynaklara ihtiyacımız olduğunu söyledim." dedi.

Acer eski tepe yöneticisi Gianfranco Lanci

Gianfranco Lanci'nin ayrılışıyla ilgili olarak son iki çeyrekte ekonomik hedeflerin gerçekleştirilememesinin etkili olduğu da öne sürülüyor. Bu konuyla ilgili olarak ta konuşan ve 8 yıllık döneminde 10 milyar dolarlık şirketi 20 milyar dolar seviyesine geldiğini söyleyen Lanci, "geçtiğimiz yıl 600 milyon dolardan fazla faaliyet karı elde ettik, onların ne yapacağını ise göreceğiz" dedi. Eğer Acer, onun vizyonuyla devam etseydi 30 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşabileceğini ve 2015 itibariyle satışların 1/3'ünün de akıllı telefonlar ve tabletlerden gelebileceğini belirten Lanci, "birkaç yıl geçtikten sonra insanlar kimin yanlış olduğuna kara verecekler" diyerek iddiasını ortaya koyuyor.

"Aynı iPad 2 gibi ince ve hafif tableti kolayca düşünebilirsiniz ama aynı zamanda PC'nin sunduğu her şeyi sunan" işte Acer bu dünya için daha fazla hazırlığa ihtiyaç duyuyor. Kendi yazılım kapasitesini geliştirmenin yanı sıra şirket, çip üreticileriyle de farklı bir ilişkiye gereksinim duyuyor diyen Lanci, PC dünyasının komponent alım satımı ile yalnızca hacmi baz alan fiyat ve bulunabilirlik üzerine olduğunu söylerken, mobil dünyada işlerin farklı işlediğini, yakın ilişkiler ve stratejik birliktelikleri temel aldığını belirtiyor.

Acer yeni dönemde mobil cihazlara daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.

Apple'ın bu noktada pazarı yeniden şekillendirdiği ve şu an için kazanan taraf olduğu aşikar. Peki pazarda bu işi doğru yapan başka kimler var? Gianfranco Lanci, "Samsung muhtemelen doğru şeyi yapıyor. Belki HP de öyle, bu onların yazılım ve webOS ile ne yapmak istediklerine bağlı." dedi. Bilgisayar endüstrisinin büyük bir kısmının Acer ile benzer pozisyonda olduğuna dikkat çeken Lanci, kişisel olarak bundan sonra ne yapacağından emin olmadığını ancak 1982'den beri olduğu bu pazarda kalacağını söyledi.

Gianfranco Lanci'nin ayrılışıyla ilgili olarak Acer da sessizliğini bozdu ve şirketin başkanı J.T Wang dikkat çekici açıklamalarda bulundu. J.T Wang'ın açıklamaları, Gianfranco Lanci röportajından önceye denk geliyor dolayısıyla Lanci'nin açıklamalarına karşı Acer'dan gelen karşı açıklamaya da yazının son kısmında yer vereceğiz

"Beyninizde bir problem teşhis edildiğinde bu tüm vücut fonksiyonlarını etkiler ve gerekli prosedür için masaya yatırmanız gerekir" diyen Wang, "hem içerde hem de dışarda sinirlere neden olan bir karardı... Herkes bunun bizim için yolun sonu olup olmadığını merak ediyordu." Wang bu değişimin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu dile getiriyor. Lanci'nin, onun kendi bakış açısına göre satışları arttırmanın doğru yaklaşım olduğunu düşünen ve bu yönde değişmeyen biri olduğunu söyleyen Wang, ancak doğru yoldan uzaklaştıklarını tespit ettiklerini ve bu yüzden yönetim kurulunun tepe yöneticisini değiştirme kararı alarak ardından şirketi yeniden yapılandırmak istediğini söylüyor.

Acer'ın bir numaralı ismi J.T Wang.

Açıkamalarına bakılırsa Wang, Gianfranco Lanci'ye çok fazla güç verildiğini kabul ediyor ve onun satıştan dağıtıma her şeye müdahele ettiğini, onun yönetimi altında tüm bölümlerin birbiriyle rekabet eden, problem yaratan ve rekabetçi olmaktan uzak olduğunu söylüyor. Bununla birlikte Lanci'nin yerine şirketin başına geçerek, gelecek vizyonunun yeniden şekillenmesinde dümeni eline alacak olan Jim Wong ise Tayvan merkezli firmanın küresel dev olmasında rol oynamış önemli isimler arasında yer alıyor. Acer'daki kariyerine 1986 yılında Latin Amerika Satış Bölümü'nde başlayan Wong, 2000 yılında Tayvan'da verilen Yönetim Ekselansı ödülünü alarak bu alandaki başarısını ispatlamış, şirkette dikkatleri üzerine çekmişti. "Tepe yöneticisi değişikliğinin yarattığı rahatsızlık ve üç aylık hedeflerimizi bir kez daha tutturamadığımız için özür dileriz. Herkesin yeni yönetim takımına ve Acer'a ikinci bir şans vermesini umuyoruz." diyen J.T. Wang'ın, Acer'ın yeni kaptanı Jim Wong'un performansını yakından takip etmesi bekleniyor.

Gianfranco Lanci'nin Acer yönetimini bir bakıma "milliyetçi duygular" nedeniyle şirketin daha küresel olmasının önüne geçmekle suçlayan açıklamalarına Tayvan merkezli firma kayıtsız kalmadı. Lanci'nin açıklamalarında olduğu gibi "Tayvanlaşmadan uzaklaşmanın" mevzu bahis olmadığını belirten Acer, bu değişikliğin şirketin uzun dönemde sağlıklı gelişimiyle ilgili olduğunu söylüyor. Lanci'nin istikametinde akıllı telefon bölümünün verimli bir şekilde gelişemediğini belirten Acer, yatırımın karaya oturduğunu ve problemler olduğunu belirtiyor. Acer ayrıca Lanci'nin peşpeşe iki çeyrek (Ekim 2010-Mart 2011) dönemde hedeflerin yakalanamamasını açıklamakta da başarısız olduğunu söylüyor. Lanci'nin, şirketin tablet bilgisayar pazarında geç kaldığı çünkü gerekli kapasiteye sahip olmadığı yönündeki açıklamasını kabul etmeyen Acer, bu segmentte Motorola Mobilite Grubu'ndan sonra Android 3.0 işletim sistemli tablet bilgisayarın hacimli satışına başlayan ikinci firma olduklarına da özellikle dikkat çekiyor.