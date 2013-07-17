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Acer'dan 23-inç ekran boyutuna sahip yeni hepsi bir arada bilgisayar: Z3-605

5 yıl
1,6b
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3
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Acer'dan 23-inç ekran boyutuna sahip yeni hepsi bir arada bilgisayar: Z3-605
Ürettiği farklı bilgisayarlar ile sektörde sağlam adımlar atan Acer, 23-inç ekran boyutuna sahip yeni hepsi bir arada bilgisayar modelini duyurdu.
Z3-605 ismiyle gelen bilgisayar, Windows 8 işletim sistemiyle hazırlanmış durumda. Üzerinde 23-inç Full HD 1080p IPS ekranın yer aldığı model, teknik olarak Intel Core i5 işlemciye, 8GB RAM ve 1TB depolama birimine sahip. Ayrıca yüksek kaliteli Harman Kardon (Dolby Home Theater v4 ) ses sistemiyle donatılan Z3-605, açısı ayarlanabilir ayak yapısı ile geliyor ve gövdesinde HD kamerayla beraber DVD yazıcısı yer alıyor. Bluetooth 4.0 ve Wi-Fi 802.11a/b/g/n kablosuz bağlantılarının da unutulmadığı Acer Z3-605, USB3.0 ve HDMI portları üzerinden veri aktarımı sağlayabiliyor.
Dokunmatik ekranı olmayan versiyonun 699$'dan, dokunmatik ekranlı versiyonun ise 799$'dan başlayan fiyat etiketleriyle satılmaya başlandığı belirtilen Acer Z3-605, genel kullanım için oldukça iyi bir alternatif olarak gösteriliyor.

http://www.engadget.com/2013/07/17/acer-z3-605-us/?utm_medium=feed&utm_source=feedly Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nokia Specialist 5 yıl
Bu bilgisayarlarin iş ortami disinda cok tutulacağini sanmiyorum. normal bir ev kullanicisi için çok pahali, abartili, oyuncular için hiç ideal değil
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balcis 5 yıl
yenilemek isteyince hop monitörle birlikte kaldır at yani. dizüstü aşmayacaksam masaüstü alırım, küçük güzel kasalar var, en azından yenisini alınca monitörü kullanmaya devam edebilirim.
1 Yanıt Yanıtla
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umut_baris 5 yıl balcis
balcis

yenilemek isteyince hop monitörle birlikte kaldır at yani. dizüstü aşmayacaksam masaüstü alırım, küçük güzel kasalar var, en azından yenisini alınca monitörü kullanmaya devam edebilirim.

Bu sistem nasıl yetmeyecekse son kullanıcıya çok merak ettim?

İçlerinde genelde notebook anakartı barındırıyorlar.
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