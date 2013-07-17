Acer'dan 23-inç ekran boyutuna sahip yeni hepsi bir arada bilgisayar: Z3-605

Ürettiği farklı bilgisayarlar ile sektörde sağlam adımlar atan Acer, 23-inç ekran boyutuna sahip yeni hepsi bir arada bilgisayar modelini duyurdu.

Z3-605 ismiyle gelen bilgisayar, Windows 8 işletim sistemiyle hazırlanmış durumda. Üzerinde 23-inç Full HD 1080p IPS ekranın yer aldığı model, teknik olarak Intel Core i5 işlemciye, 8GB RAM ve 1TB depolama birimine sahip. Ayrıca yüksek kaliteli Harman Kardon (Dolby Home Theater v4 ) ses sistemiyle donatılan Z3-605, açısı ayarlanabilir ayak yapısı ile geliyor ve gövdesinde HD kamerayla beraber DVD yazıcısı yer alıyor. Bluetooth 4.0 ve Wi-Fi 802.11a/b/g/n kablosuz bağlantılarının da unutulmadığı Acer Z3-605, USB3.0 ve HDMI portları üzerinden veri aktarımı sağlayabiliyor.

Dokunmatik ekranı olmayan versiyonun 699$'dan, dokunmatik ekranlı versiyonun ise 799$'dan başlayan fiyat etiketleriyle satılmaya başlandığı belirtilen Acer Z3-605, genel kullanım için oldukça iyi bir alternatif olarak gösteriliyor.

http://www.engadget.com/2013/07/17/acer-z3-605-us/?utm_medium=feed&utm_source=feedly