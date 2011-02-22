Acer'dan ARM işlemcili ve Chrome tarayıcılı monitör-bilgisayar

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde HP'yi geride bırakarak dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olmayı hedefleyen Acer, Google'ın Chrome internet tarayıcısına sahip hepsi bir arada sistem lanse eden ilk üretici oldu. Firmanın 24-inç boyutundaki yeni monitörü, kullanıcıların herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duymadan zengin web deneyimi yaşamasına olanak tanıyor.

Model adı DX24H olan yeni monitör, tasarım olarak herhangi bir monitörden daha farklı görünmse de aslında hepsi bir arada bilgisayar özelliğine de sahip. ARM tabanlı SoC yani yongada sistem platformuna sahip olan monitör, Cortex-A8 mimarisini temel alan tek çekirdekli işlemcisiyle, Chrome tarayıcısını sorunsuzca çalıştırabiliyor.

WiFi teknolojisi ile internet erişimini kablosuz olarak gerçekleştiren monitör aynı zamanda Acer'ın clear.fi teknolojisine de sahip. Kullanıcıların sosyal ağlara (Facebook ve Twitter gibi) hızlı bir şekilde erişebilmeleri için tasarlanan sistem, internet deneyimine ek olarak çoklu ortam dosyalarının paylaşımını da mümkün kılıyor.

Görüntü aktarımı için HDMI ve VGA konnektörlerini kullanan monitörde, Ethernet ve USB portlarıyla birlikte dahili hoparlörlere de yer veriliyor. 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteğine sahip olan yani Full HD formunda olan Acer DX241H, 408 dolar olarak belirtilen son kullanıcı satış fiyatıyla şu an için sadece Almanya'da anons edildi.