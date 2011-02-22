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Acer'dan ARM işlemcili ve Chrome tarayıcılı monitör-bilgisayar

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,7b
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde HP'yi geride bırakarak dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olmayı hedefleyen Acer, Google'ın Chrome internet tarayıcısına sahip hepsi bir arada sistem lanse eden ilk üretici oldu. Firmanın 24-inç boyutundaki yeni monitörü, kullanıcıların herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duymadan zengin web deneyimi yaşamasına olanak tanıyor.

Model adı DX24H olan yeni monitör, tasarım olarak herhangi bir monitörden daha farklı görünmse de aslında hepsi bir arada bilgisayar özelliğine de sahip. ARM tabanlı SoC yani yongada sistem platformuna sahip olan monitör, Cortex-A8 mimarisini temel alan tek çekirdekli işlemcisiyle, Chrome tarayıcısını sorunsuzca çalıştırabiliyor.

WiFi teknolojisi ile internet erişimini kablosuz olarak gerçekleştiren monitör aynı zamanda Acer'ın clear.fi teknolojisine de sahip. Kullanıcıların sosyal ağlara (Facebook ve Twitter gibi) hızlı bir şekilde erişebilmeleri için tasarlanan sistem, internet deneyimine ek olarak çoklu ortam dosyalarının paylaşımını da mümkün kılıyor.

Görüntü aktarımı için HDMI ve VGA konnektörlerini kullanan monitörde, Ethernet ve USB portlarıyla birlikte dahili hoparlörlere de yer veriliyor. 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteğine sahip olan yani Full HD formunda olan Acer DX241H, 408 dolar olarak belirtilen son kullanıcı satış fiyatıyla şu an için sadece Almanya'da anons edildi.


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DH Misafiri 7 yıl
Ya bunlar bir televizyon, tablet bilgisayar, vs. tutturmuş gidiyor. Neden şöyle bir sistemde düşünmüyorlar. Bir adet pci-e kart alınır, üzerine bir adet arm veya benzeri işlemci, 512 MB veya 1 GB notebook belleği, bir adet flash rom takılır. Flash-rom'a giriş seviyesi bir linux sistemi, anti-virüs ve güvenlik duvarı kurulur. Anakarta takılır ve normal OS'a sadece varlığı bildirilir. Bu kart normal ve/veya anormal güvenlik işlerini normal OS'a ve işlemciye yük olmadan yerine getirir.
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Python 8 yıl
monitör iyi düşünülmüş bişey mantıklıda ama fiyatı hiçte cazip olmamış
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gun 8 yıl
Tam olarak ne istediği belli değil Windows 8'in Arm işlemci için. Yani ram, işlemci türü, çekirdek sayısı, hızı gibi şeylerden minimum isteklere takılıp yüklenmeyebilir.
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KalemKolik 8 yıl

gun

Tam olarak ne istediği belli değil Windows 8'in Arm işlemci için. Yani ram, işlemci türü, çekirdek sayısı, hızı gibi şeylerden minimum isteklere takılıp yüklenmeyebilir.



Evet bende böyle düşündüm.Win 8 arm için destek verecek ama şu led lcd içindeki sistem özellikleri yeterli gelmeyecektir.Sonuçta ismi Win 8 çift çekirdekli arm işlemcilerden aşağı çalışacağını,en az 1gb ram isteyeceğini ve adam gibide bir mobil gpu isteceğini az çok herkes biliyor.2012de arm destekli Win 8 çıkacak ve o zamana kadar yukarda saydığım özellikte tabletler standart olacak.
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KalemKolik 8 yıl
İyi ama pahalı şimdi kendi başına bir bilgisayar demeyin lütfen yinede pahalı.300dolar altında olsa idi düşünürdük.
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Bl00dyHell 8 yıl
Nvidia Tegra 2 veya başka bir çift çekirdek işlemci kullansa daha güzel olurdu.
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gun 8 yıl
Fiyat makul 400$ kendiliğinden web için kullanılacak ve applikasyon yüklenebilecek bir cihaz için iyi bir fiyat.
240$ civarı led 24" monitör bulunabiliyor bu şekilde 160$ ek maliyet geliyor gibi.
Büyük monitörlerde daha da verimli olur bu sistem.
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Confusion 8 yıl
chrome OS ye destek vermesi ve son kullanıcıyı windows tekelinden kaynaklı işletim sistemi maliyetinden kurtarması çok iyi olmuş
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Batuist 8 yıl
bilgisayarı sadece internet için kullananlara oldukça güzel bir çözüm. ki bu kullanıcı kitleside hiçte az değil..
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