Acer'dan Android 2.2 işletim sistemli yeni telefon: Liquid Mini

İlk tanıtımını Kasım ayında 4.8-inç boyutundaki yeni nesil akıllı telefonunu Nisan ayında duyurmaya hazırlanan Acer, ürün gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Android tabanlı modellerle ilerleyen firma, Liquid modelinin daha küçük form faktörüne sahip "mini" modelini hazırladığını açıkladı. 3.2-inç büyüklüğündeve 480 x 320 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan telefon, Qualcomm tarafından hazırlanan 600MHz hızındaki işlemciden güç alıyor ve 512MB bellekle geliyor.

Diğer özellikleri arasında 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, WiFi, Bluetooth, GPS, DLNA ve FM Radyo gibi özelliklere sahip olan telefon, Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor. Acer tarafından geliştirişlen özel bir kullanıcı ara birimine sahip olan Acer Liquid Mini'nin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.