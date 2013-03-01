Acer'dan Android'li monitör: DA220HQL

Bir monitör düşünün. Ama alıştığımız tarzda değil. Daha farklı. Çünkü Android işletim sistemli. Üzerinde kendine ait bir işlemcisi ve depolama birimine sahip. Neden mi bahsediyoruz ? Tabiki de dünaynın ilk Android'li monitörü olan Acer'ın DA220HQL model monitöründen.

Aslında Acer'ın yeni monitörü için Android'li hepsi bir arada bilgisayar ya da tablet desek yanlış olmaz. Ultra ince profil, gümüş renkli 2x1 W gücünde hopalörleri bir araya getiren başarılı tasarımıyla dikkat çeken DA220HQL, sahip olduğu ARM Cortex A9 tabanlı 1GHz frekansında çalışan TI OMAP 4428 işlemcisiyle birlikte Android Ice Cream Sandwich işletim sisteminin tüm avantajlarını (Skype, Messenger, Google+, You Tube Talk, Search, Maps ve Android Uygulama Mağazası'ndaki binlerce uygulamayı) kullanıcılara sunuyor. Bu özelliklere ek olarak bir de çift noktalı dokunmatik panele sahip olan monitör, tabiri caizse 21,5 inç boyutlarında büyük bir tablete dönüşüyor. Ayrıca, monitör üzerinde dokunmatik panelinde kullanımın daha ergonomik olması için 20 ile 75 derecelik eğim açısının verilebilmesini sağlayan arka ayak unutulmamış.

Üzerinde 8GB'lık dahili depolama birimine sahip olan ve 1GB'lık sistem belleğiyle gelen monitörün görüntüleme alanındaki ve bağlanabilirlik açısından sahip olduğu özellikler ise şöyle:

1920 x 1200 piksel çözünürlük sunan 21.5" panel

1000:1 kontrast oranı

250 nit parlaklık

12 ms tepki süresi

802.11b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR kablosuz bağlantı yetenekleri

micro SD kart girişi, 3 adet USB ve 1 adet micro HDMI portu

Acer'dan yapılan açıklamaya göre DA220HQL, ülkemizin önde gelen teknoloji marketlerinden nisan ayından itibaren temin edilebilecek. Monitörün fiyatı ise henüz netleşmiş değil.