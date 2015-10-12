Acer'dan iki yeni Windows 10 bilgisayar

Geçtiğimiz haftaki Microsoft etkinliği sonrası önemli bilgisayar üreticilerinden Acer da yeni bilgisayarlarını görücüye çıkarttı.

Acer'ın yeni bilgisayarları Aspire R 14 ve Aspire Z3-700 isimlerine sahip. Windows 10 işletim sistemi üzerine kurulan bilgisayarlardan dizüstü formunda karşımıza Aspire R 14, ekranının 180 derece dönebiliyor olmasıyla tablet olarak da kullanılabiliyor ve gücünü Intel'in 6. jenerasyon Core işlemci ailesinde alıyor. Metalik gövdesiyle oldukça şık gözüken bilgisayar, 1.5 KG ağırlık ve 18.5mm kalınlık seviyesiyle de geçtiğimiz seneki modelden daha hafif ve ince bir seçenek ortaya koyuyor.

8GB'a kadar RAM ve SSD depolama seçeneğiyle elde edilen Acer Aspire R 14, Ekim ayı içerisinde 799 Euro'dan başlayan fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Acer'ın hepsi bir arada bilgisayar modeli Aspire Z3-700 ise ilk olarak tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Alıştığımız aksine sabit tasarlanmayan ve tablet olarak da kullanılabilen bilgisayar, arkasına yerleştirilen ufak bacağıyla kendi başına ayakta duruyor ve gücünü Intel'in Celeron ya da Pentium işlemcileriden alıyor.

Maksimum 8GB RAM ve HDD ya da SSD depolama seçenekleriyle elde edilebilen Acer Aspire Z3-700, 17-3-inçlik ekranında 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunarken, firma tarafından belirtildiği kadarıyla 5 saat batarya ömrü ortaya koyuyor ve 2 KG ağırlığıyla nispeten taşınabilir bir çözüm oluşturuyor. Beraberinde gelen stylus kalem ile verimliliği üst düzeye çıkartan Z3-700, dokunmatik uyumlu bütün Windows 10 uygulamalarına da aktif olarak destek veriyor.

Acer'ın yeni hepsi bir arada bilgisayar modeli Aspire Z3-700 ise 599 Euro fiyat etiketiyle yılı sonunda raflardaki yerini alıyor.

http://blogs.windows.com/windowsexperience/2015/10/11/acer-unveils-new-line-of-windows-10-optimized-laptops-and-all-in-ones/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter