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Acer'dan iki yeni pico projektör; C110 ve C112

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,4b
1
Projeksiyonlar
Shady
Haber Editörü
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Acer'dan iki yeni pico projektör; C110 ve C112
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Teknolojinin hızla cebimize girdiği bu dönemde, Acer, İngiltere'de iki yeni pico projektörü C110 ve C112'yi duyurdu.

Tavsiye edilen satış fiyatı 199 Sterlin olan C110, yansıtma kalitesini arttıran DLP teknolojisi ile geleneksel lambalara üstünlük kuran LED lambaya sahip. 110x85x25 mm boyutlarındaki ve sadece 175 gramlık pico projektör, 854x480 piksel çözünürlüğünü desteklerken, 20,000 saate kadar lamba ömrü sunuyor. 30cm'den 254cm'e kadar yansıtma yapabilen C110'un kontrast oranı ise 1000:1.
Satış fiyatı 229 sterlin olarak belirlenen C112 ise 38 cm'den 254 cm'e kadar yansıtma yapabiliyor ve tıpkı C110 gibi 1000:1 kontrast oranına, 854x480 piksel çözünürlük desteğine ve 20000 saatlik lamba ömrüne sahip. İki saate kadar pil ömrü sunan harici batarya ile gelen C112, 220 gramf ağırlığında olup, fiziksel boyutları C110'a göre biraz daha büyük; 137x91.5 mm. Ayrıca, bilgisayarlar ile bağlantılarını USB üzerinden gerçekleştiren her iki projektör de Acer SmartFormat teknolojisi sayesinde birçok PC çözünürlüğüne destek verdiği için kullanıcıları bilgisayarlarının çözünürlüğünü değiştirme zorunluluğundan kurtarıyor.
Acer, C112'yi bu ayın sonunda; C110'u ise gelecek ayın son döneminde belirtilen fiyatlardan satışa sunacak.
Acer'dan iki yeni pico projektör; C110 ve C112
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C112


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