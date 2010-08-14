Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'dan ultra-ince tasarımlı LED monitör: S222HQL

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,9b
1
3
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, ultra-ince tasarımlı yeni monitörünü tanıttı. Önümüzdeki ay Berlin'de düzenlenecek IFA 2010 fuarında sergilenmesi beklenen 21.5-inç boyutundaki S222HQL ismli LED backlit monitör, sadece 12.9mm olan kalınlığı ile dikkat çekiyor. Doğal çözünürlük desteği 1920 x 1080 piksel olan Full HD formundaki monitörde dinamik karşıtlık oranı 12,000,000:1, tepki süresi 2ms ve parlaklık seviyesi ise 250 cd/m2 olarak belirlenmiş.

Görüntü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilen yeni monitörün önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
theboy32 9 yıl
göze hitap olarak
pek iyi bulmadıgımı söylemeliyim
bende lg W2486L kullanıorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
albani 9 yıl
"Ultra-ince tasarımlı" nasıl bir olgu bilemiyorum açıkçası bu panele bakınca!
Tasarım yok!
İncelik ise;ne panel kalitesiyle nede görüntü kalitesiyle ilgili değil!
Modül AUO/Taiwan ın yeni nesil elemani ki bunu BenQ/HP/Viewsonic/Samy/LGE
dahil hemen herkes takıp kullanıyor!
"TN" olması sebebiylede "limitleri" belli!
Gamer lar zaten TN den neyi alsa OK dir!
Kısaca geriye nasıl default set edilmiş buna bakmak lazım!
++
Sn.FX57 bilgi için teşekkürler
+
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sampiyon bilo 9 yıl
Acer monitörleri seviyorum. Ancak 24" olsa idi çok daha iyi olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Mafia 2 PhysX test sonuçları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim