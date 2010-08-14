Acer'dan ultra-ince tasarımlı LED monitör: S222HQL

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, ultra-ince tasarımlı yeni monitörünü tanıttı. Önümüzdeki ay Berlin'de düzenlenecek IFA 2010 fuarında sergilenmesi beklenen 21.5-inç boyutundaki S222HQL ismli LED backlit monitör, sadece 12.9mm olan kalınlığı ile dikkat çekiyor. Doğal çözünürlük desteği 1920 x 1080 piksel olan Full HD formundaki monitörde dinamik karşıtlık oranı 12,000,000:1, tepki süresi 2ms ve parlaklık seviyesi ise 250 cd/m2 olarak belirlenmiş.
Görüntü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilen yeni monitörün önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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pek iyi bulmadıgımı söylemeliyim
bende lg W2486L kullanıorum
Tasarım yok!
İncelik ise;ne panel kalitesiyle nede görüntü kalitesiyle ilgili değil!
Modül AUO/Taiwan ın yeni nesil elemani ki bunu BenQ/HP/Viewsonic/Samy/LGE
dahil hemen herkes takıp kullanıyor!
"TN" olması sebebiylede "limitleri" belli!
Gamer lar zaten TN den neyi alsa OK dir!
Kısaca geriye nasıl default set edilmiş buna bakmak lazım!
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Sn.FX57 bilgi için teşekkürler
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