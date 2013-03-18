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Acer'dan yeni DLP projeksiyon cihazı: S1213Hn

6 yıl
704
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1
Projeksiyonlar
Shady
Haber Editörü
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Acer'dan yeni DLP projeksiyon cihazı: S1213Hn

Bilişim dünyasının önemli isimlerinden Acer, ürün gamındaki yeni projeksiyon cihazlarından biri olan S1213Hn'yi satışa sundu.

DLP teknolojisinin kullanıldığı projeksiyon cihazının doğal çözünürlüğü 1024 x 768 piksel. Standart modunda 3000 lümen, ekonomik güç tüketim modunda ise  2400 lümen aydınlatma yapabilen projeskiyonun 210W gücündeki ampulü, normal modda 4000 ekonomik modda 5000 saat ömüre sahip.

Kontrast oranı 10000:1 olan S1213Hn üzerinde 2W'lık bir adet hoparlör yer verilirken; giriş portu olarak 2 x D-Sub, 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x HDMI, 2 x stereo mini, 1 x stereo RCA; ağ bağlantı girişi için de Ethernet konumlandırılmış.

Yurtdışı fiyatı 999 dolar olarak belirlenen S1213Hn'nin ülkemizdeki fiyatı ise 1600 - 1800 TL bandında değişiklik gösteriyor.


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SEO-Uzmanı 6 yıl
hala Ampül satma davasında olup, LED aydınlatmayı kullanmamaları üzücü !
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