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Açık kaynak Microsoft .NET Core 1.0 sürümü duyuruldu

Microsoft’un rakip platformlara da yazılım geliştirme aracını sunmak istemesi ile başlayan .NET Core çalışmaları, 1.0 sürümü ile bir adım daha ileri gidiyor.
2 yıl
5,8b
1
2
Programlama Dersleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un açık İnternet protokolleri ve standartları üzerine kurulmuş .NET uygulama geliştirme platformunu diğer platformlara da sunabilmek için 2 yıldan bu yana çalıştığı biliniyor. İlk kez 2014 yılında duyurulan açık kaynak .NET Core platformunun 1.0 versiyonu kullanıma sunuldu.

Microsoft’un aslında rakip olarak karşısında bulunan Linux ve MacOS işletim sistemlerine de .NET platformunu sunmak istemesi büyük takdir toplamıştı. 2014 yılında başlayan çalışmalar da, geçen yıl Red Hat ve Microsoft ortaklığını meyve vermişti.

İki platform arasındaki yakınlaşma bu yıl da devam etti ve Microsoft, yeni versiyonun duyurusunu sürpriz bir şekilde. Red Hat Summit 2016 konferansında gerçekleştirdi. Red Hat, Enterprise Linux platformunda .NET Core 1.0 sürümünü aktif olarak destekleyeceğini bildirdi.

Ayrıca Bkz. "Windows 10 güncelleme zorlaması mahkemelik oldu"

Hali hazırda Red Hat sanal makineleri Azure bulut platformu üzerinde çalışabiliyordu. İşbirliğinin ikinci adımı ise .NET Core 1.0 sürümünün desteklenmesi oldu. Red Hat, Mart ayından bu yana Microsoft’un açık kaynak .NET için kurduğu vakfa üyeydi. Aynı dönemde Unity ve JetBrains de vakfa üye olmuştu.

Konferansta yapılan diğer bir dikkat çekici duyuru da, Samsung’un .NET vakfına katılması oldu. Tizen adında mobil işletim sistemine ve yazılım geliştirme araçlarına sahip olan Samsung, ayrıca Android tarafında da çok agresif bir şekilde ilerliyor. .NET platformuna katılması, firmanın kendisine yeni bir cephe daha açması anlamına geliyor.

.NET Core 1.0 sürümü, geliştiricilerin Windows, MacOS ve Linux platformlarına erişebilmesini sağlayacak. Böylece geniş bir platform desteği ile uygulama geliştirmek mümkün olacak. Ayrıca Xamarin üzerinden iOS ve Android işletim sistemleri de destekleniyor. 

 

http://arstechnica.com/information-technology/2016/06/net-core-1-0-released-now-officially-supported-by-red-hat/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
serafon
.net diğer platformları ele geçirebilir

ha ha.
Yalnız Overengineering'den dolayı bile bu olmayacaktır.
Alternatifler, farklı açılar iyidir, olmalıdır.
Microsoft'un zincirlerini kırması güzel.
Artık eskiden olduğu gibi "product" firması değil.
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serafon 2 yıl
.net diğer platformları ele geçirebilir
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