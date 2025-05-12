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    Microsoft ve OpenAI arasında kritik ortaklık görüşmesi

    OpenAI ve Microsoft arasında yıllarca süren yakın ortaklığın şartları yeniden yazılıyor. Yeniden yapılan sürecinde olan OpenAI için bu görüşmelerin olmazsa olmaz olduğu söyleniyor.

    Microsoft ve OpenAI arasında kritik ortaklık görüşmesi Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojilerinin öncülerinden OpenAI ile en büyük destekçisi Microsoft arasında milyarlarca dolarlık iş ortaklığı yeniden şekilleniyor. Taraflar, OpenAI’ın gelecekte halka arz edilebilmesi için yürütülen kurumsal dönüşüm planlarının merkezinde yer alan kapsamlı bir müzakere sürecinde. Ancak bu süreçte hem teknoloji devinin çıkarlarının korunması hem de OpenAI’ın köklerine bağlı kalma hedefi dengelenmeye çalışılıyor.

    13 milyar dolarlık desteğin karşılığı ne olacak?

    Financial Times’a göre OpenAI’ın bugüne kadar Microsoft’tan aldığı 13 milyar dolarlık yatırım, şimdi yeniden masaya yatırılmış durumda. Şirketin kâr amacı gütmeyen yapısından uzaklaşıp daha klasik bir ticari yapıya dönüşmesini içeren plan kapsamında, Microsoft’un bu dönüşüm karşılığında ne kadar hisse alacağı büyük bir pazarlık konusu.

    Konuya yakın kaynaklara göre Microsoft, 2019 yılında yaptığı ilk yatırımda imzaladığı ve 2030’a kadar geçerli olan anlaşmayı da yeniden yapılandırmak istiyor. Bu anlaşma, Microsoft’un OpenAI teknolojilerine erişimini ve gelir paylaşımını içeriyor. Yeni görüşmelerde ise Microsoft’un, gelecekteki yapay zeka teknolojilerine erişimini garanti altına almak için hisselerinin bir kısmından feragat etmeyi bile düşündüğü belirtiliyor.

    Halka arz ve "kamu yararına şirket" modeli

    OpenAI, geçtiğimiz günlerde tartışmalı bir planı rafa kaldırarak dönüşüm sonrasında kontrolün halen kâr amacı gütmeyen yönetim kurulunda kalacağını açıkladı. Ancak şirket, iş kolunu “kamu yararına çalışan şirket” yapısına dönüştürme hedefinden vazgeçmedi. Bu yapı, sosyal fayda amacıyla faaliyet gösterirken yatırımcılara hisse sunulmasına da olanak tanıyor.

    Bu ağır dönüşümü tamamlamaya çalışan şirket için işler kolay değil. Zira bir süredir iki firma arasında soğuk rüzgarların estiği söyleniyor. OpenAI, kendi altyapı projeleri için SoftBank ve Oracle gibi devlerle iş birliği arayışına girerek esasında Microsoft’a doğrudan rakip haline gelmişti.

    Bu soğukluğa rağmen iki firma yakından çalışmayı sürdürüyor. Microsoft, OpenAI’ın teknolojilerinden yararlanırken karşılık olarak da büyük miktarda bilgi işlem gücü sağlıyor. Ancak rahatsız bir kesimin olduğu da aşikâr. Zira Microsoft'taki kıdemli bir çalışan OpenAI’ın “para ve hesaplama gücünü verin, gerisine karışmayın” yaklaşımının “kibirli” bir tutum olduğunu ifade etti.

    Bu şartlar altında iki firma arasındaki görüşmelerin stresli bir ortamda yürütüldüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Görüşmelerin an itibariyle hangi aşamada olduğu belirtilmezken OpenAI’ı bekleyen tek engel bu değil. Firmanın kurumsal dönüşüm planı yalnızca yatırımcıları değil, aynı zamanda yasal düzenleyicileri de ikna etmek zorunda.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 3 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 1 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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